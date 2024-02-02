https://ria.ru/20240202/spetsoperatsiya-1925113591.html

Спецоперация, 2 февраля: ВС заняли выгодные рубежи на Донецком направлении

Спецоперация, 2 февраля: ВС заняли выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 02.02.2024

Спецоперация, 2 февраля: ВС заняли выгодные рубежи на Донецком направлении

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил в пятницу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых Сил России и заявил, что российские... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T19:22

2024-02-02T19:22

2024-02-02T19:22

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил в пятницу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых Сил России и заявил, что российские войска после провала украинского контрнаступления сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. "Наши подразделения продвигаются вперед, расширяют зоны контроля, улучшают свое положение по переднему краю. В ходе активных действий на купянском, краснолиманском и донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка", - добавил Шойгу. Он отметил, что группировки российских войск продолжают методично снижать боевой потенциал противника. За месяц потери противника, по его словам, превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожено более трёх тысяч единиц различного вооружения, включая иностранное, в том числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS. В январе ВС РФ нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины, рассказал министр. Были поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. В то же время Киев, пытаясь не допустить обрушения обороны, бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит очередные принудительные мобилизации. Кроме того, режим Зеленского для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов проводит теракты в отношении мирных россиян, не гнушается уничтожать и своих граждан, как это было с российским Ил-76, перевозившем украинских пленных. Шойгу добавил, что ведомство прорабатывает вопросы участия военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала ВС РФ в предстоящих выборах президента РФ. Особое внимание уделяется тому, как будет голосовать личный состав в зоне спецоперации, подчеркнул глава МО РФ. Все для победыПрезидент РФ Владимир Путин в пятницу встретился с участниками форума "Всё для победы" в Туле и раскрыл там секрет успеха в бою – надо быстро и адекватно реагировать на происходящие на поле боя события, находить возможность подавлять средства разведки и поражения противника и делать свои более эффективные. Он отметил, что победы на фронте невозможно добиваться без разносторонней поддержки, в частности, такой, какую оказывают предприятия российского оборонно-промышленного комплекса. Российская оборонка, по словам президента, демонстрирует очень хорошие темпы и качество работы, а заказов у неё "под завязку". Он отметил, что гособоронзаказ в 2024 году был вновь существенно увеличен и полностью обеспечен финансированием. "Не сомневаюсь в том, что он будет выполнен", - сказал Путин. По словам президента, с начала спецоперации поставка автомобильной техники в войска увеличилась в семь раз, танков – в пять, а бронетранспортёров – более чем в 3,5 раза. Кроме того, значительно увеличились поставки беспилотников различных типов и артиллерийских боеприпасов. В то же время, хозяева неонацистов на Украине, захвативших власть в результате госпереворота, подталкивают их к продолжению конфликта и используют как инструмент в борьбе против России. ВСУ, по его словам, уже давно превратились в террористическую организацию. Путин также признался, что на одном и участков сложная ситуация, связанная с беспилотниками. Об этом ему рассказали в Гештабе, с которым президент говорил утром. Главным проявлением суверенитета он назвал то, что Россию нужно сделать самодостаточной и ни в коем случае не бросать людей "ни в Крыму, ни в Новороссии и на Донбассе". По его словам, если не защищать "наших людей", то Россия превратилась бы "в дряхлую, не самодостаточную, на самом деле – никому не нужную страну", которую покровители гладили бы по головке и поставляли ба гнилую картошку в качестве помощи. Путин также отметил, что искренняя поддержка людей укрепляет бойцов на передовой. Он особо выделил волонтёрское движение, которому удалось благодаря людям, которые "по тысяче собирали", набрать на нужды армии 11 миллиардов рублей. Кроме того, президент пошутил, что всем тем, кто предрекал России крах и провал, хотел бы показать "известный жест", но отказался от этой идеи из-за присутствия в зале девушек. Уничтоженная американская техника Согласно сводке Минобороны РФ, российские военнослужащие за сутки нанесли поражение войскам противника, а также отразили 10 атак на купянском, краснолиманском и донецком направлениях. Кроме того, ВС РФ улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении и заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком. Украинские войска потеряли до 795 солдат, а также лишились двух танков, девяти боевых бронированных машин, пяти самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", трёх орудий Д-30, а также техники производства США: орудия М119, бронетранспортёра М113 и артиллерийской системы М777. