https://ria.ru/20240131/kor-1924568741.html

В Бурятии зафиксировали три подтвержденных случая кори

В Бурятии зафиксировали три подтвержденных случая кори - РИА Новости, 31.01.2024

В Бурятии зафиксировали три подтвержденных случая кори

В Бурятии на сегодня зафиксировано три подтвержденных случая заболевания корью, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T13:41

2024-01-31T13:41

2024-01-31T13:41

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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УЛАН-УДЭ, 31 янв - РИА Новости. В Бурятии на сегодня зафиксировано три подтвержденных случая заболевания корью, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике. "В республике Бурятия на сегодняшний день зарегистрировано три подтвержденных случая заболевания корью", - сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что ситуация находится на контроле управления. Проведен необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе иммунизация подлежащих контактных лиц, продолжается медицинское наблюдение. При этом, находились ли заболевшие в контакте с семимесячным ребенком, у которого корь подтвердилась на прошлой неделе, в пресс-службе не уточнили. Весной прошлого года в Бурятии было обнаружено пять лабораторно подтвержденных случаев кори. В число контактных тогда попали свыше 600 человек. Корь - высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. А вот невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100-процентный шанс заразиться.

https://ria.ru/20240131/kor-1924541450.html

https://ria.ru/20240125/kor-1923465648.html

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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)