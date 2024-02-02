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Умерла вдова Эдуарда Хиля - РИА Новости, 02.02.2024
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Культура
 
18:46 02.02.2024 (обновлено: 18:58 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/khil-1925106501.html
Умерла вдова Эдуарда Хиля
Умерла вдова Эдуарда Хиля - РИА Новости, 02.02.2024
Умерла вдова Эдуарда Хиля
Зоя Хиль, вдова советского и российского эстрадного певца Эдуарда Хиля, скончалась в Санкт-Петербурге, прощание с ней пройдет в воскресенье, сообщил в своем... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T18:46
2024-02-02T18:58
культура
санкт-петербург
эдуард хиль
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Зоя Хиль, вдова советского и российского эстрадного певца Эдуарда Хиля, скончалась в Санкт-Петербурге, прощание с ней пройдет в воскресенье, сообщил в своем Telegram-канале храм Смоленской иконы Божией Матери, где пройдет траурная церемония. "Прощание с Зоей Хиль, супругой знаменитого певца Эдуарда Хиля, пройдёт в храме Смоленской иконы Божией Матери 4 февраля в 13:30", – информирует храм. Зоя Хиль родилась в Ленинграде в семье актёров Александра Николаевича Морозова и Зинаиды Николаевны Правдиной. После окончания училища имени Римского-Корсакова при консерватории и Вагановского училища танцевала в оперной студии Ленинградской консерватории, где тогда работал и ее будущий муж Эдуард Хиль. Они познакомились во время гастролей в Курске и в 1958 году стали мужем и женой. Как отмечают в храме, Эдуард Хиль много лет был прихожанином Смоленского прихода. Он скончался 4 июня 2012 года и похоронен рядом с часовней святой блаженной Ксении Петербургской на Смоленском православном кладбище.
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санкт-петербург, эдуард хиль, новости культуры
Культура, Санкт-Петербург, Эдуард Хиль, Новости культуры
Умерла вдова Эдуарда Хиля

Вдова певца Эдуарда Хиля Зоя умерла в Санкт-Петербурге

© Первый канал (2014)Зоя Хиль
Зоя Хиль
© Первый канал (2014)
Зоя Хиль. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Зоя Хиль, вдова советского и российского эстрадного певца Эдуарда Хиля, скончалась в Санкт-Петербурге, прощание с ней пройдет в воскресенье, сообщил в своем Telegram-канале храм Смоленской иконы Божией Матери, где пройдет траурная церемония.
"Прощание с Зоей Хиль, супругой знаменитого певца Эдуарда Хиля, пройдёт в храме Смоленской иконы Божией Матери 4 февраля в 13:30", – информирует храм.
Зоя Хиль родилась в Ленинграде в семье актёров Александра Николаевича Морозова и Зинаиды Николаевны Правдиной. После окончания училища имени Римского-Корсакова при консерватории и Вагановского училища танцевала в оперной студии Ленинградской консерватории, где тогда работал и ее будущий муж Эдуард Хиль. Они познакомились во время гастролей в Курске и в 1958 году стали мужем и женой.
Как отмечают в храме, Эдуард Хиль много лет был прихожанином Смоленского прихода. Он скончался 4 июня 2012 года и похоронен рядом с часовней святой блаженной Ксении Петербургской на Смоленском православном кладбище.
 
КультураСанкт-ПетербургЭдуард ХильНовости культуры
 
 
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