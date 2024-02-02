https://ria.ru/20240202/iran-1925040332.html

ЕАЭС нужно ускорить процедуры по соглашению с Ираном, заявил Мишустин

ЕАЭС нужно ускорить процедуры по соглашению с Ираном, заявил Мишустин - РИА Новости, 02.02.2024

ЕАЭС нужно ускорить процедуры по соглашению с Ираном, заявил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС как можно скорее провести процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения о свободной торговле с... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T14:44

2024-02-02T14:44

2024-02-02T14:45

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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС как можно скорее провести процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения о свободной торговле с Ираном. "С прошлого года подписано Соглашение о свободной торговле с Ираном. Его реализация откроет нашим компаниям широкие возможности для осуществления поставок на рынок этой страны. Здесь надо быстрее провести процедуры, которые нужны для вступления документа в законную силу", - заявил Мишустин, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Он отметил, что сейчас сейчас прорабатываются и вопросы по временному соглашению о свободной торговле с Монголией, а также по совершенствованию действующего соглашения с Вьетнамом. "Удалось заметно продвинуться в диалоге с Египтом. Идут переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами, с Индонезией", - добавил Мишустин. По его словам, все это имеет особое значение в условиях переориентации евразийских торговых потоков в сторону наиболее перспективных, премиальных рынков и дружественных государств. "Укрепляется и взаимодействие Союза с Китаем. И нам необходимо приложить максимум усилий для успешной реализации мероприятий, которые предусматриваются соответствующей "дорожной картой" по развитию экономического сотрудничества с китайскими друзьями", - подчеркнул российский премьер. Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым и выступил на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024.

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в мире, экономика, иран, казахстан, россия, михаил мишустин, акылбек жапаров, алихан смаилов, евразийский экономический союз