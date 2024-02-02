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Мишустин призвал начать реализацию "Евразийского экономического пути"
Мишустин призвал начать реализацию "Евразийского экономического пути" - РИА Новости, 02.02.2024
Мишустин призвал начать реализацию "Евразийского экономического пути"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС как можно скорее приступить к реализации всех целей и задач, поставленных в декларации "Евразийский... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T14:40
2024-02-02T14:40
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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС как можно скорее приступить к реализации всех целей и задач, поставленных в декларации "Евразийский экономический путь". Выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, Мишустин напомнил, что декларация предполагает расширение направлений сотрудничества. "В частности, по климатической повестке, применению систем искусственного интеллекта, в области электронной торговли, по формированию общего финансового рынка, по увеличению доли национальных валют во взаимных расчётах, которая сейчас составляет порядка 90% и продолжает расти. Необходимо как можно скорее приступить к реализации всех целей и задач, которые поставили перед нами наши руководители в этом стратегическом документе", - сказал российский премьер. Также Мишустин отметил, что за 11 месяцев 2023 года ВВП Союза вырос примерно на 3,5%, объем промышленного производства – практически на 4%, выполненных строительных работ – почти на 8,5%, перевозка пассажиров прибавила около 13%, оборот розничной торговли – свыше 6%. "Такие результаты стали возможны в том числе благодаря совместным интенсивным действиям по поддержке наших экономик", - подчеркнул он. Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым и выступил на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024.
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в мире, экономика, казахстан, россия, киргизия, михаил мишустин, акылбек жапаров, алихан смаилов, евразийский экономический союз
В мире, Экономика, Казахстан, Россия, Киргизия, Михаил Мишустин, Акылбек Жапаров, Алихан Смаилов, Евразийский экономический союз
Мишустин призвал начать реализацию "Евразийского экономического пути"
Мишустин призвал начать реализацию декларации "Евразийский экономический путь"
АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС как можно скорее приступить к реализации всех целей и задач, поставленных в декларации "Евразийский экономический путь".
Выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, Мишустин напомнил, что декларация предполагает расширение направлений сотрудничества.
«
"В частности, по климатической повестке, применению систем искусственного интеллекта, в области электронной торговли, по формированию общего финансового рынка, по увеличению доли национальных валют во взаимных расчётах, которая сейчас составляет порядка 90% и продолжает расти. Необходимо как можно скорее приступить к реализации всех целей и задач, которые поставили перед нами наши руководители в этом стратегическом документе", - сказал российский премьер.
Также Мишустин отметил, что за 11 месяцев 2023 года ВВП Союза вырос примерно на 3,5%, объем промышленного производства – практически на 4%, выполненных строительных работ – почти на 8,5%, перевозка пассажиров прибавила около 13%, оборот розничной торговли – свыше 6%.
"Такие результаты стали возможны в том числе благодаря совместным интенсивным действиям по поддержке наших экономик", - подчеркнул он.
Мишустин прибыл в Казахстан
1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым
и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым
и выступил на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024.
Мишустин заявил, что подход Пашиняна к ЕАЭС соответствует интересам России