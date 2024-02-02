https://ria.ru/20240202/fond-1925141714.html

Фонд "Защитники Отечества" попросил ветеранов СВО помочь в написании книги

Фонд "Защитники Отечества" попросил ветеранов СВО помочь в написании книги - РИА Новости, 02.02.2024

Фонд "Защитники Отечества" попросил ветеранов СВО помочь в написании книги

Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева обратилась к ветеранам спецоперации с предложением описать истории своих подвигов и подвигов сослуживцев... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T23:17

2024-02-02T23:17

2024-02-02T23:17

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

выставка-форум "россия"

захар прилепин

общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева обратилась к ветеранам спецоперации с предложением описать истории своих подвигов и подвигов сослуживцев для составления нового сборника рассказов бойцов. В пятницу на площадке международной выставке-форуме "Россия" прошла презентация первого сборника рассказов о ветеранах спецоперации "Жизнь за други своя", выпущенного писателем Захаром Прилепиным при поддержке фонда "Защитники Отечества". Книга основана на личных историях ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Отвечая на вопрос ведущего мероприятия, появится ли новый сборник рассказов, Цивилева заявила, что вывод напрашивается сам собой. "Хочу обратиться к нашим героям. Если вы чувствуете в себе силы, таланты, желания рассказать о подвигах своих, подвигах своих сослуживцев, своих знакомых, близких, пишите. Думаю, что филиалы (фонда - ред.) наши с удовольствием откроют двери, примут, помогут, а Захар (Прилепин - ред.) поддержит нас в этом... И мы продолжим в дальнейшем писать и рассказывать о наших героях", - рассказала председатель фонда "Защитники Отечества". Она добавила, что идея создания первого сборника рассказов "Жизнь за други своя" возникла во время проведения первого форума ветеранов СВО. "Мы много с ними общались, и они рассказывали нам удивительные, уникальные, а зачастую и поучительные истории из своей жизни… Настолько глубокие, настолько воодушевляющие, что у нас родилась идея их запечатлеть в книге. Для того, чтобы наши будущие поколения, наши современники имели возможность взглянуть на трагические моменты нашей страны, нашей жизни другими глазами - глазами тех, кто защищает интересы нашей страны ценой собственной жизни, ценой собственного здоровья", - пояснила Цивилева. Она отметила, что "когда ты знакомишься с этими историями, в тебе все переворачивается, и ты смотришь на это совершенно с другой точки зрения, ты понимаешь суть специальной военной операции". По ее словам, задание пообщаться с ветеранами и записать эти истории было дано журналистам – "современным, неформальным, молодым людям. "И когда мы потом собрались все вместе, эти ребята, молодые люди со слезами на глазах взахлеб рассказывали о том, что они пережили, когда слушали эти истории. Девчонки… плакали и говорили, что мы теперь все понимаем, теперь мы понимаем и ценность страны, и ценность человеческих жизней, и, вообще, смысл основных человеческих ценностей, которые нам передал Всевышний", - сказала Цивилева.

https://ria.ru/20240202/kniga-1925128671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выставка-форум "россия", захар прилепин, общество