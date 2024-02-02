https://ria.ru/20240202/gorbunov-1924949746.html

Валерий Горбунов: "Автотор" расширит модельный ряд автомобилей вдвое

Валерий Горбунов: "Автотор" расширит модельный ряд автомобилей вдвое - РИА Новости, 02.02.2024

Валерий Горбунов: "Автотор" расширит модельный ряд автомобилей вдвое

Калининградский "Автотор", в прошлом году перезапустившийся с новыми китайскими партнерами, нацелен кратно наращивать производство, отмечает глава совета... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T11:00

2024-02-02T11:00

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Калининградский "Автотор", в прошлом году перезапустившийся с новыми китайскими партнерами, нацелен кратно наращивать производство, отмечает глава совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов. В интервью РИА Новости он рассказал о производственных планах компании, новых брендах и разработке собственного электрокара. Беседовала Наталия Мирошниченко.– Валерий Иосифович, каким был для "Автотора" прошедший год?– Он был для нас очень напряженным и знаковым. За год мы прошли большой путь от возобновления работы полностью остановленного завода до вывода на рынок и запуска продаж автомобилей абсолютно новых для российского рынка брендов. Поставили на конвейер 17 моделей автомобилей. Для многих эта цифра кажется нереальной, для нас – это вполне посильная задача. Очень помог опыт, наработанный за прошедшие годы, и компетенции нашего инженерно-технического и рабочего персонала.Кроме того, мы приступили к производству автомобилей на электротяге, это совершенно новый для нашего производства вид продукции. С развитием этого направления связана наша углубленная программа локализации и стратегический план по созданию технологически независимого производства.– Сколько автомобилей произвели?– Объем производства по итогам 2023 года составил 38 тысяч автомобилей. В начале 2023 года мы озвучивали и ставили для себя другие цели: рассчитывали на объем 50-70 тысяч. Но эти цифры оказались больше, чем объективно мог взять рынок. Поэтому было принято решение выпустить меньше, чем планировалось ранее.Не видим в этом ничего критичного на данном этапе, это нормальный рабочий процесс. Конечно, нам хотелось бы производить больше. Мощности предприятия рассчитаны на выпуск более 280 тысяч автомобилей в год. Но есть экономический процесс, он складывается из множества факторов, в том числе и не зависящих от нас. Выпускать больше, создавая большие стоки, нет смысла. Мы никогда не работали "на склады" и не планируем это делать.Несмотря на то, что под влиянием колебаний рынка пришлось скорректировать объем производства, нам удалось создать базу для движения вперед. Мы подписали долгосрочные контракты с новыми партнерами, переоборудовали и полностью перезапустили производство, обеспечили работой и переобучили линейный и инженерно-технический персонал, перешли на совершенно новую бизнес-модель, обеспечив при этом выполнение обязательств в рамках СПИК. В начале пути никогда не бывает все гладко, но мы прошли этот этап достойно.– Что стало самым большим испытанием?– Самым большим вызовом стал выход на рынок в условиях его крайней неустойчивости. "Автотор" долгие годы был одним из лидеров на рынке контрактного производства автомобилей, и сейчас мы по сути "с нуля" осваиваем новые направления. Мы зашли на рынок с новыми для России брендами, с широкой линейкой продукции.На протяжении всего года велась масштабная работа по созданию дистрибуции. На сегодняшний день работают более 250 дилерских предприятий суммарно по всем представленным на нашем производстве брендам. Была сформирована сеть продаж автомобилей, запасных частей, компонентов и аксессуаров, организована работа структур, отвечающих за продвижение брендов, послепродажное сервисное и гарантийное обслуживание на территории России и большое количество сопутствующих вопросов.В рамках технологического сотрудничества с нашими китайскими партнерами на протяжении всего года вели работу по адаптации выпускаемой линейки для комфортной их эксплуатации в российских условиях, с учетом запросов наших потребителей. Это большая работа, которую ведут наши инженеры и технологи в сотрудничестве с техническими группами компаний-партнеров.– Год назад вы говорили, что автопрому нужна немедленная кооперация. Она случилась?