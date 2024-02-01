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Робот-рука на выставке "Россия" нарисовала портрет Путина по фотографии - РИА Новости, 01.02.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
19:56 01.02.2024 (обновлено: 20:25 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/robot-1924898827.html
Робот-рука на выставке "Россия" нарисовала портрет Путина по фотографии
Робот-рука на выставке "Россия" нарисовала портрет Путина по фотографии - РИА Новости, 01.02.2024
Робот-рука на выставке "Россия" нарисовала портрет Путина по фотографии
Президент России Владимир Путин опробовал возможности одной из цифровых разработок - робота-руки, которая нарисовала его портрет по фотографии. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T19:56
2024-02-01T20:25
выставка-форум "россия"
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин опробовал возможности одной из цифровых разработок - робота-руки, которая нарисовала его портрет по фотографии.Президент в четверг вновь побывал на выставке "Россия" на ВДНХ. На этот раз он осмотрел экспозиции Сбера и VK.Путину продемонстрировали возможности одной из разработок Сбера. Это робот-рука, которая может за несколько минут по фотографии воспроизвести портрет гостя в той стилистике, которую он сам выберет. Цифровую картину затем можно сказать на любой электронный носитель.Путину предложили опробовать разработку, он согласился. Камера сфотографировала президента, он выбрал стилистику будущего рисунка, робот после небольшой паузы принялся за работу.Сопровождавшие Путина ребята - участники движения детей и молодежи "Движение первых" - отметили, что робот очень детально прорисовывает портрет. "Испугался", - шутя отметил президент.Одна из школьниц в шутку предположила, что робот оставит на картине надписи: "оцените, пожалуйста" и "я не подлиза"."Если кудри мне нарисует, то подлиза", - пошутил Путин.В историческом зале, с которого начинается экспозиция, президенту рассказали немного о создании Сбербанка. Здесь разместили привезенный из Петербурга памятник Николаю Кристофари - это владелец первой сберегательной книжки. Первый вкладчик банка изображен в полный рост и держит в руках монету.Путину предложили потереть эту монету и загадать желание, как по традиции делают посетители выставки.
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Робот рисует портрет Путина по фотографии
Президент России Владимир Путин опробовал возможности одной из цифровых разработок - робота-руки, которая нарисовала его портрет по фотографии. Президент в четверг вновь побывал на выставке "Россия" на ВДНХ. На этот раз он осмотрел экспозиции Сбера и VK.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, владимир путин
Выставка-форум "Россия", Технологии, Россия, Владимир Путин
Робот-рука на выставке "Россия" нарисовала портрет Путина по фотографии

Путин опробовал возможности робота-руки, нарисовавшей его портрет по фото

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин опробовал возможности одной из цифровых разработок - робота-руки, которая нарисовала его портрет по фотографии.
Президент в четверг вновь побывал на выставке "Россия" на ВДНХ. На этот раз он осмотрел экспозиции Сбера и VK.
Хороводы, поиск мотивации и авторские экскурсии: выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке "Россия" каждый посетитель найдет себе занятие по душе.

Концертная программа Молодежная плясовая

На выставке "Россия" каждый посетитель найдет себе занятие по душе.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17
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На стенде Санкт-Петербурга можно увидеть уникальный бюст Петра I, который создали из медицинских инструментов.

Олег Эргашев, вице-губернатор Санкт-Петербурга, Алексей Свистунов, главный редактор Книги рекордов России, Кирилл Ковалев, член Союза художников России и Валерия Лошак, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, член Союза художников России и Союза дизайнеров Санкт-Петербурга

На стенде Санкт-Петербурга можно увидеть уникальный бюст Петра I, который создали из медицинских инструментов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 17
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Прошли уличные гулянья и интерактивная программа "Веселые раззадоры" с исполнением популярных песен.

Интерактивная игровая программа Веселые раззадоры

Прошли уличные гулянья и интерактивная программа "Веселые раззадоры" с исполнением популярных песен.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 17
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На экспертной панели "Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей" обсудили вопросы развития отрасли.

Экспертная панель Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей

На экспертной панели "Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей" обсудили вопросы развития отрасли.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 17
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В рамках выставки прошел День культуры.

Открытие Дня культуры

В рамках выставки прошел День культуры.

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5 из 17
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ВДНХ посетила делегация доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

Генеральный директор АО Издательский дом Грани Наталья Колыванова на Международной выставке-форуме Россия

ВДНХ посетила делегация доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

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6 из 17
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Состоялась церемония открытия Съезда Движения Первых.

