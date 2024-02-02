ЕАЭС нужно ускорить процедуры по соглашению с Ираном, заявил Мишустин
Мишустин: ЕАЭС нужно ускорить процедуры по свободной торговле с Ираном
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПодписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Иран
Подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Иран. Архивное фото
АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС как можно скорее провести процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения о свободной торговле с Ираном.
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"С прошлого года подписано Соглашение о свободной торговле с Ираном. Его реализация откроет нашим компаниям широкие возможности для осуществления поставок на рынок этой страны. Здесь надо быстрее провести процедуры, которые нужны для вступления документа в законную силу", - заявил Мишустин, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
"Удалось заметно продвинуться в диалоге с Египтом. Идут переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами, с Индонезией", - добавил Мишустин.
По его словам, все это имеет особое значение в условиях переориентации евразийских торговых потоков в сторону наиболее перспективных, премиальных рынков и дружественных государств.
"Укрепляется и взаимодействие Союза с Китаем. И нам необходимо приложить максимум усилий для успешной реализации мероприятий, которые предусматриваются соответствующей "дорожной картой" по развитию экономического сотрудничества с китайскими друзьями", - подчеркнул российский премьер.
Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым и выступил на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024.