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Названы шесть регионов России с самыми живописными зимними развлечениями

Названы шесть регионов России с самыми живописными зимними развлечениями - РИА Новости, 31.01.2024

Названы шесть регионов России с самыми живописными зимними развлечениями

Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме назвали шесть мест России с живописными горнолыжными трассами РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T02:19

2024-01-31T02:19

2024-01-31T02:19

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме назвали шесть мест России с живописными горнолыжными трассами и природными катками, сообщает пресс-служба ВШБ.Байкал: уникальное зеркало природы Самый удивительный природный каток России — это, конечно же, Байкал. Популярное место для катания на коньках находится близ поселка Листвянка Иркутской области. Стоит следить за безопасностью: следовать за инструктором, не игнорировать предупреждения местных властей и не выходить на лед в одиночку.Менее известна другая жемчужина Байкала — гора Соболиная. В одноименном горнолыжном комплексе можно покататься на лыжах и сноуборде. 15 трасс общей протяженностью 17 километров позволят разглядеть весь Байкал. "Эпично", — отзываются об этом месте туристы. Некоторые приезжают просто покататься на подъемниках и посидеть в кафе со смотровой площадкой на высоте 900 метров, чтобы подышать свежим воздухом и насладиться уникальной красотой природы.Дагестан: мороз, солнце и горный воздухОдин из самых больших естественных катков в дагестанском селе Мочох порадует любителей фигурного катания. Горные пейзажи и прозрачный лед, через который в солнечную погоду можно увидеть растения и рыб, располагают к фотосессиям. Каток возник относительно недавно — в 1963 году оползень перекрыл русло небольшой речки, образованный горными породами, котлован заполнился водой и появилось Мочохское озеро.На горных лыжах можно покататься в Чиндирчеро. Курорт предлагает зеленые, синие, красные и черные спуски протяженностью от 250 метров до трех километров. Для любителей тюбинга предусмотрена отдельная трасса.Татарстан: зимний отдых в третьей столицеЗимой Кремлевская набережная вдоль исторического центра превращается в атмосферный каток — на коньках можно добраться от стен кремля до Национального культурного центра "Казань". Относительно недалеко от Казани расположен всесезонный город-курорт "Свияжские холмы", который в зимнее время радует горнолыжными трассами разного уровня сложности. Сюда можно вырваться хотя бы на один день — бассейны, сауны, рестораны располагают к беззаботному отдыху.Урал: ледовые просторыСамый большой каток на Урале открыли недалеко от Екатеринбурга — на территории городского пруда Сысерть. Вид завораживает: ледяная дорожка тянется за горизонт, а снежный покров кажется бескрайним. Оборудованы две ледовые трассы — трехкилометровый внутренний круг и внешнее кольцо на семь километров. Прокат коньков не предусмотрен. Зато сам каток бесплатный.Одна из самых близких к Екатеринбургу горнолыжных трасс — на горе Ежовая. Завсегдатаи хвалят.Хабаровский край: амурские ветры и пухлый снегСамый большой каток на Дальнем Востоке площадью семь тысяч метров открылся на набережной Хабаровска. Если не пугает морозный воздух с Амура, здесь прекрасно, выделены зоны для самых маленьких, а также для любителей хоккея.Горнолыжных курортов и баз в регионе больше десятка: "Холдоми", "Дерсу", "Заимка", "Пивань". Раньше в окрестностях Хабаровска располагались только небольшие комплексы, и туристы, в основном, отправлялись в Комсомольск-на-Амуре. В этом сезоне близ Хабаровска открылся новый современный горнолыжный комплекс "Хехцир". Ленинградская область: живописные пейзажиВ Ленинградской области много озер, но самые туристические места для катания на коньках – на Ладожском. Эти пейзажи прославили Иван Шишкин, Архип Куинджи, Николай Рерих. Туристы обычно стартуют близ поселка Моторное и Березовое. Как и у всех природных озер, замерзание льда неравномерное, так что перед поездкой нужно обязательно построить маршрут.Покататься на горных лыжах можно недалеко от Санкт-Петербурга: в десяти километрах от города в сосновых лесах расположился горнолыжный клуб. Он находится на территории всесезонного курорта "Охта-парк".

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