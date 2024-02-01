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Эксперт указал на угрозы при строительстве двух ГЭС в Амурской области
Эксперт указал на угрозы при строительстве двух ГЭС в Амурской области - РИА Новости, 01.02.2024
Эксперт указал на угрозы при строительстве двух ГЭС в Амурской области
Строительство Нижне-Зейской и Селемджинской ГЭС приведёт к затоплению заповедника "Норский", в котором обитают краснокнижные животные, заявил российский ученый, РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:39
2024-02-01T16:39
2024-02-01T16:39
амурская область
россия
виктор данилов-данильян
российская академия наук
русгидро
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Строительство Нижне-Зейской и Селемджинской ГЭС приведёт к затоплению заповедника "Норский", в котором обитают краснокнижные животные, заявил российский ученый, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. В Амурской области планируется построить Нижне-Зейскую и Селемджинскую ГЭС, которые, как заявляют в "Русгидро", обеспечат защиту от паводков до одного миллиона человек. "Очень много экологических возражений против именно такого размещения водохранилищ", - сказал учёный на всероссийской научной конференции "Опасные природные явления и катастрофы: причины, последствия, возможности предотвращения". Он сообщил, что в 2023 году специалисты Института водных проблем РАН по запросу МЧС провели оценку строительства гидроузлов с точки зрения экологической безопасности и пришли к выводу, что создание водохранилищ в выбранных пунктах будет представлять опасность для окружающей среды. Данилов-Данильян заявил, что строительство двух ГЭС в этих местах несет угрозу заповеднику "Норский" и федеральному заказнику "Орловскому". "Можно будет проститься с ними, как с особо охраняемыми природными территориями", - подчеркнул ученый. По его словам, Селемджинское водохранилище затопит значительную часть заповедника "Норский", на территории которого обитают редкие виды птиц, занесенные в Красную книгу РФ, в том числе дальневосточный аист. "Там находится единственное в мире крупнейшее местообитание сибирских косуль. Сейчас там примерно 20 тысяч особей. Из них погибнет по крайней мере 13 тысяч", - сказал Данилов-Данильян. Как заявил ученый, в регионе есть еще шесть мест, где можно построить водохранилища. В частности, специалисты считают "приемлемым" вариант строительства ГЭС в верховье реки Ниман. Ранее в управлению по охране животного мира Амурской области сообщали о планах уточнить численность диких животных и растений, в том числе краснокнижных, в зоне будущих водохранилищ планируемых Селемджинской и Нижне-Зейской ГЭС. Эти меры направлены на минимизацию влияния строительства планируемых новых ГЭС на животный мир и среду его обитания на территории региона, уточнили в ведомстве. Параллельно, по запросам управления, амурские ученые разрабатывают свои предложения по сохранению существующего биоразнообразия при строительстве плотин. Эти меры после обсуждения их квалифицированной комиссией лягут в основу планируемых компенсационных мероприятий, отмечалось ранее.
https://ria.ru/20231011/putin-1902034415.html
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амурская область, россия, виктор данилов-данильян, российская академия наук, русгидро, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Амурская область, Россия, Виктор Данилов-Данильян, Российская академия наук, РусГидро, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Эксперт указал на угрозы при строительстве двух ГЭС в Амурской области
Данилов-Данильян: строительство двух ГЭС в Амурской области угрожает заповеднику
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Строительство Нижне-Зейской и Селемджинской ГЭС приведёт к затоплению заповедника "Норский", в котором обитают краснокнижные животные, заявил российский ученый, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
В Амурской области планируется построить Нижне-Зейскую и Селемджинскую ГЭС, которые, как заявляют в "Русгидро", обеспечат защиту от паводков до одного миллиона человек.
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"Очень много экологических возражений против именно такого размещения водохранилищ", - сказал учёный на всероссийской научной конференции "Опасные природные явления и катастрофы: причины, последствия, возможности предотвращения".
Он сообщил, что в 2023 году специалисты Института водных проблем РАН по запросу МЧС провели оценку строительства гидроузлов с точки зрения экологической безопасности и пришли к выводу, что создание водохранилищ в выбранных пунктах будет представлять опасность для окружающей среды.
Данилов-Данильян заявил, что строительство двух ГЭС в этих местах несет угрозу заповеднику "Норский" и федеральному заказнику "Орловскому". "Можно будет проститься с ними, как с особо охраняемыми природными территориями", - подчеркнул ученый. По его словам, Селемджинское водохранилище затопит значительную часть заповедника "Норский", на территории которого обитают редкие виды птиц, занесенные в Красную книгу РФ, в том числе дальневосточный аист.
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"Там находится единственное в мире крупнейшее местообитание сибирских косуль. Сейчас там примерно 20 тысяч особей. Из них погибнет по крайней мере 13 тысяч", - сказал Данилов-Данильян.
Как заявил ученый, в регионе есть еще шесть мест, где можно построить водохранилища. В частности, специалисты считают "приемлемым" вариант строительства ГЭС в верховье реки Ниман.
Ранее в управлению по охране животного мира Амурской области сообщали о планах уточнить численность диких животных и растений, в том числе краснокнижных, в зоне будущих водохранилищ планируемых Селемджинской и Нижне-Зейской ГЭС.
Эти меры направлены на минимизацию влияния строительства планируемых новых ГЭС на животный мир и среду его обитания на территории региона, уточнили в ведомстве. Параллельно, по запросам управления, амурские ученые разрабатывают свои предложения по сохранению существующего биоразнообразия при строительстве плотин. Эти меры после обсуждения их квалифицированной комиссией лягут в основу планируемых компенсационных мероприятий, отмечалось ранее.
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