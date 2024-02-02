https://ria.ru/20240202/den_surka-1924521946.html

День Сурка в США

День Сурка в США - РИА Новости, 02.02.2024

День Сурка в США

Ежегодно 2 февраля в США и Канаде традиционно отмечается День Сурка (Groundhog Day). Согласно легенде, в этот день нужно следить за сурком, вылезающим из своей... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T01:15

2024-02-02T01:15

2024-02-02T01:15

справки

сша

день сурка

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Ежегодно 2 февраля в США и Канаде традиционно отмечается День Сурка (Groundhog Day). Согласно легенде, в этот день нужно следить за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна. Если день солнечный и сурок видит свою тень, то зима продлится еще шесть недель. Если же зверек не увидит тени, то есть день пасмурный, – весна будет ранней. Начало февраля, которое приходится примерно на середину между зимним солнцестоянием и весенним равноденствием, издавна было важным временем года во многих культурах. У кельтов, например, это был праздник Imbolc, отмечаемый в ожидании рождения домашнего скота и посадки сельскохозяйственных культур. 2 февраля в Древнем Риме отмечался День ежа. Прогноз погоды в тот день строился по поведению этого разбуженного зверька, который видел или не видел свою тень. В средние века возникло поверье, что в этот день медведи и барсуки прерывали свою спячку. В Германии также наблюдали за ежами и барсуками. В XVIII веке немецкие переселенцы завезли это поверье в Соединенные Штаты. Однако в Новом свете такие зверьки не водились. Тогда роль предсказателя погоды и перешла к сурку. По мнению историков, День сурка связан с отмечаемым 2 февраля (по старому стилю) христианским праздником Сретения Господня (Candlemas), который восходит к IV веку. Тогда христиане приносили в церковь свечи, чтобы освятить их. Считалось, что это принесет благословение их семье на оставшуюся зиму. Со временем в этот день стали предсказывать погоду.Первое упоминание о Дне сурка датировано 1841 годом.Первое официальное празднование Дня сурка состоялось 2 февраля 1887 года в городке Панксатони (штат Пенсильвания). Оно стало детищем редактора местной газеты Клаймера Фриса, который подкинул идею праздника компании бизнесменов и охотников на сурков, известных как "Клуб сурка Панксатони" (Punxsutawney Groundhog Club). Мужчины направились к месту под названием Индюшачья горка (Gobbler's Knob), где первый сурок стал вестником плохих новостей, увидев свою тень.С тех пор ежегодно 2 февраля десятки тысяч зрителей посещают мероприятия, посвященные Дню сурка в Панксатони.В 1960-х годах сурок получил имя "Фил из Панксатони"(Punxsutawney Phil).В настоящее время ежегодные праздники в Панксатони проводятся под председательством группы местных сановников, известной как "Внутренний круг" (Inner Circle). Ее члены проводят официальные заседания на пенсильванском голландском диалекте (якобы на котором люди разговаривают с сурками). Сама церемония в Панксатони начинается еще до рассвета, когда собирается толпа желающих не пропустить предсказание "ясновидеца из ясновидцев, мудреца из мудрецов, предсказателя из предсказателей и выдающегося провидца погоды". Именно так звучит официальное имя сурка Фила. Члены Клуба сурка в черных смокингах и цилиндрах поднимаются по Индюшачьей горке, на которой Фил одному из них должен "нашептать" погоду на ухо, после того как его разбудят и поставят на пенек. Затем представитель Клуба зачитывает послание от имени Фила: "Со своей тенью я предсказываю долгие яркие еще шесть недель зимы!" (если сурок увидел свою тень).Церемонию в Панксатони отменяли лишь в 1942 году. Менее чем через два месяца после удара японской авиации по базе Перл-Харбор шоу сочли неуместным.Всемирная слава к сурку Филу пришла в 1993 году после выхода американской комедии "День сурка" с популярными актерами Биллом Мюррейем и Энди МакДауэл в главных ролях. С 2010 года в Панксатони стали продавать билеты на "завтрак с Филом", где гости могут не только сфотографировать разбуженного сурка, но и предложить ему орешек. Также появилась возможность получить прогноз Фила в виде sms на мобильный телефон. В 2021 году из-за пандемии коронавируса церемония была виртуальной. На месте за предсказанием сурка Фила наблюдала лишь картонная массовка.В последние годы День сурка в США приобрел "зеленое" звучание. Ряд экологических организаций и обществ защиты животных выразили возмущение обычаем будить спящее животное, утверждая, что это вредно для его организма, а обилие публики, фото- и телекамер вгоняют сурка в нервный стресс. Не желая прерывать традицию, защитники прав животных предлагают вместо живого зверька использовать муляж или изготовить робот. Фил – не единственный сурок-предсказатель США. Среди них – Ти-бой (T-boy the nutria) в Новом Орлеане из Луизианы, Штормовой сурок (Stormy Marmot) в Колорадо, Холтсвиль Хол (Holtsville Hal) на острове Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк, Вудсток Вилли (Woodstock Willie) в Иллинойсе, Баки Чак (Buckeye Chuck) в Огайо и другие.Конкуренты Фила обитают и в соседней Канаде. Наиболее известным из них был Виартон Вилли (Wiarton Willie) из города Уайартон, который умер в 2017 году в возрасте 13 лет.На смену ему пришел двухлетний "дублер" Ви Вилли (Wee Willie). Считается, что время, когда сурок выползает из своей норки, зависит от количества жира, который он смог накопить перед тем, как впасть в спячку.Сравнение прогнозов показывает, что они никогда не сходятся во мнении: около половины из них всегда предсказывает близкую весну, вторая половина – продолжение холодов. Американские климатологи подсчитали, что точность предсказаний Фила составляет 39%, но от сурка и не ждут точных прогнозов: это просто праздник. Организаторы мероприятия надевают фраки, цилиндры, шляпы, поют гимн, маршируют, остальные танцуют, пьют кофе, едят пончики и веселятся. В 2023 году Фил из Панксатони увидел свою тень, и это означало, что будет еще шесть недель зимы. Такой же прогноз он дал в 2021 и 2022 годах. Его "коллега" Чак из зоопарка Стейтен-Айленда (Нью-Йорк) напротив, предсказал раннюю весну. В России в зоопарках одно время тоже пытались будить сурков и ежиков, но потом решили их не беспокоить. По народной примете, о приближении весны можно судить на праздник Сретения (15 февраля по новому стилю). Если в этот день холодно, то зима будет еще долго, а если тепло, придет ранняя весна. Однако все народные приметы условны. Самые точные показатели завершения зимы – продолжительность дня и общее повышение температуры. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сша, день сурка