https://ria.ru/20240201/sverchki-1924766061.html

Отведайте наших сверчков: фермер из Ставрополья разрушает стереотипы

Отведайте наших сверчков: фермер из Ставрополья разрушает стереотипы - РИА Новости, 01.02.2024

Отведайте наших сверчков: фермер из Ставрополья разрушает стереотипы

Как вы относитесь к насекомым? В гастрономическом плане. Хотели бы попробовать сверчков, жаренных во фритюре? Или кашу со сверчковой мукой. Зачем?.. Узнаем об... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T12:15

2024-02-01T12:15

2024-02-01T12:17

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Как вы относитесь к насекомым? В гастрономическом плане. Хотели бы попробовать сверчков, жаренных во фритюре? Или кашу со сверчковой мукой. Зачем?.. Узнаем об этом у основателя сверчковой фермы и руководителя компании "РосЭнерджи" Антона Стокоза. О своем необычном замысле и специфическом продукте он рассказал корреспонденту РИА Новости Карине Ивашко.Казалось бы, если уж есть насекомых, так саранчу – ее не жалко. Но нет – предприниматель из Ставрополя остановился на сверчках. И привлекло его не умиротворяющее их стрекотание, а питательный химический состав."На вид саранча гораздо страшнее – я вообще очень брезгливо отношусь к насекомым, – сразу удивил сверчковый фермер. – Но сверчок показался мне симпатичным. Состав его уникален по своему наполнению. В саранче такого нет. Какая она на вкус – не знаю, не пробовал".Сверчки и пиявки – на благо обществаРаньше Антон был госслужащим. Еще точнее – прокурором. И родителей своих резкой сменой деятельности расстроил. Хотя вроде бы наоборот семейное дело продолжил: почти – родители разводят медицинскую пиявку."Работая на госслужбе, я не хотел погрязнуть в рутине и в свободное время изучал что-то для себя. Начал как раз с пиявки – многое знал от родителей, но интересен был исторический аспект. Меня удивило, что пиявка на египетских пирамидах нарисована. По той же логике заинтересовался саранчовыми, про которых и в Библии сказано, и в Коране. Особенно была любопытна пищевая сторона вопроса, и когда я изучил состав сверчка, понял, что не зря их упоминали в священных книгах, в том числе и как еду. А дальше решил так: медицинская тема в семье уже есть – займусь-ка пищевым направлением. Сверчками в качестве естественной биодобавки", – рассказал Антон.На все про все – изучение, подбор команды, создание фермы и первых продуктов – ушло два года и десять месяцев."Я купил всего десять сверчков – смотрел, как они себя ведут, что едят, снимал видеоролики о них. Никуда не торопился – спокойно изучал, года полтора. И наконец решил, что пора искать технологию, технологов, что можно делать из сверчков продукты питания. Для начала нашел тех, кому в принципе это интересно. Создали ферму, начали разрабатывать линейку продуктов. И до сих пор экспериментируем. Смотрим, как, к примеру, лапша домашняя, каша, печенье, чипсы, соус поведут себя со сверчковой мукой. Подбираем специи. Дегустации устраиваем всей командой. Если что-то не нравится, пробуем другие варианты", – делится хозяин сверчковой фермы.И с гордостью замечает, что снеки из сверчков жарит самолично. И каждую партию перед фасовкой пробует.Фейерверка вкусовых эмоций не ждите, но будут аминокислоты!"Жарю во фритюрах – с добавлением овощей, чеснока и других специй. Это, скорее, закуска – по мне, так вкусно. И каши со сверчковой мукой наши сотрудники с удовольствием едят. Но такого уж фейерверка эмоций не ждите. Вообще обычный сверчок в сушеном виде по вкусу напоминает орех. И сверчковая мука по вкусовым ощущениям ничем особо не отличается от привычных нам продуктов", – признается собеседник.А цель-то какая? В чем смысл ощутимо не однозначного бизнеса? Выделиться, нишу никем не занятую найти, или есть более глубокий замысел – с заделом на будущее?"Как вы понимаете, на Ставрополье проблем с продовольствием нет. Сейчас вообще такое изобилие еды, что трудно человека чем-то удивить. А цель такая – создавать привычные продукты, но с необычным ингредиентом, который добавляет им аминокислот, то есть белка, углеводов, железа и других микроэлементов, – поясняет Антон. – Мы даже разрабатываем рецептуру для определенных категорий людей – есть у нас специальный отдел. Я говорю о людях с анемией, с повышенным содержанием сахара в крови. То есть цель – обогатить обычные продукты за счет природного состава сверчка".Продажи компания открыла совсем недавно – в самом конце прошлого года. До этого боксы со своей продукцией "РосЭнерджи" рассылала бесплатно – в торговые сети и по запросу интернет-пользователей. А еще команда активно участвует в продовольственных выставках. Они-то и показали, что товар готов к продаже."Мы общаемся с людьми – пытаемся рассказать о плюсах наших продуктов. Даем пробовать. Скепсиса и негатива хватает, но любопытных тоже немало. Обычно как бывает? В первый день выставки приехали СМИ – сняли сюжет, на второй – идут люди. И хотят не печенье из сверчковой муки, а самих сверчков. Советы дают. Вот в Сочи на выставке в октябре человек спросил, нет ли у нас сыра со сверчковой мукой. А в ноябре мы уже повезли такой сыр на Международную продовольственную выставку "Петерфуд". Вот сейчас в Москву на ПРОДЭКСПО свои новинки повезем", – рассказал предприниматель.Всяк сверчок знай свой шесток. От рожденья – до печеньяА как выглядит сверчковая ферма? В каких условиях живут сверчки и стрекочут ли в неволе?..