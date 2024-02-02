Технические решения для ШМСД и КАД-2 прорабатывают в Ленобласти
Технические решения для ШМСД и КАД-2 прорабатывают в Ленобласти
Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. В Ленобласти приступили к исполнению поручения президента России Владимира Путина о синхронизации проектов по строительству Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) и второй кольцевой автодороги (КАД-2), прорабатываются технические решения, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Уже говорил, что объем дорожного строительства колоссальный, ресурсы и сроки ограничены. Предстоит найти технические решения, чтобы уйти от космических ценников концессионеров и реализовать проект в 2028 году", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
В пятницу под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина прошло совещание по исполнению решений президента РФ Владимира Путина. Глава государства принял их во время своей работы в Петербурге 26-29 января 2024 года и дал указание подготовить перечень поручений по развитию Санкт-Петербургской агломерации, куда входят проекты по ШМСД и КАД-2. В рабочую группу по этим вопросам вошел заместитель председателя правительства по транспорту и ТЭК Ленобласти Сергей Харлашкин, добавил Дрозденко.
Проект Широтной магистрали скоростного движения уникальный. Всего будет построено 13 транспортных развязок, 12 путепроводов на пересечении с улицами и восемь путепроводов на пересечении с железнодорожными путями, а также новый мост через Неву. Общая протяженность ШМСД составит 32 километра. Она берет начало на примыкании к ЗСД в районе Благодатной улицы в Петербурге. Магистраль пройдет как по территории города, так и по Ленинградской области. Трасса обеспечит удобную связь центра Петербурга с его удаленными районами и Ленинградской областью, повысит транспортную мобильность жителей, разгрузит городские улицы. Интенсивность движения по ШМСД составит до 140 тысяч машин в сутки.