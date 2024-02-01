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Мурашко пригласил на день здоровья на выставке "Россия" - РИА Новости, 01.02.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
08:11 01.02.2024 (обновлено: 09:30 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/vystavka-1924718079.html
Мурашко пригласил на день здоровья на выставке "Россия"
Мурашко пригласил на день здоровья на выставке "Россия" - РИА Новости, 01.02.2024
Мурашко пригласил на день здоровья на выставке "Россия"
Тематический день здоровья пройдет в пятницу на выставке "Россия" на ВДНХ, гостей ожидает много ярких и интересных активностей, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T08:11
2024-02-01T09:30
выставка-форум "россия"
здоровье - общество
общество
россия
михаил мурашко
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
выставка-форум "россия"
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Тематический день здоровья пройдет в пятницу на выставке "Россия" на ВДНХ, гостей ожидает много ярких и интересных активностей, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Приглашаю. Будет ярко. Все внимание будет сконцентрировано, безусловно, на профилактических подходах. В разных павильонах будут различные активности", - сказал Мурашко.Он отметил, что гости смогут узнать многое о здоровом питании на площадке, которую сделал Минздрав совместно с коллегами из министерства сельского хозяйства. Спортсмены в этот день проведут зарядку, которая даст позитивный настрой. На выставке совместно с Минпромторгом будут представлены новые инновационные разработки по медицинской промышленности, а изюминкой станет комплекс мероприятий по пластической хирургии и косметологии, уточнил министр. По его словам, посетители также смогут многое узнать о борьбе с ожирением. А в павильоне Минздрава расскажут как максимально сохранить свое здоровье, добавил Мурашко. В конце вечера гостей ждёт концерт выпускницы первого медицинского университета, которая себя реализовала в музыкальной индустрии. Имя артистки министр раскрывать не стал.
https://ria.ru/20240125/rossiya-1923372025.html
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"Будет ярко" – Мурашко о Дне здоровья на выставке "Россия"
"Будет ярко" – Мурашко о Дне здоровья на выставке "Россия"
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здоровье - общество, общество, россия, михаил мурашко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), выставка-форум "россия", министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вднх
Выставка-форум "Россия", Здоровье - Общество, Общество, Россия, Михаил Мурашко, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Выставка-форум "Россия", Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), ВДНХ
Мурашко пригласил на день здоровья на выставке "Россия"

Мурашко пригласил на день здоровья на выставке-форуме "Россия" 2 февраля

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Тематический день здоровья пройдет в пятницу на выставке "Россия" на ВДНХ, гостей ожидает много ярких и интересных активностей, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Приглашаю. Будет ярко. Все внимание будет сконцентрировано, безусловно, на профилактических подходах. В разных павильонах будут различные активности", - сказал Мурашко.
Почувствовать себя частью большой страны: выставка-форум "Россия"
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На выставке "Россия" проходят дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и других сфер.

Выступление творческого танцевального коллектива Шоу-балет Русский стиль

На выставке "Россия" проходят дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и других сфер.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В День строительной отрасли состоялась сессия докладов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом".

Валерий Тропин на сессии докладов Инжинирингового дивизиона ГК Росатом

В День строительной отрасли состоялась сессия докладов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом".

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Более тысячи человек приняли участие в конкурсе "Династии России".

Трек конкурса Династии России: номинация Знатоки Родины

Более тысячи человек приняли участие в конкурсе "Династии России".

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Прошел открытый диалог "Беспилотники на службе экономики: миф или реальность".

Открытый диалог Беспилотники на службе экономики: миф или реальность

Прошел открытый диалог "Беспилотники на службе экономики: миф или реальность".

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Темами для обсуждения стали также лучшие мировые практики продвижения технологических инноваций, проектов нового строительства и реализация политики устойчивого развития.

Сессия докладов Инжинирингового дивизиона ГК Росатом

Темами для обсуждения стали также лучшие мировые практики продвижения технологических инноваций, проектов нового строительства и реализация политики устойчивого развития.

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Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел стенды выставки.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин

Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел стенды выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Состоялся концерт-шоу-показ "Женщина. Мода. Промышленность".

