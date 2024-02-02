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Умерла вдова Эдуарда Хиля

Умерла вдова Эдуарда Хиля - РИА Новости, 02.02.2024

Умерла вдова Эдуарда Хиля

Зоя Хиль, вдова советского и российского эстрадного певца Эдуарда Хиля, скончалась в Санкт-Петербурге, прощание с ней пройдет в воскресенье, сообщил в своем... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T18:46

2024-02-02T18:46

2024-02-02T18:58

культура

санкт-петербург

эдуард хиль

новости культуры

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Зоя Хиль, вдова советского и российского эстрадного певца Эдуарда Хиля, скончалась в Санкт-Петербурге, прощание с ней пройдет в воскресенье, сообщил в своем Telegram-канале храм Смоленской иконы Божией Матери, где пройдет траурная церемония. "Прощание с Зоей Хиль, супругой знаменитого певца Эдуарда Хиля, пройдёт в храме Смоленской иконы Божией Матери 4 февраля в 13:30", – информирует храм. Зоя Хиль родилась в Ленинграде в семье актёров Александра Николаевича Морозова и Зинаиды Николаевны Правдиной. После окончания училища имени Римского-Корсакова при консерватории и Вагановского училища танцевала в оперной студии Ленинградской консерватории, где тогда работал и ее будущий муж Эдуард Хиль. Они познакомились во время гастролей в Курске и в 1958 году стали мужем и женой. Как отмечают в храме, Эдуард Хиль много лет был прихожанином Смоленского прихода. Он скончался 4 июня 2012 года и похоронен рядом с часовней святой блаженной Ксении Петербургской на Смоленском православном кладбище.

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкт-петербург, эдуард хиль, новости культуры