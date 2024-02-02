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Технические решения для ШМСД и КАД-2 прорабатывают в Ленобласти

Технические решения для ШМСД и КАД-2 прорабатывают в Ленобласти - РИА Новости, 02.02.2024

Технические решения для ШМСД и КАД-2 прорабатывают в Ленобласти

В Ленобласти приступили к исполнению поручения президента России Владимира Путина о синхронизации проектов по строительству Широтной магистрали скоростного... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T22:20

2024-02-02T22:20

2024-02-02T22:20

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. В Ленобласти приступили к исполнению поручения президента России Владимира Путина о синхронизации проектов по строительству Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) и второй кольцевой автодороги (КАД-2), прорабатываются технические решения, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Уже говорил, что объем дорожного строительства колоссальный, ресурсы и сроки ограничены. Предстоит найти технические решения, чтобы уйти от космических ценников концессионеров и реализовать проект в 2028 году", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. В пятницу под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина прошло совещание по исполнению решений президента РФ Владимира Путина. Глава государства принял их во время своей работы в Петербурге 26-29 января 2024 года и дал указание подготовить перечень поручений по развитию Санкт-Петербургской агломерации, куда входят проекты по ШМСД и КАД-2. В рабочую группу по этим вопросам вошел заместитель председателя правительства по транспорту и ТЭК Ленобласти Сергей Харлашкин, добавил Дрозденко. Проект Широтной магистрали скоростного движения уникальный. Всего будет построено 13 транспортных развязок, 12 путепроводов на пересечении с улицами и восемь путепроводов на пересечении с железнодорожными путями, а также новый мост через Неву. Общая протяженность ШМСД составит 32 километра. Она берет начало на примыкании к ЗСД в районе Благодатной улицы в Петербурге. Магистраль пройдет как по территории города, так и по Ленинградской области. Трасса обеспечит удобную связь центра Петербурга с его удаленными районами и Ленинградской областью, повысит транспортную мобильность жителей, разгрузит городские улицы. Интенсивность движения по ШМСД составит до 140 тысяч машин в сутки.

https://ria.ru/20231213/mariupol-1915500132.html

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ленинградская область, россия, санкт-петербург, владимир путин, марат хуснуллин