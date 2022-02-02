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"Со своей тенью я предсказываю…": в США отметили День сурка
"Со своей тенью я предсказываю…": в США отметили День сурка - РИА Новости, 02.02.2022
"Со своей тенью я предсказываю…": в США отметили День сурка
Каждый год 2 февраля весь мир следит за сурком Филом из американского города Панксатони и его тенью, чтобы узнать, как скоро придет весна. Самый ожидаемый... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T18:00
2022-02-02T18:10
фото
день сурка
погода
весна
зима (время года)
фото - туризм
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Каждый год 2 февраля весь мир следит за сурком Филом из американского города Панксатони и его тенью, чтобы узнать, как скоро придет весна. Самый ожидаемый прогноз погоды — в фотоленте Ria.ru.
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5
4.7
96
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фото, фото, день сурка, погода, весна, зима (время года), фото - туризм
18:00 02.02.2022 (обновлено: 18:10 02.02.2022)
 

"Со своей тенью я предсказываю…": в США отметили День сурка

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Каждый год 2 февраля весь мир следит за сурком Филом из американского города Панксатони и его тенью, чтобы узнать, как скоро придет весна. Самый ожидаемый прогноз погоды — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Alan Freed

День сурка празднуют в США в день, когда зима начинает идти на убыль и просыпаются первые ее вестники.

Президент клуба сурка Джефф Ланди стучит в двери Фила
1 из 11

День сурка празднуют в США в день, когда зима начинает идти на убыль и просыпаются первые ее вестники.

© REUTERS / Alan Freed
© REUTERS / Alan Freed

Тысячи людей собираются 2 февраля в городе Панксатони, чтобы наблюдать за предсказанием сурка-"метеоролога" Фила.

Группа из Техаса позирует для фото в предрассветные часы 136-го Дня сурка
2 из 11

Тысячи людей собираются 2 февраля в городе Панксатони, чтобы наблюдать за предсказанием сурка-"метеоролога" Фила.

© REUTERS / Alan Freed
© AP Photo / Barry Reeger

Если внимательно следить за сурком, вылезающим из норы, можно узнать, когда наступит весна.

Член клуба сурков держит сурка Фила, предсказывающего погоду
3 из 11

Если внимательно следить за сурком, вылезающим из норы, можно узнать, когда наступит весна.

© AP Photo / Barry Reeger
© REUTERS / Alan Freed

Если день солнечный и сурок видит собственную тень, то еще долго быть зиме.

Сурок Фил во время празднования Дня сурка в Панксатони, штат Пенсильвания
4 из 11

Если день солнечный и сурок видит собственную тень, то еще долго быть зиме.

© REUTERS / Alan Freed
© REUTERS / Alan Freed

Если же зверек своей тени не увидит, то весна будет ранней.

Празднование Дня сурка в Панксатони, штат Пенсильвания
5 из 11

Если же зверек своей тени не увидит, то весна будет ранней.

© REUTERS / Alan Freed
© AP Photo / Barry Reeger

Зверек вышел из норки примерно в 7.25 по местному времени (в Москве было 15.25).

Празднование Дня сурка в Панксатони, штат Пенсильвания
6 из 11

Зверек вышел из норки примерно в 7.25 по местному времени (в Москве было 15.25).

© AP Photo / Barry Reeger
© REUTERS / Alan Freed

На этот раз сурок увидел свою тень.

Празднование Дня сурка в Панксатони, штат Пенсильвания
7 из 11

На этот раз сурок увидел свою тень.

© REUTERS / Alan Freed
© REUTERS / Alan Freed

"Со своей тенью я предсказываю долгие яркие еще шесть недель зимы!" — зачитал представитель "Клуба сурка" послание от имени Фила.

Празднование Дня сурка в Панксатони, штат Пенсильвания
8 из 11

"Со своей тенью я предсказываю долгие яркие еще шесть недель зимы!" — зачитал представитель "Клуба сурка" послание от имени Фила.

© REUTERS / Alan Freed
© REUTERS / Alan Freed

Фил — не единственный сурок-предсказатель, но самый известный. Всемирная слава пришла к нему после выхода на экраны кинокомедии "День сурка".

Празднование Дня сурка в Панксатони, штат Пенсильвания
9 из 11

Фил — не единственный сурок-предсказатель, но самый известный. Всемирная слава пришла к нему после выхода на экраны кинокомедии "День сурка".

© REUTERS / Alan Freed
© AP Photo / Barry Reeger

Прогнозы сурков сбываются менее чем в половине случаев, но вряд ли кто ждет точных результатов: для всех это просто праздник.

Празднование Дня сурка в Панксатони, штат Пенсильвания
10 из 11

Прогнозы сурков сбываются менее чем в половине случаев, но вряд ли кто ждет точных результатов: для всех это просто праздник.

© AP Photo / Barry Reeger
© REUTERS / Alan Freed

В День сурка организаторы мероприятия надевают фраки и цилиндры, поют гимн, маршируют, а гости танцуют, пьют кофе, едят пончики и веселятся.

Празднование Дня сурка в Панксатони, штат Пенсильвания
11 из 11

В День сурка организаторы мероприятия надевают фраки и цилиндры, поют гимн, маршируют, а гости танцуют, пьют кофе, едят пончики и веселятся.

© REUTERS / Alan Freed
 
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