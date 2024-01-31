https://ria.ru/20240131/vybory-1924592294.html

В Москве на выборах президента пройдет акция "Миллион призов"

В Москве на выборах президента пройдет акция "Миллион призов" - РИА Новости, 31.01.2024

В Москве на выборах президента пройдет акция "Миллион призов"

В Москве для участников электронного голосования на выборах президента РФ пройдёт акция "Выбираем вместе 2024" программы "Миллион призов", в качестве призов... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T15:15

2024-01-31T15:15

2024-01-31T15:15

выборы президента россии — 2024

москва

россия

владимир платонов

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

московская торгово-промышленная палата

совет федерации рф

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В Москве для участников электронного голосования на выборах президента РФ пройдёт акция "Выбираем вместе 2024" программы "Миллион призов", в качестве призов будут призовые баллы номиналом 1, 3 и 5 тысяч рублей, умная колонка, а также особые призы для семей, сообщил в среду президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов. "Столичное бизнес-сообщество обратилось в МТПП с инициативой провести очередной этап программы "Миллион призов" во время выборов президента Российской Федерации... Мы направили письмо мэру города с предложением от торгово-промышленной палаты и получили ответ, что городские власти... готовы в рамках своих полномочий вместе с Московской торгово-промышленной палатой и, самое главное, московскими предпринимателями организовывать это важнейшее мероприятие", - сказал Платонов на пресс-конференции. Он отметил, что розыгрыш призов будет среди участников электронного голосования. В качестве призов будут призовые баллы номиналом 1, 3 и 5 тысяч рублей, а также умная колонка с полугодовой подпиской на онлайн-сервис. "Московский бизнес прямо заинтересован в укреплении семейных ценностей и в целом социальной стабильности. В связи с этим столичные предприниматели предложили разыграть дополнительные призы среди московских семей - сертификаты номиналом 100, 50, 25 и 15 тысяч... Для участия в розыгрыше необходимо, чтобы у оба супруга голосовали дистанционным электронным голосованием онлайн", - рассказал Платонов. По его словам, для того, чтобы поддержать родителей с детьми до 18 лет, один из крупнейших парков развлечений предложил разыграть среди проголосовавших родителей билеты на семейное посещение. Для участия в розыгрыше необходимо, чтобы в личном кабинете родителей на сайте мэра и правительства Москвы присутствовала подтвержденная запись о ребенке. Акция "Миллион призов" уже несколько раз проходила в Москве для участников электронного голосования. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240131/vybory-1924317915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, владимир платонов, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, московская торгово-промышленная палата, совет федерации рф