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Фонд "Защитники Отечества" попросил ветеранов СВО помочь в написании книги - РИА Новости, 02.02.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
23:17 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/fond-1925141714.html
Фонд "Защитники Отечества" попросил ветеранов СВО помочь в написании книги
Фонд "Защитники Отечества" попросил ветеранов СВО помочь в написании книги - РИА Новости, 02.02.2024
Фонд "Защитники Отечества" попросил ветеранов СВО помочь в написании книги
Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева обратилась к ветеранам спецоперации с предложением описать истории своих подвигов и подвигов сослуживцев... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T23:17
2024-02-02T23:17
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
выставка-форум "россия"
захар прилепин
общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева обратилась к ветеранам спецоперации с предложением описать истории своих подвигов и подвигов сослуживцев для составления нового сборника рассказов бойцов. В пятницу на площадке международной выставке-форуме "Россия" прошла презентация первого сборника рассказов о ветеранах спецоперации "Жизнь за други своя", выпущенного писателем Захаром Прилепиным при поддержке фонда "Защитники Отечества". Книга основана на личных историях ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Отвечая на вопрос ведущего мероприятия, появится ли новый сборник рассказов, Цивилева заявила, что вывод напрашивается сам собой. "Хочу обратиться к нашим героям. Если вы чувствуете в себе силы, таланты, желания рассказать о подвигах своих, подвигах своих сослуживцев, своих знакомых, близких, пишите. Думаю, что филиалы (фонда - ред.) наши с удовольствием откроют двери, примут, помогут, а Захар (Прилепин - ред.) поддержит нас в этом... И мы продолжим в дальнейшем писать и рассказывать о наших героях", - рассказала председатель фонда "Защитники Отечества". Она добавила, что идея создания первого сборника рассказов "Жизнь за други своя" возникла во время проведения первого форума ветеранов СВО. "Мы много с ними общались, и они рассказывали нам удивительные, уникальные, а зачастую и поучительные истории из своей жизни… Настолько глубокие, настолько воодушевляющие, что у нас родилась идея их запечатлеть в книге. Для того, чтобы наши будущие поколения, наши современники имели возможность взглянуть на трагические моменты нашей страны, нашей жизни другими глазами - глазами тех, кто защищает интересы нашей страны ценой собственной жизни, ценой собственного здоровья", - пояснила Цивилева. Она отметила, что "когда ты знакомишься с этими историями, в тебе все переворачивается, и ты смотришь на это совершенно с другой точки зрения, ты понимаешь суть специальной военной операции". По ее словам, задание пообщаться с ветеранами и записать эти истории было дано журналистам – "современным, неформальным, молодым людям. "И когда мы потом собрались все вместе, эти ребята, молодые люди со слезами на глазах взахлеб рассказывали о том, что они пережили, когда слушали эти истории. Девчонки… плакали и говорили, что мы теперь все понимаем, теперь мы понимаем и ценность страны, и ценность человеческих жизней, и, вообще, смысл основных человеческих ценностей, которые нам передал Всевышний", - сказала Цивилева.
https://ria.ru/20240202/kniga-1925128671.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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выставка-форум "россия", захар прилепин, общество
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Выставка-форум "Россия", Захар Прилепин, Общество
Фонд "Защитники Отечества" попросил ветеранов СВО помочь в написании книги

Глава фонда "Защитники Отечества" попросила ветеранов СВО помочь написать книгу

© Фото : пресс-служба Липецкого областного Совета депутатовФонд "Защитники Отечества"
Фонд Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© Фото : пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов
Фонд "Защитники Отечества". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева обратилась к ветеранам спецоперации с предложением описать истории своих подвигов и подвигов сослуживцев для составления нового сборника рассказов бойцов.
В пятницу на площадке международной выставке-форуме "Россия" прошла презентация первого сборника рассказов о ветеранах спецоперации "Жизнь за други своя", выпущенного писателем Захаром Прилепиным при поддержке фонда "Защитники Отечества". Книга основана на личных историях ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов.
Хороводы, поиск мотивации и авторские экскурсии: выставка-форум "Россия"
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На выставке "Россия" каждый посетитель найдет себе занятие по душе.

Концертная программа Молодежная плясовая

На выставке "Россия" каждый посетитель найдет себе занятие по душе.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17
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На стенде Санкт-Петербурга можно увидеть уникальный бюст Петра I, который создали из медицинских инструментов.

Олег Эргашев, вице-губернатор Санкт-Петербурга, Алексей Свистунов, главный редактор Книги рекордов России, Кирилл Ковалев, член Союза художников России и Валерия Лошак, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, член Союза художников России и Союза дизайнеров Санкт-Петербурга

На стенде Санкт-Петербурга можно увидеть уникальный бюст Петра I, который создали из медицинских инструментов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 17
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Прошли уличные гулянья и интерактивная программа "Веселые раззадоры" с исполнением популярных песен.

Интерактивная игровая программа Веселые раззадоры

Прошли уличные гулянья и интерактивная программа "Веселые раззадоры" с исполнением популярных песен.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 17
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На экспертной панели "Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей" обсудили вопросы развития отрасли.