– Я бы сказал, что общие вызовы, с которыми столкнулись все автопроизводители, несколько сблизили наши позиции в понимании того, по каким ключевым направлениям нам всем нужно двигаться дальше. Мы все чаще выступаем с некой консолидированной позицией при обсуждении каких-то новаций, подходов и мер, которые предлагает регулятор.Но на уровне практики пока рано говорить о том, что такая кооперация случилась. Это процесс, требующий не только политической воли, но и конкретных мер, в первую очередь со стороны государства, которые создадут определенный импульс для движения в этом направлении и конкретных практических шагов.– Сейчас вы сфокусированы на сотрудничестве с китайскими партнерами. В чем принципиальные отличия взаимодействия с ними от европейских и корейских?– Отличия есть, безусловно. Они больше касаются разного менталитета, каких-то подходов в организации бизнес-процессов. Но не хотелось бы кого-то сравнивать. Для нас более важно другое – очень высокая степень "адаптивности" и готовность наших китайских партнеров идти в глубокое технологическое сотрудничество.Главное: благодаря тому, что мы довольно быстро сформировали производственные планы с новыми партнерами, мы смогли подтвердить обязательства, ранее взятые в рамках СПИК. Это, в частности, обязательства по созданию мощностей для углубления технологических процессов производства, повышения локализации, создания производств электромобилей и автокомпонентов. Все компании, с которыми на сегодняшний день работает "Автотор", готовы к развитию сотрудничества по этим направлениям.– Их намерения подтверждаются на практике?– Да, они идут вместе с нами по этому пути. Ведется совместная работа по изучению российских поставщиков для внедрения в производственный процесс максимального количества комплектующих отечественного производства из того, что уже производится в стране, и по созданию таких производств здесь, в России.– Как в целом себя показало это новое сотрудничество? Есть ли планы по углублению локализации производства уже вставших на конвейер Kaiyi, BAIC и SWM?– По каждому из брендов такие планы сформированы. Они рассчитаны на поэтапное повышение локализации по достижению определенного объема выпуска помодельно.– Ведете ли вы переговоры о сотрудничестве с новыми партнерами?– Мы пока далеки от максимальной загрузки мощностей предприятия и, конечно, заинтересованы в наращивании этого объема. Мы хотим сформировать очень емкую, качественную и широкую линейку продукции во всех сегментах рынка, которая востребована сегодня, заполнить те ниши, которые еще не заняты.– Сколько моделей сейчас производится на вашем конвейере, и сколько новинок еще встанет на него в текущем году? Есть ли в планах на этот год запустить работу завода, который вы строили для BMW?– По итогам 2023 года было освоено производство автомобилей 17 моделей пяти брендов, включая 12 моделей легковых и пять моделей коммерческих. В 2024 году модельный ряд существенно увеличится. Как минимум вдвое. Будут новые модели и новые бренды.Для размещения этих производств планируется в том числе задействовать мощности нового завода. Наша бизнес-модель ориентирована на широкий спектр продукции в разных сегментах рынка. Поэтому ставим для себя задачу сформировать большой модельный ряд.– Вы действительно планируете подписать дополнительное соглашение в СПИК с намерением увеличить инвестиции в производство? О каком проекте и какой сумме речь?– Речь идет о проекте по созданию производств автокомпонентов, который мы реализуем в Калининградской области в рамках СПИК. Мы увеличили свои инвестиционные обязательства. На сегодняшний день они составляют более 70 миллиардов рублей. Эти изменения в СПИК уже утверждены.– На своей площадке в Калининграде вы строите целый комплекс заводов, какие из них начнут работу в этом году?– Создание производства электромобилей и автокомпонентов является одним из наших обязательств в рамках СПИК. Всего мы создаем 12 новых заводов, пять из них планируем запустить уже в этом году. Это завод цветного литья с механообработкой, завод электродвигателей, завод электронных систем управления, завод по производству пластиковых деталей и завод оборудования и оснастки.– "Автотор" получает промышленные субсидии? Или согласно 719 постановлению набирает недостаточное количество баллов?– Мы пользуемся теми мерами поддержки, которые предусмотрены для автопроизводителей со стороны государства. Что касается количества баллов, то оно будет расти по мере реализации планов по запускам производства автомобилей по полному циклу (со сваркой и окраской кузовов) и увеличению уровня локализации автокомпонентов. Такие планы сформированы. Уровень локализации по окончанию срока действия СПИК – 70%.