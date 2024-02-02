https://ria.ru/20240202/korovy-1924861152.html

"Питаются снегом". Кого бросили умирать на морозе под Волгоградом

"Питаются снегом". Кого бросили умирать на морозе под Волгоградом - РИА Новости, 02.02.2024

"Питаются снегом". Кого бросили умирать на морозе под Волгоградом

В поселении Бубновское Урюпинского района в нескольких километрах от домов вторую неделю замерзают животные, прикованные к бетонным столбам и трактору. Хозяин... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T08:00

2024-02-02T08:00

2024-02-02T13:30

волгоград

общество

животные

коровы

фермеры

ветеринария

урюпинск

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Дарья Юдкина. В поселении Бубновское Урюпинского района в нескольких километрах от домов вторую неделю замерзают животные, прикованные к бетонным столбам и трактору. Хозяин стадо не кормит, не забирает на ночь в стойло и запрещает приближаться тем, кто хочет помочь. Один бык уже умер. РИА Новости разбиралось в ситуации."Голодают не первую неделю"Житель поселка Бубновское 25 января опубликовал видео: в заснеженном поле на большом расстоянии друг от друга — коровы и телята.Даже несмотря на сильные морозы хозяин игнорирует просьбы сельчан забрать стадо в стойло. Помощь тоже не принимает — отвечает агрессивно, угрожает расправой."Снега там по колено. Как животные должны находить пищу — неясно. По внешнему виду понятно, что голодают не первую неделю, у всех торчат кости, — рассказывает волонтер Наталья. — Отвязать или забрать их нельзя — все-таки есть владелец. Местным он грозил, что позовет полицию, если кто-то попытается отстегнуть или увести".Без должного ухода стадо медленно умирает. На кадрах — погибший бык, несколько дней пролежавший рядом с сородичами.Местные обратились в поселковую администрацию. По их словам, глава Бубновского Лариса Усова провела с фермером беседу, попросила убрать труп. Но на судьбу остальных животных повлиять не смогла.В администрации Бубновского сельского поселения на вопросы РИА Новости не ответили.Оттащив быка ближе к лесу, хозяин перегнал стадо. В поселок с проверкой приехали сотрудники урюпинской ветеринарной станции и Россельхознадзора. Найти тушу животного им не удалось."На хозяина стада вообще зарегистрирована только одна корова. Откуда у него целое поголовье, мы не знаем", — отмечает руководитель урюпинской районной станции по борьбе с болезнями животных Вера Фирсанова.Хотя, по ее словам, на учет нужно поставить всех особей. Это необходимо в том числе для своевременной вакцинации."Ничего противозаконного"Местная зоозащитница Надежда вместе с другими волонтерами 28 января купила мешок комбикорма, овощи, воду и выехала в Бубновское. К бесхозному стаду активистов проводили сельчане."Когда мы увидели все своими глазами, сразу вызвали полицию. Через час прибыл участковый. Осмотрев местность и нескольких коров, сказал, что мы можем написать заявления на хозяина стада, — вспоминает Надежда. — Полицейский уточнил: чтобы делу дали ход, нужно заключение ветеринара о неудовлетворительном состоянии животных. По-другому сдвинуть вопрос с места никак нельзя — фермер не делает ничего противозаконного. Получается, владелец имеет полное право издеваться над своими подопечными".Дело в том, что ни Россельхознадзор, ни органы местного самоуправления не вправе изымать сельскохозяйственных животных, обращает внимание юрист общественной организации "Голоса за животных" Артем Алексеев."Законодательство допускает изъятие скота только в случае, если речь идет о ликвидации очагов особо опасных болезней. Это предусмотрено законом "О ветеринарии", — объясняет он.Покормив оголодавшее стадо, волонтеры стали ждать ветеринара для экспертизы. Но специалист не появился. Корреспондент РИА Новости связалась с местным ветеринарным врачом, которая, по словам сельчан, должна была проводить проверку, но та от комментариев отказалась."Нас пугает, что животные не чипированы, не вакцинированы. Кто знает, какие инфекции они могут разносить. Из всего стада только у одной коровы на ухе бирка. Остальные уже давно бесконтрольно размножаются и выживают сами по себе. А умерший бык, которого так и не забрали на исследования, продолжает гнить где-то в кустах", — говорит зоозащитница Ольга.Мертвые туши и отходы тоже опасны, поэтому свободный выгул скота разрешен при определенных условиях, объясняет ветеринарный врач Эльвира Фадеева. Прежде всего земельный участок должен быть огорожен, оборудован ветрозащитой, кормушками и поилками, а также должен находиться подальше от жилых домов."Потому что тот же навоз в соответствии с природоохранным законодательством относят к четвертому классу опасности. Он обладает резким запахом, содержит аммиак и служит средой для размножения мух со всеми вытекающими последствиями для человека. С талыми водами он может разливаться и загрязнять территорию за пределами загона", — поясняет Фадеева.Ситуация в Бубновском так и не изменилась. В региональном управлении Россельхознадзора РИА Новости сообщили, что фермеру было вынесено предостережение. Возбудить дело об административном правонарушении у ведомства возможности нет. "Безнадзорные"С наступлением холодов участились случаи, когда фермеры бросают скотину на произвол судьбы.В ноябре 2023-го жители поселка Горный Новосибирской области сообщили, что в поселке бродит беспризорное стадо, объедающее огороды сельчан. Животные пришли с фермы, расположенной недалеко от жилых домов. Помещение в аренду взял местный предприниматель, а затем — пропал.В декабре 2023-го в селе Марусино Хабаровского края в поле бросили табун лошадей. Видеоролик с привязанными животными опубликовали в сети с просьбой решить вопрос. Сельская администрация предписала хозяевам устранить нарушения, но это ситуацию не изменило."Если животные находятся без присмотра, а бирок и чипов, устанавливающих владельца, у них нет, то фактически их можно назвать безнадзорными, — указывает юрист Артем Алексеев. — Тот, кто такое увидел, обязан заявить в полицию или орган местного самоуправления для проведения розысков собственника. На это время скотину можно оставить на содержании тех, кто ее обнаружил, либо передать лицу, у которого есть условия для содержания".По словам эксперта, на поиск собственника животных дают полгода. Если хозяин не появится, то право владения переходит к тому, у кого скот был на передержке, либо в муниципальную собственность."Если владелец все же заявит о своих правах, ему нужно будет это доказать. Но без маркировки скотины это затруднительно. По статистике, примерно в 50 процентов таких случаев животные остаются у тех, кто их нашел", — уточняет специалист.По словам экспертов, у владельцев есть варианты решить проблему иначе. Например, можно обратиться в муниципалитет. Власти часто идут навстречу — закупают сено, чинят загоны и помогают спасти брошенных животных.

https://ria.ru/20231208/fermy-1914183649.html

https://ria.ru/20240126/sobaki-1923500326.html

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Исхудавшая корова, найденная волонтерами в поле Исхудавшая корова, найденная волонтерами в поле 2024-02-02T08:00 true PT0M25S

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волгоград, общество, животные, коровы, фермеры, ветеринария, урюпинск