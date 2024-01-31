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В Бурятии зафиксировали три подтвержденных случая кори - РИА Новости, 31.01.2024
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13:41 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/kor-1924568741.html
В Бурятии зафиксировали три подтвержденных случая кори
В Бурятии зафиксировали три подтвержденных случая кори - РИА Новости, 31.01.2024
В Бурятии зафиксировали три подтвержденных случая кори
В Бурятии на сегодня зафиксировано три подтвержденных случая заболевания корью, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:41
2024-01-31T13:41
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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УЛАН-УДЭ, 31 янв - РИА Новости. В Бурятии на сегодня зафиксировано три подтвержденных случая заболевания корью, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике. "В республике Бурятия на сегодняшний день зарегистрировано три подтвержденных случая заболевания корью", - сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что ситуация находится на контроле управления. Проведен необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе иммунизация подлежащих контактных лиц, продолжается медицинское наблюдение. При этом, находились ли заболевшие в контакте с семимесячным ребенком, у которого корь подтвердилась на прошлой неделе, в пресс-службе не уточнили. Весной прошлого года в Бурятии было обнаружено пять лабораторно подтвержденных случаев кори. В число контактных тогда попали свыше 600 человек. Корь - высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. А вот невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100-процентный шанс заразиться.
https://ria.ru/20240131/kor-1924541450.html
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Бурятии зафиксировали три подтвержденных случая кори

Роспотребнадзор: в Бурятии зафиксировали три подтвержденных случая кори

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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УЛАН-УДЭ, 31 янв - РИА Новости. В Бурятии на сегодня зафиксировано три подтвержденных случая заболевания корью, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.
"В республике Бурятия на сегодняшний день зарегистрировано три подтвержденных случая заболевания корью", - сообщили в пресс-службе.
Врач - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
В Великом Новгороде увеличилось число случаев кори
12:08
В ведомстве отметили, что ситуация находится на контроле управления. Проведен необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе иммунизация подлежащих контактных лиц, продолжается медицинское наблюдение. При этом, находились ли заболевшие в контакте с семимесячным ребенком, у которого корь подтвердилась на прошлой неделе, в пресс-службе не уточнили.
Весной прошлого года в Бурятии было обнаружено пять лабораторно подтвержденных случаев кори. В число контактных тогда попали свыше 600 человек.
Корь - высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. А вот невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100-процентный шанс заразиться.
Детский сад - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Случаи заболевания корью выявили в 17 детсадах Ростовской области
25 января, 17:03
 
Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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