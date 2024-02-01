https://ria.ru/20240201/vystavka-1924718079.html

Мурашко пригласил на день здоровья на выставке "Россия"

Мурашко пригласил на день здоровья на выставке "Россия" - РИА Новости, 01.02.2024

Мурашко пригласил на день здоровья на выставке "Россия"

Тематический день здоровья пройдет в пятницу на выставке "Россия" на ВДНХ, гостей ожидает много ярких и интересных активностей, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T08:11

2024-02-01T08:11

2024-02-01T09:30

выставка-форум "россия"

здоровье - общество

общество

россия

михаил мурашко

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

выставка-форум "россия"

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Тематический день здоровья пройдет в пятницу на выставке "Россия" на ВДНХ, гостей ожидает много ярких и интересных активностей, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Приглашаю. Будет ярко. Все внимание будет сконцентрировано, безусловно, на профилактических подходах. В разных павильонах будут различные активности", - сказал Мурашко.Он отметил, что гости смогут узнать многое о здоровом питании на площадке, которую сделал Минздрав совместно с коллегами из министерства сельского хозяйства. Спортсмены в этот день проведут зарядку, которая даст позитивный настрой. На выставке совместно с Минпромторгом будут представлены новые инновационные разработки по медицинской промышленности, а изюминкой станет комплекс мероприятий по пластической хирургии и косметологии, уточнил министр. По его словам, посетители также смогут многое узнать о борьбе с ожирением. А в павильоне Минздрава расскажут как максимально сохранить свое здоровье, добавил Мурашко. В конце вечера гостей ждёт концерт выпускницы первого медицинского университета, которая себя реализовала в музыкальной индустрии. Имя артистки министр раскрывать не стал.

https://ria.ru/20240125/rossiya-1923372025.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Будет ярко" – Мурашко о Дне здоровья на выставке "Россия" "Будет ярко" – Мурашко о Дне здоровья на выставке "Россия" 2024-02-01T08:11 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, общество, россия, михаил мурашко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), выставка-форум "россия", министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вднх