МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Тематический день здоровья пройдет в пятницу на выставке "Россия" на ВДНХ, гостей ожидает много ярких и интересных активностей, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Приглашаю. Будет ярко. Все внимание будет сконцентрировано, безусловно, на профилактических подходах. В разных павильонах будут различные активности", - сказал Мурашко.Он отметил, что гости смогут узнать многое о здоровом питании на площадке, которую сделал Минздрав совместно с коллегами из министерства сельского хозяйства. Спортсмены в этот день проведут зарядку, которая даст позитивный настрой. На выставке совместно с Минпромторгом будут представлены новые инновационные разработки по медицинской промышленности, а изюминкой станет комплекс мероприятий по пластической хирургии и косметологии, уточнил министр. По его словам, посетители также смогут многое узнать о борьбе с ожирением. А в павильоне Минздрава расскажут как максимально сохранить свое здоровье, добавил Мурашко. В конце вечера гостей ждёт концерт выпускницы первого медицинского университета, которая себя реализовала в музыкальной индустрии. Имя артистки министр раскрывать не стал.
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Будет ярко" – Мурашко о Дне здоровья на выставке "Россия"
"Будет ярко" – Мурашко о Дне здоровья на выставке "Россия"
здоровье - общество, общество, россия, михаил мурашко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), выставка-форум "россия", министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вднх
Выставка-форум "Россия", Здоровье - Общество, Общество, Россия, Михаил Мурашко, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Выставка-форум "Россия", Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), ВДНХ
Мурашко пригласил на день здоровья на выставке "Россия"
Мурашко пригласил на день здоровья на выставке-форуме "Россия" 2 февраля
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Тематический день здоровья пройдет в пятницу на выставке "Россия" на ВДНХ, гостей ожидает много ярких и интересных активностей, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Приглашаю. Будет ярко. Все внимание будет сконцентрировано, безусловно, на профилактических подходах. В разных павильонах будут различные активности", - сказал Мурашко.
Он отметил, что гости смогут узнать многое о здоровом питании на площадке, которую сделал Минздрав совместно с коллегами из министерства сельского хозяйства. Спортсмены в этот день проведут зарядку, которая даст позитивный настрой.
На выставке совместно с Минпромторгом будут представлены новые инновационные разработки по медицинской промышленности, а изюминкой станет комплекс мероприятий по пластической хирургии и косметологии, уточнил министр.
По его словам, посетители также смогут многое узнать о борьбе с ожирением. А в павильоне Минздрава расскажут как максимально сохранить свое здоровье, добавил Мурашко.
В конце вечера гостей ждёт концерт выпускницы первого медицинского университета, которая себя реализовала в музыкальной индустрии. Имя артистки министр раскрывать не стал.
Сердце страны для родных и любимых: Международная выставка-форум "Россия"
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