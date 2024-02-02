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В Волгограде несколько сотен человек пришли на фестиваль "Родина — герой" - РИА Новости, 02.02.2024
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21:11 02.02.2024 (обновлено: 21:13 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/festival-1925127160.html
В Волгограде несколько сотен человек пришли на фестиваль "Родина — герой"
В Волгограде несколько сотен человек пришли на фестиваль "Родина — герой" - РИА Новости, 02.02.2024
В Волгограде несколько сотен человек пришли на фестиваль "Родина — герой"
Несколько сотен человек стали зрителями патриотического фестиваля "Родина - герой" в Волгограде, концерт с участием Шамана, Стаса Костюшкина, Дениса Майданова и РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T21:11
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Несколько сотен человек стали зрителями патриотического фестиваля "Родина - герой" в Волгограде, концерт с участием Шамана, Стаса Костюшкина, Дениса Майданова и других транслировали на фасаде музея "Сталинградская битва", передает корреспондент РИА Новости. Фестиваль "Россия - герой" прошел в Волгограде в рамках торжественных мероприятий, посвященных 81-й годовщине победы под Сталинградом. Несколько сотен жителей и гостей города пришли посмотреть цифровое выступление звёзд российской эстрады, которое транслировалось на фасаде музея. Зрители увидели выступления Шамана, Костюшкина, Ирины Дубцовой, Марка Тишмана. Звезды исполнили патриотические и лирические песни, стихи. "Россия - герой" - патриотический фестиваль , который проводится в городах-героях. По данным организаторов, он уже прошел в Москве и Санкт-Петербурге, Туле и Смоленске, Пскове. Проект осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.
https://ria.ru/20240131/magadan-1924520587.html
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общество, волгоград, сталинград, москва
Общество, Волгоград, Сталинград, Москва
В Волгограде несколько сотен человек пришли на фестиваль "Родина — герой"

В Волгограде несколько сотен человек пришли на фестиваль "Родина — герой"

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать зовет!"
Монумент Родина-мать зовет! - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Монумент "Родина-мать зовет!" . Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Несколько сотен человек стали зрителями патриотического фестиваля "Родина - герой" в Волгограде, концерт с участием Шамана, Стаса Костюшкина, Дениса Майданова и других транслировали на фасаде музея "Сталинградская битва", передает корреспондент РИА Новости.
Фестиваль "Россия - герой" прошел в Волгограде в рамках торжественных мероприятий, посвященных 81-й годовщине победы под Сталинградом. Несколько сотен жителей и гостей города пришли посмотреть цифровое выступление звёзд российской эстрады, которое транслировалось на фасаде музея. Зрители увидели выступления Шамана, Костюшкина, Ирины Дубцовой, Марка Тишмана. Звезды исполнили патриотические и лирические песни, стихи.
Маскировочная сеть - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
В Магадане проведут фестиваль по плетению маскировочных сетей
31 января, 10:55
"Россия - герой" - патриотический фестиваль , который проводится в городах-героях. По данным организаторов, он уже прошел в Москве и Санкт-Петербурге, Туле и Смоленске, Пскове. Проект осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.
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Вчера, 12:09
 
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