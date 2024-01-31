https://ria.ru/20240131/uraltransmash-1924489985.html

Шойгу проверил выполнение ГОЗ по производству самоходок на "Уралтрансмаше"

Шойгу проверил выполнение ГОЗ по производству самоходок на "Уралтрансмаше" - РИА Новости, 31.01.2024

Шойгу проверил выполнение ГОЗ по производству самоходок на "Уралтрансмаше"

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту самоходок на Уральском заводе транспортного машиностроения,... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T06:03

2024-01-31T06:03

2024-01-31T16:47

россия

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту самоходок на Уральском заводе транспортного машиностроения, сообщили в ведомстве."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал на Уральском заводе транспортного машиностроения выполнение государственного оборонного заказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем 2С19 "Мста-С", 2С3 "Акация", 2С4 "Тюльпан", 2С5 "Гиацинт", а также 2С35 "Коалиция-СВ", — уточнили в ведомстве.Подводя итоги работы предприятия на совещании с руководством "Уралтрансмаша", Шойгу отметил необходимость увеличить объемы выпуска и ремонта САУ, указав, что это поручение президента.Министр подчеркнул, что оно связано с боевой работой. "Выполнять это надо. Потому что все эти поручения, они так или иначе связаны с совершенно конкретной работой — работой на поле боя", — сказал он.Глава Минобороны указал на крайнюю востребованность новых САУ и призвал ускорить работы по испытаниям и скорейшему началу серийного производства.Гендиректор "Уралтрансмаша" Олег Емельянов доложил, что на завершающей стадии производства находится первая партия новейшего самоходного артиллерийского комплекса 2С35 "Коалиция-СВ". Он также сообщил, что объем производства самоходок по сравнению с 2022 годом вырос в шесть раз.Кроме того, руководитель предприятия уточнил планы на ближайшие месяцы работы. По его словам, план выполняется и есть мощности для увеличения производства."Если есть возможности, тогда нам эти возможности надо использовать", — ответил Шойгу.При этом министр раскритиковал главного конструктора предприятия за затягивание сроков изготовления одного из перспективных артиллерийских комплексов."Мы занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо", — сказал глава ведомства.В то же время Шойгу констатировал серьезные изменения в работе "Уралтрансмаша" благодаря поставкам нового оборудования. Отдельно он обратил внимание на работы по производству новых самоходных артиллерийских установок — в феврале будут получены первые шесть машин. На это, по его словам, накладывается необходимость производства целой линейки боеприпасов, которые нужно будет своевременно поставить.

https://ria.ru/20240109/perevooruzhenie-1917044593.html

https://ria.ru/20240102/oruzhie-1919507485.html

https://ria.ru/20231128/kalashnikov-1912417241.html

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россия, сергей шойгу, безопасность