Экспертная панель Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей

На экспертной панели "Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей" обсудили вопросы развития отрасли.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 17
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В рамках выставки прошел День культуры.

Открытие Дня культуры

В рамках выставки прошел День культуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 17
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ВДНХ посетила делегация доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

Генеральный директор АО Издательский дом Грани Наталья Колыванова на Международной выставке-форуме Россия

ВДНХ посетила делегация доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 17
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Состоялась церемония открытия Съезда Движения Первых.

Церемония открытия Съезда Движения Первых

Состоялась церемония открытия Съезда Движения Первых.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для посетителей организовали концертную программу "Молодежная плясовая".

Концертная программа Молодежная плясовая

Для посетителей организовали концертную программу "Молодежная плясовая".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости могут познакомиться с главными достижениями страны.

 Работа выставки Россия

Гости могут познакомиться с главными достижениями страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта.

Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта России

Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялся хоровод под масленичным колесом с лентами.

Интерактивная игровая программа Веселые раззадоры

Состоялся хоровод под масленичным колесом с лентами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В выставке участвуют все 89 регионов страны, министерства, корпорации и общественные организации.

 Работа выставки Россия

В выставке участвуют все 89 регионов страны, министерства, корпорации и общественные организации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ее можно посетить бесплатно.

Международная выставка-форум Россия

Ее можно посетить бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась встреча "Внутренняя мотивация — ключевой фактор успеха!".

Мотивационная встреча Внутренняя мотивация - ключевой фактор успеха!

Состоялась встреча "Внутренняя мотивация — ключевой фактор успеха!".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для гостей проводят мастер-классы, викторины и экскурсии.

Международная выставка-форум Россия

Для гостей проводят мастер-классы, викторины и экскурсии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сейчас на выставке проходят отраслевые дни.

Визит делегации доверенных лиц президента РФ Владимира Путина

Сейчас на выставке проходят отраслевые дни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Они продлятся до 9 февраля.

 Работа выставки Россия

Они продлятся до 9 февраля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 17

На выставке "Россия" каждый посетитель найдет себе занятие по душе.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 17

На стенде Санкт-Петербурга можно увидеть уникальный бюст Петра I, который создали из медицинских инструментов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 17

Прошли уличные гулянья и интерактивная программа "Веселые раззадоры" с исполнением популярных песен.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 17

На экспертной панели "Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей" обсудили вопросы развития отрасли.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 17

В рамках выставки прошел День культуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 17

ВДНХ посетила делегация доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 17

Состоялась церемония открытия Съезда Движения Первых.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 17

Для посетителей организовали концертную программу "Молодежная плясовая".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 17

Гости могут познакомиться с главными достижениями страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 17

Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 17

Состоялся хоровод под масленичным колесом с лентами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 17

В выставке участвуют все 89 регионов страны, министерства, корпорации и общественные организации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 17

Ее можно посетить бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 17

Состоялась встреча "Внутренняя мотивация — ключевой фактор успеха!".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17

Для гостей проводят мастер-классы, викторины и экскурсии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17

Сейчас на выставке проходят отраслевые дни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17

Они продлятся до 9 февраля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17
Отвечая на вопрос ведущего мероприятия, появится ли новый сборник рассказов, Цивилева заявила, что вывод напрашивается сам собой. "Хочу обратиться к нашим героям. Если вы чувствуете в себе силы, таланты, желания рассказать о подвигах своих, подвигах своих сослуживцев, своих знакомых, близких, пишите. Думаю, что филиалы (фонда - ред.) наши с удовольствием откроют двери, примут, помогут, а Захар (Прилепин - ред.) поддержит нас в этом... И мы продолжим в дальнейшем писать и рассказывать о наших героях", - рассказала председатель фонда "Защитники Отечества".
Она добавила, что идея создания первого сборника рассказов "Жизнь за други своя" возникла во время проведения первого форума ветеранов СВО.
"Мы много с ними общались, и они рассказывали нам удивительные, уникальные, а зачастую и поучительные истории из своей жизни… Настолько глубокие, настолько воодушевляющие, что у нас родилась идея их запечатлеть в книге. Для того, чтобы наши будущие поколения, наши современники имели возможность взглянуть на трагические моменты нашей страны, нашей жизни другими глазами - глазами тех, кто защищает интересы нашей страны ценой собственной жизни, ценой собственного здоровья", - пояснила Цивилева.
Энергия для людей: работа международной выставки-форума "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

Новогодний мюзикл За таинственной звездой

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День энергетики прошел фестиваль "Заряжай" с участием звезд спорта и фигурного катания.

Фестиваль энергии и спорта Заряжай

В День энергетики прошел фестиваль "Заряжай" с участием звезд спорта и фигурного катания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке работает экспозиция "Мы — Дальний Восток".

Международная выставка-форум Россия

На выставке работает экспозиция "Мы — Дальний Восток".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась презентация проекта "Расскажи мне о войне".

Презентация проекта Расскажи мне о войне

Состоялась презентация проекта "Расскажи мне о войне".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел диалог о подвиге героев и советских фильмах.

