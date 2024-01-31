https://ria.ru/20240131/kor-1924568741.html
В Бурятии зафиксировали три подтвержденных случая кори
В Бурятии зафиксировали три подтвержденных случая кори - РИА Новости, 31.01.2024
В Бурятии зафиксировали три подтвержденных случая кори
В Бурятии на сегодня зафиксировано три подтвержденных случая заболевания корью, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:41
2024-01-31T13:41
2024-01-31T13:41
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896960221_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_cf2e41b7771d3c76a9e20e270beb3cc1.jpg
УЛАН-УДЭ, 31 янв - РИА Новости. В Бурятии на сегодня зафиксировано три подтвержденных случая заболевания корью, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике. "В республике Бурятия на сегодняшний день зарегистрировано три подтвержденных случая заболевания корью", - сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что ситуация находится на контроле управления. Проведен необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе иммунизация подлежащих контактных лиц, продолжается медицинское наблюдение. При этом, находились ли заболевшие в контакте с семимесячным ребенком, у которого корь подтвердилась на прошлой неделе, в пресс-службе не уточнили. Весной прошлого года в Бурятии было обнаружено пять лабораторно подтвержденных случаев кори. В число контактных тогда попали свыше 600 человек. Корь - высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. А вот невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100-процентный шанс заразиться.
https://ria.ru/20240131/kor-1924541450.html
https://ria.ru/20240125/kor-1923465648.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896960221_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4e19c4d3424db423c6ddb78593c44ae6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Бурятии зафиксировали три подтвержденных случая кори
Роспотребнадзор: в Бурятии зафиксировали три подтвержденных случая кори
УЛАН-УДЭ, 31 янв - РИА Новости. В Бурятии на сегодня зафиксировано три подтвержденных случая заболевания корью, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.
"В республике Бурятия на сегодняшний день зарегистрировано три подтвержденных случая заболевания корью", - сообщили в пресс-службе.
В Великом Новгороде увеличилось число случаев кори
В ведомстве отметили, что ситуация находится на контроле управления. Проведен необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе иммунизация подлежащих контактных лиц, продолжается медицинское наблюдение. При этом, находились ли заболевшие в контакте с семимесячным ребенком, у которого корь подтвердилась на прошлой неделе, в пресс-службе не уточнили.
Весной прошлого года в Бурятии было обнаружено пять лабораторно подтвержденных случаев кори. В число контактных тогда попали свыше 600 человек.
Корь - высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. А вот невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100-процентный шанс заразиться.
Случаи заболевания корью выявили в 17 детсадах Ростовской области