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Эксперт: Эрдоган может предложить Путину возобновить переговоры по Украине - РИА Новости, 01.02.2024
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07:34 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/peregovory-1924715860.html
Эксперт: Эрдоган может предложить Путину возобновить переговоры по Украине
Эксперт: Эрдоган может предложить Путину возобновить переговоры по Украине - РИА Новости, 01.02.2024
Эксперт: Эрдоган может предложить Путину возобновить переговоры по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может предложить российскому коллеге Владимиру Путину возобновить мирные переговоры по Украине, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T07:34
2024-02-01T07:34
украина
турция
в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
москва
юрий ушаков
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АНКАРА, 1 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может предложить российскому коллеге Владимиру Путину возобновить мирные переговоры по Украине, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Визит Путина в Турцию состоится в феврале, украинская тематика будет одной из основных на переговорах, сообщил в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков. Ранее дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что визит Путина в Турцию может состояться 12 февраля, но это не окончательная дата. "Предложение о начале мирных переговоров может быть представлено во время визита президента Путина в Турцию. Прогресс, достигнутый в ходе стамбульского процесса, может лечь в основу мирных переговоров. Для достижения соглашения о прекращении огня Турция может выступать в качестве посредника без прямых переговоров между сторонами. Скорее всего, в эти дни турецкие и американские дипломаты в Анкаре начали обмениваться идеями по поводу мирных переговоров", - сказал собеседник агентства. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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украина, турция, в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, москва, юрий ушаков
Украина, Турция, В мире, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Москва, Юрий Ушаков
Эксперт: Эрдоган может предложить Путину возобновить переговоры по Украине

Эксперт Озер: Эрдоган может предложить Путину возобновить переговоры по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 1 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может предложить российскому коллеге Владимиру Путину возобновить мирные переговоры по Украине, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
Визит Путина в Турцию состоится в феврале, украинская тематика будет одной из основных на переговорах, сообщил в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков. Ранее дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что визит Путина в Турцию может состояться 12 февраля, но это не окончательная дата.
"Предложение о начале мирных переговоров может быть представлено во время визита президента Путина в Турцию. Прогресс, достигнутый в ходе стамбульского процесса, может лечь в основу мирных переговоров. Для достижения соглашения о прекращении огня Турция может выступать в качестве посредника без прямых переговоров между сторонами. Скорее всего, в эти дни турецкие и американские дипломаты в Анкаре начали обмениваться идеями по поводу мирных переговоров", - сказал собеседник агентства.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Джеймс Ставридис - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
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УкраинаТурцияВ миреВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганМоскваЮрий Ушаков
 
 
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