https://ria.ru/20210202/surok-1595720228.html

Фил и его тень: празднование Дня сурка

Фил и его тень: празднование Дня сурка

В США второго февраля отмечают День сурка и с волнением следят за пушистым "метеорологом". Если он не замечает собственной тени и спокойно покидает нору, то... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T18:35

2021-02-02T18:35

2021-02-02T18:44

день сурка

сша

фото

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В США второго февраля отмечают День сурка и с волнением следят за пушистым "метеорологом". Если он не замечает собственной тени и спокойно покидает нору, то зима скоро закончится, если же видит, пугается и прячется в домик, то весны ждать еще долго. Каким оказалось предсказание на этот раз — в фотоленте Ria.ru.

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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