Церемония открытия Съезда Движения Первых

Состоялась церемония открытия Съезда Движения Первых.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для посетителей организовали концертную программу "Молодежная плясовая".

Концертная программа Молодежная плясовая

Для посетителей организовали концертную программу "Молодежная плясовая".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 17
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Гости могут познакомиться с главными достижениями страны.

 Работа выставки Россия

Гости могут познакомиться с главными достижениями страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта.

Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта России

Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялся хоровод под масленичным колесом с лентами.

Интерактивная игровая программа Веселые раззадоры

Состоялся хоровод под масленичным колесом с лентами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В выставке участвуют все 89 регионов страны, министерства, корпорации и общественные организации.

 Работа выставки Россия

В выставке участвуют все 89 регионов страны, министерства, корпорации и общественные организации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ее можно посетить бесплатно.

Международная выставка-форум Россия

Ее можно посетить бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 17
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Состоялась встреча "Внутренняя мотивация — ключевой фактор успеха!".

Мотивационная встреча Внутренняя мотивация - ключевой фактор успеха!

Состоялась встреча "Внутренняя мотивация — ключевой фактор успеха!".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для гостей проводят мастер-классы, викторины и экскурсии.

Международная выставка-форум Россия

Для гостей проводят мастер-классы, викторины и экскурсии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сейчас на выставке проходят отраслевые дни.

Визит делегации доверенных лиц президента РФ Владимира Путина

Сейчас на выставке проходят отраслевые дни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Они продлятся до 9 февраля.

 Работа выставки Россия

Они продлятся до 9 февраля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 17

На выставке "Россия" каждый посетитель найдет себе занятие по душе.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 17

На стенде Санкт-Петербурга можно увидеть уникальный бюст Петра I, который создали из медицинских инструментов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 17

Прошли уличные гулянья и интерактивная программа "Веселые раззадоры" с исполнением популярных песен.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 17

На экспертной панели "Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей" обсудили вопросы развития отрасли.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 17

В рамках выставки прошел День культуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 17

ВДНХ посетила делегация доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 17

Состоялась церемония открытия Съезда Движения Первых.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 17

Для посетителей организовали концертную программу "Молодежная плясовая".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 17

Гости могут познакомиться с главными достижениями страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 17

Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 17

Состоялся хоровод под масленичным колесом с лентами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 17

В выставке участвуют все 89 регионов страны, министерства, корпорации и общественные организации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 17

Ее можно посетить бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17

Состоялась встреча "Внутренняя мотивация — ключевой фактор успеха!".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17

Для гостей проводят мастер-классы, викторины и экскурсии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17

Сейчас на выставке проходят отраслевые дни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17

Они продлятся до 9 февраля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17
Путину продемонстрировали возможности одной из разработок Сбера. Это робот-рука, которая может за несколько минут по фотографии воспроизвести портрет гостя в той стилистике, которую он сам выберет. Цифровую картину затем можно сказать на любой электронный носитель.
Путину предложили опробовать разработку, он согласился. Камера сфотографировала президента, он выбрал стилистику будущего рисунка, робот после небольшой паузы принялся за работу.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
В Госдуме ответили на вопрос о ChatGPT на "Госуслугах"
Вчера, 18:00
Сопровождавшие Путина ребята - участники движения детей и молодежи "Движение первых" - отметили, что робот очень детально прорисовывает портрет. "Испугался", - шутя отметил президент.
Одна из школьниц в шутку предположила, что робот оставит на картине надписи: "оцените, пожалуйста" и "я не подлиза".
"Если кудри мне нарисует, то подлиза", - пошутил Путин.
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Эксперт прогнозирует обязательное владение нейросетями при приеме на работу
Вчера, 03:38
В историческом зале, с которого начинается экспозиция, президенту рассказали немного о создании Сбербанка. Здесь разместили привезенный из Петербурга памятник Николаю Кристофари - это владелец первой сберегательной книжки. Первый вкладчик банка изображен в полный рост и держит в руках монету.
Путину предложили потереть эту монету и загадать желание, как по традиции делают посетители выставки.
Вопрос Путину от виртуального двойника - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин ответил на вопрос виртуального "двойника" из Санкт-Петербурга
14 декабря 2023, 15:25
 
Выставка-форум "Россия"ТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
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