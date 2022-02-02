"Со своей тенью я предсказываю…": в США отметили День сурка
День сурка празднуют в США в день, когда зима начинает идти на убыль и просыпаются первые ее вестники.
День сурка празднуют в США в день, когда зима начинает идти на убыль и просыпаются первые ее вестники.
Тысячи людей собираются 2 февраля в городе Панксатони, чтобы наблюдать за предсказанием сурка-"метеоролога" Фила.
Тысячи людей собираются 2 февраля в городе Панксатони, чтобы наблюдать за предсказанием сурка-"метеоролога" Фила.
Если внимательно следить за сурком, вылезающим из норы, можно узнать, когда наступит весна.
Если внимательно следить за сурком, вылезающим из норы, можно узнать, когда наступит весна.
Если день солнечный и сурок видит собственную тень, то еще долго быть зиме.
Если же зверек своей тени не увидит, то весна будет ранней.
Зверек вышел из норки примерно в 7.25 по местному времени (в Москве было 15.25).
Зверек вышел из норки примерно в 7.25 по местному времени (в Москве было 15.25).
На этот раз сурок увидел свою тень.
"Со своей тенью я предсказываю долгие яркие еще шесть недель зимы!" — зачитал представитель "Клуба сурка" послание от имени Фила.
"Со своей тенью я предсказываю долгие яркие еще шесть недель зимы!" — зачитал представитель "Клуба сурка" послание от имени Фила.
Фил — не единственный сурок-предсказатель, но самый известный. Всемирная слава пришла к нему после выхода на экраны кинокомедии "День сурка".
Фил — не единственный сурок-предсказатель, но самый известный. Всемирная слава пришла к нему после выхода на экраны кинокомедии "День сурка".
Прогнозы сурков сбываются менее чем в половине случаев, но вряд ли кто ждет точных результатов: для всех это просто праздник.
Прогнозы сурков сбываются менее чем в половине случаев, но вряд ли кто ждет точных результатов: для всех это просто праздник.
В День сурка организаторы мероприятия надевают фраки и цилиндры, поют гимн, маршируют, а гости танцуют, пьют кофе, едят пончики и веселятся.
В День сурка организаторы мероприятия надевают фраки и цилиндры, поют гимн, маршируют, а гости танцуют, пьют кофе, едят пончики и веселятся.