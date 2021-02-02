Фил и его тень: празднование Дня сурка
Церемония традиционно проходит в городе Панксатони (штат Пенсильвания).
Церемония традиционно проходит в городе Панксатони (штат Пенсильвания).
Обычно празднование Дня сурка собирает тысячи зрителей, но в этом году из-за пандемии коронавируса церемония была виртуальной.
Обычно празднование Дня сурка собирает тысячи зрителей, но в этом году из-за пандемии коронавируса церемония была виртуальной.
На месте за предсказанием сурка Фила наблюдала лишь картонная массовка.
На месте за предсказанием сурка Фила наблюдала лишь картонная массовка.
Празднование Дня сурка в Пенсильвании.
Утром в Панксатони шел снег. Видимо, поэтому сурок не торопился выходить из норки.
Утром в Панксатони шел снег. Видимо, поэтому сурок не торопился выходить из норки.
Один из организаторов сам вытащил животное из домика.
Было решено, что это означает затяжную зиму.
Было решено, что это означает затяжную зиму.
Стало быть, ждать весны придется еще шесть недель.
Стало быть, ждать весны придется еще шесть недель.
Американские климатологи подсчитали, что точность предсказаний Фила составляет 39%.
Американские климатологи подсчитали, что точность предсказаний Фила составляет 39%.
Самый известный американский сурок-"метеоролог" Фил.