– У вас осталось довольно большое количество некомплекта от бывших партнеров, в частности, Kia. Что сейчас с этими автомобилями?– "Автотор", как вы знаете, на протяжении 25 лет занимался контрактным производством автомобилей Kia. В 2022 году поставки комплектующих для этого производства были остановлены, и часть заказанных на тот момент деталей просто не успела к нам дойти. Соответственно какая-то часть продукции осталась на заводе недоукомплектованной. Когда на уровне государства были приняты нормативные документы, регулирующие параллельный импорт, мы вернулись к этому вопросу. Мы пользуемся теми же механизмами, что и другие автопроизводители, тут никакого секрета нет. Когда стало возможным привезти и установить на автомобили недостающие комплектующие, была организована отгрузка этой продукции с завода. Сейчас эти автомобили поступили в дилерскую сеть. Это очень небольшое количество в масштабах рынка.– Учитывая географические особенности Калининграда, есть ли у вас трудности с доставкой автомобилей в другие города страны?– Да, имеет место. Однако мы пока с ними справляемся. Есть попытки со стороны недружественных стран, которые вопреки действующим международным соглашениям стараются усложнить нам выполнение этих задач. Но нами отработаны разные варианты логистики для обеспечения штатной работы производства и поставок продукции. Так или иначе продукция доставляется и будет доставляться дилерам и покупателям.– Когда начнется производство вашего собственного электрокара, создание которого вы ранее анонсировали?– Работа над созданием собственного электромобиля идет в графике. Он создается на базе технологически независимой платформы и предполагает высокую (более 90%) локализацию. Большая часть компонентов, включая критически важные, будет производиться на новых заводах, которые создает "Автотор".Пилотные экземпляры мы готовимся представить уже в этом году, к промышленному производству планируем приступить в 2025 году. Собственный электромобиль войдет в линейку электромобилей под общим брендом, о котором мы объявим в самое ближайшее время.– Что это будут за электромобили?– В основе модельного ряда будут – двух- и четырехместные компактные электромобили, созданные на базе собственных разработок и лицензированных инженерных решений, являющихся нашей интеллектуальной собственностью. В линейку также войдут несколько моделей электромобилей, работа над которыми ведется в рамках технологического сотрудничества с рядом китайских партнеров. Пилотную партию таких электромобилей в количестве 200 штук мы уже выпустили в конце декабря 2023 года в рамках обязательств по СПИК. Все они будут реализованы в Калининградской области.Все модели компактных электромобилей – как собственной разработки, так и выпускаемые в рамках технологического сотрудничества с партнерами – будут представлены на рынке под общим брендом, поскольку они включены в общую масштабную программу по созданию производства электромобилей и автокомпонентов, которую реализует "Автотор". По всей линейке этой продукции в соответствии с установленными сроками будет обеспечена высокая локализация от 70% до 90%.– Каков ваш производственный план на 2024 год?– С учетом значительного расширения модельного ряда и большого количества новых проектов мы ставим для себя задачу выйти на 100-130 тысяч автомобилей по итогам 2024 года. Рассчитываем, что ситуация на рынке и другие внешние факторы позволят нам это реализовать.– Какие три основные цели ставите перед "Автотором" в текущем году?– Дооснастить линейку выпускаемой продукции, запустив в том числе проекты с новыми партнерами. Занять свою нишу и закрепиться на рынке. Запустить собственное производство критически важных автокомпонентов, чтобы максимально приблизиться к выполнению задач обеспечения технологического суверенитета, которая сегодня является ключевой и важнейшей на государственном уровне. Нацелены на завершение работы по созданию линейки электромобилей на базе собственной технологически независимой платформы.Если резюмировать, то можно сказать, что главной целью является выполнение в полном объеме тех обязательств, которые мы взяли по этому году в рамках СПИК. Это будет главной нашей производственной победой в честь 30-летия основания "Автотора".

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