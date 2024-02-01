https://ria.ru/20240201/robot-1924898827.html

Робот-рука на выставке "Россия" нарисовала портрет Путина по фотографии

Робот-рука на выставке "Россия" нарисовала портрет Путина по фотографии - РИА Новости, 01.02.2024

Робот-рука на выставке "Россия" нарисовала портрет Путина по фотографии

Президент России Владимир Путин опробовал возможности одной из цифровых разработок - робота-руки, которая нарисовала его портрет по фотографии. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T19:56

2024-02-01T19:56

2024-02-01T20:25

выставка-форум "россия"

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин опробовал возможности одной из цифровых разработок - робота-руки, которая нарисовала его портрет по фотографии.Президент в четверг вновь побывал на выставке "Россия" на ВДНХ. На этот раз он осмотрел экспозиции Сбера и VK.Путину продемонстрировали возможности одной из разработок Сбера. Это робот-рука, которая может за несколько минут по фотографии воспроизвести портрет гостя в той стилистике, которую он сам выберет. Цифровую картину затем можно сказать на любой электронный носитель.Путину предложили опробовать разработку, он согласился. Камера сфотографировала президента, он выбрал стилистику будущего рисунка, робот после небольшой паузы принялся за работу.Сопровождавшие Путина ребята - участники движения детей и молодежи "Движение первых" - отметили, что робот очень детально прорисовывает портрет. "Испугался", - шутя отметил президент.Одна из школьниц в шутку предположила, что робот оставит на картине надписи: "оцените, пожалуйста" и "я не подлиза"."Если кудри мне нарисует, то подлиза", - пошутил Путин.В историческом зале, с которого начинается экспозиция, президенту рассказали немного о создании Сбербанка. Здесь разместили привезенный из Петербурга памятник Николаю Кристофари - это владелец первой сберегательной книжки. Первый вкладчик банка изображен в полный рост и держит в руках монету.Путину предложили потереть эту монету и загадать желание, как по традиции делают посетители выставки.

https://ria.ru/20240201/chatgpt-1924878904.html

https://ria.ru/20240201/neyroset-1924705442.html

https://ria.ru/20231214/putin-1915814851.html

россия

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Робот рисует портрет Путина по фотографии Президент России Владимир Путин опробовал возможности одной из цифровых разработок - робота-руки, которая нарисовала его портрет по фотографии. Президент в четверг вновь побывал на выставке "Россия" на ВДНХ. На этот раз он осмотрел экспозиции Сбера и VK. 2024-02-01T19:56 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, владимир путин