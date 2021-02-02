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Фил и его тень: празднование Дня сурка
Фил и его тень: празднование Дня сурка
В США второго февраля отмечают День сурка и с волнением следят за пушистым "метеорологом". Если он не замечает собственной тени и спокойно покидает нору, то... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T18:35
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день сурка
сша
фото
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В США второго февраля отмечают День сурка и с волнением следят за пушистым "метеорологом". Если он не замечает собственной тени и спокойно покидает нору, то зима скоро закончится, если же видит, пугается и прячется в домик, то весны ждать еще долго. Каким оказалось предсказание на этот раз — в фотоленте Ria.ru.
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день сурка, сша, фото, фото

Фил и его тень: празднование Дня сурка

18:35 02.02.2021 (обновлено: 18:44 02.02.2021)
 
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В США второго февраля отмечают День сурка и с волнением следят за пушистым "метеорологом". Если он не замечает собственной тени и спокойно покидает нору, то зима скоро закончится, если же видит, пугается и прячется в домик, то весны ждать еще долго. Каким оказалось предсказание на этот раз — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Barry Reeger

Церемония традиционно проходит в городе Панксатони (штат Пенсильвания).

Сурок Фил во время празднования Дня сурка в Панксатони, штат Пенсильвания
1 из 10

Церемония традиционно проходит в городе Панксатони (штат Пенсильвания).

© AP Photo / Barry Reeger
© REUTERS / Alan Freed

Обычно празднование Дня сурка собирает тысячи зрителей, но в этом году из-за пандемии коронавируса церемония была виртуальной.

Празднование Дня сурка в Панксатони, штат Пенсильвания
2 из 10

Обычно празднование Дня сурка собирает тысячи зрителей, но в этом году из-за пандемии коронавируса церемония была виртуальной.

© REUTERS / Alan Freed
© AP Photo / Barry Reeger

На месте за предсказанием сурка Фила наблюдала лишь картонная массовка.

Картонные изображения зрителей во время празднования Дня сурка в Панксатони, штат Пенсильвания. 2 февраля 2021 года
3 из 10

На месте за предсказанием сурка Фила наблюдала лишь картонная массовка.

© AP Photo / Barry Reeger
© REUTERS / Alan Freed

Празднование Дня сурка в Пенсильвании.

Празднование Дня сурка в Панксатони, штат Пенсильвания
4 из 10

Празднование Дня сурка в Пенсильвании.

© REUTERS / Alan Freed
© REUTERS / Alan Freed

Утром в Панксатони шел снег. Видимо, поэтому сурок не торопился выходить из норки.

Празднование Дня сурка в Панксатони, штат Пенсильвания
5 из 10

Утром в Панксатони шел снег. Видимо, поэтому сурок не торопился выходить из норки.

© REUTERS / Alan Freed
© REUTERS / Alan Freed

Один из организаторов сам вытащил животное из домика.

Сурок Фил во время празднования Дня сурка в Панксатони, штат Пенсильвания
6 из 10

Один из организаторов сам вытащил животное из домика.

© REUTERS / Alan Freed
© AP Photo / Barry Reeger

Было решено, что это означает затяжную зиму.

Картонные изображения зрителей во время празднования Дня сурка в Панксатони, штат Пенсильвания. 2 февраля 2021 года
7 из 10

Было решено, что это означает затяжную зиму.

© AP Photo / Barry Reeger
© AP Photo / Barry Reeger

Стало быть, ждать весны придется еще шесть недель.

Празднование Дня сурка в Панксатони, штат Пенсильвания
8 из 10

Стало быть, ждать весны придется еще шесть недель.

© AP Photo / Barry Reeger
© REUTERS / Alan Freed

Американские климатологи подсчитали, что точность предсказаний Фила составляет 39%.

Празднование Дня сурка в Панксатони, штат Пенсильвания
9 из 10

Американские климатологи подсчитали, что точность предсказаний Фила составляет 39%.

© REUTERS / Alan Freed
© AFP 2021 / Getty Images/Jeff Swensen

Самый известный американский сурок-"метеоролог" Фил.

Сурок Фил
10 из 10

Самый известный американский сурок-"метеоролог" Фил.

© AFP 2021 / Getty Images/Jeff Swensen
 
День суркаСШАФото
 
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