Умерла вдова Эдуарда Хиля
Вдова певца Эдуарда Хиля Зоя умерла в Санкт-Петербурге
© Первый канал (2014)Зоя Хиль
© Первый канал (2014)
Зоя Хиль. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Зоя Хиль, вдова советского и российского эстрадного певца Эдуарда Хиля, скончалась в Санкт-Петербурге, прощание с ней пройдет в воскресенье, сообщил в своем Telegram-канале храм Смоленской иконы Божией Матери, где пройдет траурная церемония.
"Прощание с Зоей Хиль, супругой знаменитого певца Эдуарда Хиля, пройдёт в храме Смоленской иконы Божией Матери 4 февраля в 13:30", – информирует храм.
Зоя Хиль родилась в Ленинграде в семье актёров Александра Николаевича Морозова и Зинаиды Николаевны Правдиной. После окончания училища имени Римского-Корсакова при консерватории и Вагановского училища танцевала в оперной студии Ленинградской консерватории, где тогда работал и ее будущий муж Эдуард Хиль. Они познакомились во время гастролей в Курске и в 1958 году стали мужем и женой.
Как отмечают в храме, Эдуард Хиль много лет был прихожанином Смоленского прихода. Он скончался 4 июня 2012 года и похоронен рядом с часовней святой блаженной Ксении Петербургской на Смоленском православном кладбище.