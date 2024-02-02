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ЕАЭС нужно ускорить процедуры по соглашению с Ираном, заявил Мишустин - РИА Новости, 02.02.2024
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14:44 02.02.2024 (обновлено: 14:45 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/iran-1925040332.html
ЕАЭС нужно ускорить процедуры по соглашению с Ираном, заявил Мишустин
ЕАЭС нужно ускорить процедуры по соглашению с Ираном, заявил Мишустин - РИА Новости, 02.02.2024
ЕАЭС нужно ускорить процедуры по соглашению с Ираном, заявил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС как можно скорее провести процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения о свободной торговле с... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T14:44
2024-02-02T14:45
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михаил мишустин
акылбек жапаров
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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС как можно скорее провести процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения о свободной торговле с Ираном. "С прошлого года подписано Соглашение о свободной торговле с Ираном. Его реализация откроет нашим компаниям широкие возможности для осуществления поставок на рынок этой страны. Здесь надо быстрее провести процедуры, которые нужны для вступления документа в законную силу", - заявил Мишустин, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Он отметил, что сейчас сейчас прорабатываются и вопросы по временному соглашению о свободной торговле с Монголией, а также по совершенствованию действующего соглашения с Вьетнамом. "Удалось заметно продвинуться в диалоге с Египтом. Идут переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами, с Индонезией", - добавил Мишустин. По его словам, все это имеет особое значение в условиях переориентации евразийских торговых потоков в сторону наиболее перспективных, премиальных рынков и дружественных государств. "Укрепляется и взаимодействие Союза с Китаем. И нам необходимо приложить максимум усилий для успешной реализации мероприятий, которые предусматриваются соответствующей "дорожной картой" по развитию экономического сотрудничества с китайскими друзьями", - подчеркнул российский премьер. Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым и выступил на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024.
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в мире, экономика, иран, казахстан, россия, михаил мишустин, акылбек жапаров, алихан смаилов, евразийский экономический союз
В мире, Экономика, Иран, Казахстан, Россия, Михаил Мишустин, Акылбек Жапаров, Алихан Смаилов, Евразийский экономический союз
ЕАЭС нужно ускорить процедуры по соглашению с Ираном, заявил Мишустин

Мишустин: ЕАЭС нужно ускорить процедуры по свободной торговле с Ираном

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПодписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Иран
Подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Иран - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Иран. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС как можно скорее провести процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения о свободной торговле с Ираном.
«
"С прошлого года подписано Соглашение о свободной торговле с Ираном. Его реализация откроет нашим компаниям широкие возможности для осуществления поставок на рынок этой страны. Здесь надо быстрее провести процедуры, которые нужны для вступления документа в законную силу", - заявил Мишустин, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
Он отметил, что сейчас сейчас прорабатываются и вопросы по временному соглашению о свободной торговле с Монголией, а также по совершенствованию действующего соглашения с Вьетнамом.
"Удалось заметно продвинуться в диалоге с Египтом. Идут переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами, с Индонезией", - добавил Мишустин.
По его словам, все это имеет особое значение в условиях переориентации евразийских торговых потоков в сторону наиболее перспективных, премиальных рынков и дружественных государств.
"Укрепляется и взаимодействие Союза с Китаем. И нам необходимо приложить максимум усилий для успешной реализации мероприятий, которые предусматриваются соответствующей "дорожной картой" по развитию экономического сотрудничества с китайскими друзьями", - подчеркнул российский премьер.
Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым и выступил на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024 - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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В миреЭкономикаИранКазахстанРоссияМихаил МишустинАкылбек ЖапаровАлихан СмаиловЕвразийский экономический союз
 
 
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