Робот-рука на выставке "Россия" нарисовала портрет Путина по фотографии

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин опробовал возможности одной из цифровых разработок - робота-руки, которая нарисовала его портрет по фотографии.Президент в четверг вновь побывал на выставке "Россия" на ВДНХ. На этот раз он осмотрел экспозиции Сбера и VK.Путину продемонстрировали возможности одной из разработок Сбера. Это робот-рука, которая может за несколько минут по фотографии воспроизвести портрет гостя в той стилистике, которую он сам выберет. Цифровую картину затем можно сказать на любой электронный носитель.Путину предложили опробовать разработку, он согласился. Камера сфотографировала президента, он выбрал стилистику будущего рисунка, робот после небольшой паузы принялся за работу.Сопровождавшие Путина ребята - участники движения детей и молодежи "Движение первых" - отметили, что робот очень детально прорисовывает портрет. "Испугался", - шутя отметил президент.Одна из школьниц в шутку предположила, что робот оставит на картине надписи: "оцените, пожалуйста" и "я не подлиза"."Если кудри мне нарисует, то подлиза", - пошутил Путин.В историческом зале, с которого начинается экспозиция, президенту рассказали немного о создании Сбербанка. Здесь разместили привезенный из Петербурга памятник Николаю Кристофари - это владелец первой сберегательной книжки. Первый вкладчик банка изображен в полный рост и держит в руках монету.Путину предложили потереть эту монету и загадать желание, как по традиции делают посетители выставки.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Робот рисует портрет Путина по фотографии
Президент России Владимир Путин опробовал возможности одной из цифровых разработок - робота-руки, которая нарисовала его портрет по фотографии. Президент в четверг вновь побывал на выставке "Россия" на ВДНХ. На этот раз он осмотрел экспозиции Сбера и VK.
Путину продемонстрировали возможности одной из разработок Сбера. Это робот-рука, которая может за несколько минут по фотографии воспроизвести портрет гостя в той стилистике, которую он сам выберет. Цифровую картину затем можно сказать на любой электронный носитель.
Путину предложили опробовать разработку, он согласился. Камера сфотографировала президента, он выбрал стилистику будущего рисунка, робот после небольшой паузы принялся за работу.
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Сопровождавшие Путина ребята - участники движения детей и молодежи "Движение первых" - отметили, что робот очень детально прорисовывает портрет. "Испугался", - шутя отметил президент.
Одна из школьниц в шутку предположила, что робот оставит на картине надписи: "оцените, пожалуйста" и "я не подлиза".
"Если кудри мне нарисует, то подлиза", - пошутил Путин.
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В историческом зале, с которого начинается экспозиция, президенту рассказали немного о создании Сбербанка. Здесь разместили привезенный из Петербурга памятник Николаю Кристофари - это владелец первой сберегательной книжки. Первый вкладчик банка изображен в полный рост и держит в руках монету.
Путину предложили потереть эту монету и загадать желание, как по традиции делают посетители выставки.
Путин ответил на вопрос виртуального "двойника" из Санкт-Петербурга
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