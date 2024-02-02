https://ria.ru/20240202/mishustin-1925000738.html
Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправсовета
Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправсовета - РИА Новости, 02.02.2024
Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправсовета
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе, мероприятие проходит в пятницу в... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:09
2024-02-02T12:09
2024-02-02T12:09
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евразийская экономическая комиссия
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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе, мероприятие проходит в пятницу в Алма-Ате (Казахстан), передает корреспондент РИА Новости. После заседания в узком составе также состоится заседание совета в расширенном составе и будут подписаны принятые документы. С российской стороны кроме Мишустина в переговорах также участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, министр экономического развития Максим Решетников, замруководителя аппарата правительства РФ Эльмир Тагиров. С армянской стороны в заседании в узком составе участвуют премьер-министр Армении Никол Пашинян, вице-премьер Мгер Григорян, замминистра иностранных дел Мнацакан Сафарян. Белоруссию представляют премьер-министр Роман Головченко, вице-премьер Игорь Петришенко, чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой, замминистра иностранных дел Игорь Назарук. Казахстан представляют премьер-министр Алихан Смаилов, вице-премьер Серик Жумангарин, вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова. С киргизской стороны - первый вице-премьер Адылбек Касымалиев, заведующий сектором по делам ЕАЭС отдела внешней политики администрации президента Киргизии Самат Кулмамбетов. Со стороны Евразийской экономической комиссии - председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев, руководитель секретариата председателя коллегии Казбек Рымжанов. Ранее сообщалось, что главы правительств стран "пятерки" планируют обсудить актуальные вопросы евразийской интеграции, включая функционирование внутреннего рынка ЕАЭС, реализацию совместных проектов в транспортной сфере, а также развитие электронной торговли. Особое внимание будет уделено цифровой повестке, в том числе совершенствованию Интегрированной информационной системы ЕАЭС. Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым, а также выступил на пленарном заседании международного цифрового форума Digital Almaty 2024.
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казахстан, россия, михаил мишустин, алихан смаилов, алексей оверчук, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия
Казахстан, Россия, Михаил Мишустин, Алихан Смаилов, Алексей Оверчук, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия
Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправсовета
Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составе
АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе, мероприятие проходит в пятницу в Алма-Ате (Казахстан), передает корреспондент РИА Новости.
После заседания в узком составе также состоится заседание совета в расширенном составе и будут подписаны принятые документы.
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С российской стороны кроме Мишустина в переговорах также участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, министр экономического развития Максим Решетников, замруководителя аппарата правительства РФ Эльмир Тагиров.
С армянской стороны в заседании в узком составе участвуют премьер-министр Армении Никол Пашинян, вице-премьер Мгер Григорян, замминистра иностранных дел Мнацакан Сафарян. Белоруссию представляют премьер-министр Роман Головченко, вице-премьер Игорь Петришенко, чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой, замминистра иностранных дел Игорь Назарук.
Казахстан представляют премьер-министр Алихан Смаилов, вице-премьер Серик Жумангарин, вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова. С киргизской стороны - первый вице-премьер Адылбек Касымалиев, заведующий сектором по делам ЕАЭС отдела внешней политики администрации президента Киргизии Самат Кулмамбетов. Со стороны Евразийской экономической комиссии - председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев, руководитель секретариата председателя коллегии Казбек Рымжанов.
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Ранее сообщалось, что главы правительств стран "пятерки" планируют обсудить актуальные вопросы евразийской интеграции, включая функционирование внутреннего рынка ЕАЭС, реализацию совместных проектов в транспортной сфере, а также развитие электронной торговли. Особое внимание будет уделено цифровой повестке, в том числе совершенствованию Интегрированной информационной системы ЕАЭС.
Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым, а также выступил на пленарном заседании международного цифрового форума Digital Almaty 2024.
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