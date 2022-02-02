https://ria.ru/20220202/surok-1770708102.html

"Со своей тенью я предсказываю…": в США отметили День сурка

"Со своей тенью я предсказываю…": в США отметили День сурка - РИА Новости, 02.02.2022

"Со своей тенью я предсказываю…": в США отметили День сурка

Каждый год 2 февраля весь мир следит за сурком Филом из американского города Панксатони и его тенью, чтобы узнать, как скоро придет весна. Самый ожидаемый... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T18:00

2022-02-02T18:00

2022-02-02T18:10

фото

день сурка

погода

весна

зима (время года)

фото - туризм

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Каждый год 2 февраля весь мир следит за сурком Филом из американского города Панксатони и его тенью, чтобы узнать, как скоро придет весна. Самый ожидаемый прогноз погоды — в фотоленте Ria.ru.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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