Актер Антон Шагин

Прошел диалог о подвиге героев и советских фильмах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для гостей показали музыкально-поэтический спектакль "Я говорю с тобой из Ленинграда".

Музыкально-поэтический спектакль Я говорю с тобой из Ленинграда

Для гостей показали музыкально-поэтический спектакль "Я говорю с тобой из Ленинграда".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетителям рассказывают о культурных обычаях регионов и их достижениях.

Стенд Республики Татарстан, павильон № 75

Посетителям рассказывают о культурных обычаях регионов и их достижениях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась пленарная сессия "ТЭК России: новые возможности для развития".

Генеральный директор Государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев на пленарной сессии ТЭК России: новые возможности для развития

Состоялась пленарная сессия "ТЭК России: новые возможности для развития".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке можно увидеть интерактивный макет ракеты "Ангара".

Международная выставка-форум Россия

На выставке можно увидеть интерактивный макет ракеты "Ангара".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего работает 131 экспозиция.

Девушка на международной выставке-форуме Россия

Всего работает 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники Российско-Мьянманского бизнес-форума обсудили торговлю, инвестиции и сельскохозяйственную кооперацию.

Российско-Мьянманский бизнес-форум

Участники Российско-Мьянманского бизнес-форума обсудили торговлю, инвестиции и сельскохозяйственную кооперацию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене выступила арт-группа "Хор Турецкого".

Арт-группа Хор Турецкого

На главной уличной сцене выступила арт-группа "Хор Турецкого".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Фигуристка Юлия Липницкая стала главной звездой ледового шоу, поставленного Евгением Плющенко.

Фестиваль энергии и спорта Заряжай

Фигуристка Юлия Липницкая стала главной звездой ледового шоу, поставленного Евгением Плющенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Набирает обороты и концертно-развлекательная программа.

Концертно-развлекательная программа, мастер-класс по фигурному катанию и флешмоб с участием студентов

Набирает обороты и концертно-развлекательная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась презентация нового российского суперкара Rossa.

Презентация нового российского суперкара Rossa

Состоялась презентация нового российского суперкара Rossa.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Основным элементом стенда Красноярского края стала пятиметровая скульптура, сгенерированная искусственным интеллектом. Она олицетворяет главное природное достояние региона — реку Енисей.

Стенд Красноярского края

Основным элементом стенда Красноярского края стала пятиметровая скульптура, сгенерированная искусственным интеллектом. Она олицетворяет главное природное достояние региона — реку Енисей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Юнармия" провела патриотическую акцию памяти "900 свечей" в знак скорби о погибших во время блокады Ленинграда.

Молодежная патриотическая акция памяти 900 свечей

"Юнармия" провела патриотическую акцию памяти "900 свечей" в знак скорби о погибших во время блокады Ленинграда.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 17

В День энергетики прошел фестиваль "Заряжай" с участием звезд спорта и фигурного катания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 17

На выставке работает экспозиция "Мы — Дальний Восток".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 17

Состоялась презентация проекта "Расскажи мне о войне".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 17

Прошел диалог о подвиге героев и советских фильмах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 17

Для гостей показали музыкально-поэтический спектакль "Я говорю с тобой из Ленинграда".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 17

Посетителям рассказывают о культурных обычаях регионов и их достижениях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 17

Состоялась пленарная сессия "ТЭК России: новые возможности для развития".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 17

На выставке можно увидеть интерактивный макет ракеты "Ангара".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 17

Всего работает 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 17

Участники Российско-Мьянманского бизнес-форума обсудили торговлю, инвестиции и сельскохозяйственную кооперацию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 17

На главной уличной сцене выступила арт-группа "Хор Турецкого".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 17

Фигуристка Юлия Липницкая стала главной звездой ледового шоу, поставленного Евгением Плющенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17

Набирает обороты и концертно-развлекательная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17

Состоялась презентация нового российского суперкара Rossa.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17

Основным элементом стенда Красноярского края стала пятиметровая скульптура, сгенерированная искусственным интеллектом. Она олицетворяет главное природное достояние региона — реку Енисей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17

"Юнармия" провела патриотическую акцию памяти "900 свечей" в знак скорби о погибших во время блокады Ленинграда.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17
Она отметила, что "когда ты знакомишься с этими историями, в тебе все переворачивается, и ты смотришь на это совершенно с другой точки зрения, ты понимаешь суть специальной военной операции". По ее словам, задание пообщаться с ветеранами и записать эти истории было дано журналистам – "современным, неформальным, молодым людям.
"И когда мы потом собрались все вместе, эти ребята, молодые люди со слезами на глазах взахлеб рассказывали о том, что они пережили, когда слушали эти истории. Девчонки… плакали и говорили, что мы теперь все понимаем, теперь мы понимаем и ценность страны, и ценность человеческих жизней, и, вообще, смысл основных человеческих ценностей, которые нам передал Всевышний", - сказала Цивилева.
Сотрудница филиала фонда Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Фонд "Защитники Отечества" издаст книгу рассказов ветеранов локальных войн
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