Концерт-шоу-показ Женщина. Мода. Промышленность

Состоялся концерт-шоу-показ "Женщина. Мода. Промышленность".

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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В его рамках представили современные коллекции, в которые гармонично вплели традиции российских ремесел.

Концерт-шоу-показ Женщина. Мода. Промышленность

В его рамках представили современные коллекции, в которые гармонично вплели традиции российских ремесел.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для посетителей провели мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде.

Мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде

Для посетителей провели мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 16
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На выставке прошел концерт Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ".

Концерт Александра Ф. Скляра и группы Ва-Банкъ

На выставке прошел концерт Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 16
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Состоялось выступление сборной команды России по спортивной акробатике.

Выступление сборной команды России по спортивной акробатике: чемпионы России, победители международных соревнований

Состоялось выступление сборной команды России по спортивной акробатике.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для гостей организовали показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", а также встречу с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым.

Показ фильма На солнце, вдоль рядов кукурузы и творческая встреча с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым

Для гостей организовали показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", а также встречу с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 16
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Представители многих отраслей и социальных сфер демонстрируют свои достижения.

Стенд республики Мордовия

Представители многих отраслей и социальных сфер демонстрируют свои достижения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 16
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На главной уличной сцене выступила певица Anny (Анна Бажанова).

Певица Anny (Анна Бажанова) на торжественном открытии Всероссийского семейного форума Родные – Любимые

На главной уличной сцене выступила певица Anny (Анна Бажанова).

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Концертную программу организовал и Общественный совет при Минстрое.

Творческий коллектив Патриоты

Концертную программу организовал и Общественный совет при Минстрое.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки открылся Всероссийский семейный форум "Родные – Любимые".

Торжественное открытие Всероссийского семейного форума Родные – Любимые, Главная уличная сцена

В рамках выставки открылся Всероссийский семейный форум "Родные – Любимые".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 16

На выставке "Россия" проходят дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и других сфер.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 16

В День строительной отрасли состоялась сессия докладов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 16

Более тысячи человек приняли участие в конкурсе "Династии России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 16

Прошел открытый диалог "Беспилотники на службе экономики: миф или реальность".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 16

Темами для обсуждения стали также лучшие мировые практики продвижения технологических инноваций, проектов нового строительства и реализация политики устойчивого развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 16

Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел стенды выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 16

Состоялся концерт-шоу-показ "Женщина. Мода. Промышленность".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 16

В его рамках представили современные коллекции, в которые гармонично вплели традиции российских ремесел.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 16

Для посетителей провели мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 16

На выставке прошел концерт Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 16

Состоялось выступление сборной команды России по спортивной акробатике.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 16

Для гостей организовали показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", а также встречу с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 16

Представители многих отраслей и социальных сфер демонстрируют свои достижения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 16

На главной уличной сцене выступила певица Anny (Анна Бажанова).

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 16

Концертную программу организовал и Общественный совет при Минстрое.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 16

В рамках выставки открылся Всероссийский семейный форум "Родные – Любимые".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 16
Он отметил, что гости смогут узнать многое о здоровом питании на площадке, которую сделал Минздрав совместно с коллегами из министерства сельского хозяйства. Спортсмены в этот день проведут зарядку, которая даст позитивный настрой.
На выставке совместно с Минпромторгом будут представлены новые инновационные разработки по медицинской промышленности, а изюминкой станет комплекс мероприятий по пластической хирургии и косметологии, уточнил министр.
По его словам, посетители также смогут многое узнать о борьбе с ожирением. А в павильоне Минздрава расскажут как максимально сохранить свое здоровье, добавил Мурашко.
В конце вечера гостей ждёт концерт выпускницы первого медицинского университета, которая себя реализовала в музыкальной индустрии. Имя артистки министр раскрывать не стал.
Трек конкурса Династии России, номинация Семейное шоу талантов
Сердце страны для родных и любимых: Международная выставка-форум "Россия"
25 января, 11:49
 
Выставка-форум "Россия"Здоровье - ОбществоОбществоРоссияМихаил МурашкоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Выставка-форум "Россия"Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ВДНХ
 
 
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