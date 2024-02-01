Эксперт: Эрдоган может предложить Путину возобновить переговоры по Украине
Эксперт Озер: Эрдоган может предложить Путину возобновить переговоры по Украине
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 1 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может предложить российскому коллеге Владимиру Путину возобновить мирные переговоры по Украине, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
Визит Путина в Турцию состоится в феврале, украинская тематика будет одной из основных на переговорах, сообщил в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков. Ранее дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что визит Путина в Турцию может состояться 12 февраля, но это не окончательная дата.
"Предложение о начале мирных переговоров может быть представлено во время визита президента Путина в Турцию. Прогресс, достигнутый в ходе стамбульского процесса, может лечь в основу мирных переговоров. Для достижения соглашения о прекращении огня Турция может выступать в качестве посредника без прямых переговоров между сторонами. Скорее всего, в эти дни турецкие и американские дипломаты в Анкаре начали обмениваться идеями по поводу мирных переговоров", - сказал собеседник агентства.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.