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены артсистема М777, гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО "Град". Кроме того, уничтожено четыре полевых склада боеприпасов. Авиация и артиллерия поразили склад боеприпасов. Российская ПВО сбила два реактивных снаряда системы залпового огня "Ольха" и уничтожила 40 украинских беспилотников в различных районах Харьковской области, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Натовские снаряды и дроны-камикадзеПредставитель экстренных служб рассказал РИА Новости в пятницу, что все обломки сбитого ракетой ВСУ самолета Ил-76 с пленными вывезены с места крушения в Белгородской области и доставлены на спецполигон. Место крушения, по его словам, рекультивировано и передано по акту администрации района. Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в ночь на пятницу 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе шесть кассетных, по Донецку и Горловке. В 8.35 обстрелы продолжились, по Горловке было выпущено ещё шесть снарядов. Мэр Иван Приходько сообщил, что город оказался частично обесточен. Позднее украинские войска выпустили ещё 13 снарядов калибрами 155 и 122 миллиметра по Горловке и Донецку, а также атаковали трассу Ясиноватая-Горловка дроном-камикадзе и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Никитовском районе Горловки, а потом ещё один боеприпас в Киевском районе Донецка. Кроме того, было обстреляно село Гуево в Курской области. По данным губернатора Романа Старовойта, в результате попадания снаряда в жилой дом одного жителя контузило. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов РФ, в России впервые вышла правовая методичка для военных, ветеранов и членов их семей, в том числе бойцов СВО. Она содержит разделы, посвященные положенным военнослужащим выплатам, получению страховки, налоговым и долговым льготам, трудовым гарантиям, пенсионному обеспечению, получению статуса и удостоверения ветерана боевых действий. У Киева нет шансов без ВашингтонаКомиссия Сената Швейцарии по политике безопасности (CPS-E) призвала правительство начать масштабную программу разминирования на Украине с участием местных компаний, рассказала РИА Новости председатель комиссии Андреа Гмюр. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что Украина не может требовать от Будапешта военной помощи в обязательном порядке. Он также выразил удовлетворение от своего участия в переговорах по помощи ЕС Украине. По словам Орбана, существовала угроза, что причитающиеся Венгрии деньги отправят на Украину, но теперь есть гарантии, что этого не случится. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне подтвердил гибель на Украине двух французских "гуманитарных работников" и получение ранений ещё троими. Накануне об этом сообщил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Кроме того, официальный представитель неправительственной организации "Швейцарская протестантсткая взаимопомощь" Жоэль Херрен Лауфер рассказала РИА Новости, что двое сотрудников НПО были убиты и более десяти ранены на юго-востоке Украины 1 февраля, но не уточнила их гражданство. Испанская газета Pais выпустила материал, согласно которому пакета помощи от Евросоюза Украине на 50 миллиардов Евро не хватит для достижения Киевом "своих целей" в конфликте с РФ. По данным газеты, новый пакет ЕС поступил "в критический момент" и без Вашингтона у Украины "нет шансов" противостоять РФ. Определенный дефицитВоздушная тревога, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, была объявлена в пятницу в Днепропетровской, Николаевской, Черниговской, Сумской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. "Укрэнерго" сообщила, что потребители и промышленные предприятия остались без света и водоснабжения в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины из-за повреждения подстанции. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что в ходе контрнаступления украинских войск в прошлом году были допущены "тактические ошибки" и у него есть "определённый негативный осадок". Он также отметил "определённый дефицит оружия", в первую очередь снарядов, и заявил, что ВСУ смогут "реализовать стратегические цели", если "перестанут находится только в обороне". Мэр Киева Виталий Кличко поделился своим мнением о предстоящих выборах. По его словам, во время вооруженного конфликта они стали бы "ядом" для Украины и могут разрушить страну изнутри. Как заявил замминистра финансов Украины, страна собирается потратить порядка 66,5 миллиона долларов на обустройство бомбоубежищ в 2024 году, что на 66% больше, чем в прошедшем. Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат раскритиковал всевозможные заявления западных лидеров о поставках дополнительных систем ПВО, в частности, немецких IRIS-T и американских Patriot. По его словам, может создастся впечатление, что у Украины "уже всё есть и всего много", хотя на самом деле Киеву нужно значительно больше разных систем.

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