По словам Антона, еще как стрекочут! И на начальной стадии ухаживания самцов за самками это действительно успокаивает, а в самый разгар брачного сезона гул на ферме стоит такой, что уже и напрягает."На данный момент ферма занимает около 500 квадратных метров. И живет на ней примерно до пяти миллионов сверчков. Они находятся в пластиковых ящиках. В одном – до пяти килограммов насекомых. Это около 15 тысяч штук. В каждом ящике – гофра из-под яиц, этажами. И вот каждая ячейка гофры, а их сотни, это, условно говоря, домик для одной семьи. Размножаются сверчки с геометрической прогрессией – одна самка может принести до 500 особей. После того, как она отложила яйца, мы убираем их в отдельные контейнеры с кокосовым субстратом. Очень важен температурный режим, вентиляция, санитарные нормы. Вообще у нас везде стоят парогенераторы, осушители, камеры видеонаблюдения для круглосуточного контроля за сверчками", – уверяет хозяин фермы.Личинка созревает за десять дней. Новорожденных сверчков называют пылью: дунешь – улетит. Пол на этой стадии определить невозможно, поэтому в ячейки заселяют сколько-то граммов "пыли". Идеальная семья – самец и несколько самок. На ферме это соотношение регулирует сама природа. Кстати, брачный сезон для жителей фермы – понятие относительное: условия такие, что от времен года он не зависит.Если в природе сверчок может прожить до трех месяцев, то на ферме схема своя: от рождения до печенья – 45 дней. Как пояснил Антон, сверчок за это время становится крылатым, готов к спариванию, а потом уже только стареет. Жизнь его теряет смысл. А в свои 45 (дней) насекомые находятся на пике формы – в самом расцвете."Кормим мы сверчка очень хорошо – пророщенной пшеницей, кабачком, тыквой и кукурузой, – подчеркивает предприниматель. – У нас в регионе это все недорого – со своих полей и огородов. Чтобы вырастить килограмм сверчка, необходимо примерно два килограмма корма".Любопытно, что сама ферма находится не в сельской местности, а в центре Ставрополя.Самое неприятное – агрессия тех, кто против"Пока мы в России единственные на рынке – больше никого. Так что приходится самим создавать рынок сбыта. В идеале для наших продуктов нужна отдельная полка в магазине. Чтобы люди сразу понимали, что они сделаны с добавлением сверчка. Мы на каждой этикетке – лицевой, задней, боковой – это пишем. Лапша говяжья со сверчковой мукой, печенье с корицей со сверчковой мукой – крупно, никакого мелкого шрифта. Не хотим никого обманывать и навязывать тоже ничего никому не хотим. Кстати, люди давно уже употребляют насекомых в пищу под видом пищевой добавки Е120. Везде пишут Е120, а это кармин – кислота, производимая самкой насекомого. Она есть в йогуртах, губной помаде, в крабовых палочках, мармеладе, в творожке клубничном. Посмотрите этикетку, а потом забейте в интернете, что это такое", – раскрывает тайны пищевого красителя предприниматель.Понятно, что неприятие насекомых у большинства людей довольно стойкое и без гастрономического аспекта. А уж хрустеть ими отважится далеко не каждый. (Это в Азии и Африке их исстари едят и не брезгуют). Но как же злобно российские пользователи интернета выражают свой протест в соцсетях на страницах компании! И проклятья шлют и в заговорах, унижающих достоинство россиян, обвиняют: "Да чтоб вы сами и дети ваши одними сверчками питались!.. Гореть вам в аду!.. Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят…" Но при этом за новинками ненавистного производителя следят и злобой плюются регулярно."А ведь даже в Библии написано, что пищей Иоанна Крестителя в пустыне были акриды (они же саранча) и дикий мед… Только трели сверчков – их благотворное воздействие на нервную систему – и спасает нас от лавины негатива, – шутит Антон Стокоз. – На выпады хейтеров отвечаем спокойно. Во всяком случае, стараемся. Не хочешь – не надо. Между тем, вся необходимая документация на товар, подтвержденная лабораторными исследованиями, все разрешения на производство у нас есть. За содержанием белков, жиров, углеводов в своей продукции следим регулярно".Постный, халяльный, экологичный… и поет!По словам предпринимателя, есть даже сертификат соответствия стандартам "Халяль". И уже сделан запрос на подтверждение того, что продукцию можно есть в пост."Можно по-разному относиться к нашей ферме и товару, но вот мы выращиваем сверчка, а помет от него отдаем на поля – это признанное экологичное удобрение, пшеница с ним лучше растет. И, к слову, помимо сверчка, мы еще делаем витграсс – порошок и сок из ростков пшеницы. Сами ее проращиваем, "коврики" от нее отдаем на корм крупному рогатому скоту – добавляем витаминов в его рацион. То есть свою экопользу вносим. Разработали смесь витграсса со сверчковой мукой – уже в качестве БАДа, правда, пока не выпускаем, так как для этого надо расширять производство. Но на конкурсе стартапов в Сочи показали", – заметил собеседник агентства. Возможно, следующим шагом в развитии компании будет экотуризм. По словам Антона, запросы на экскурсии на сверчковую ферму уже есть. А если вспомнить, что имидж у сверчка – поющего за печкой, уютного и мудрого, весьма положительный, в отличие от вредителя-саранчи, то это направление может оказаться весьма перспективным.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сделано с умом, насекомые, продукты, ставрополь, сочи, москва