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Названы шесть регионов России с самыми живописными зимними развлечениями - РИА Новости, 31.01.2024
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Туризм
 
02:19 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/katki-1924373079.html
Названы шесть регионов России с самыми живописными зимними развлечениями
Названы шесть регионов России с самыми живописными зимними развлечениями - РИА Новости, 31.01.2024
Названы шесть регионов России с самыми живописными зимними развлечениями
Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме назвали шесть мест России с живописными горнолыжными трассами РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T02:19
2024-01-31T02:19
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
республика дагестан
республика татарстан (татарстан)
урал
ленинградская область
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме назвали шесть мест России с живописными горнолыжными трассами и природными катками, сообщает пресс-служба ВШБ.Байкал: уникальное зеркало природы Самый удивительный природный каток России — это, конечно же, Байкал. Популярное место для катания на коньках находится близ поселка Листвянка Иркутской области. Стоит следить за безопасностью: следовать за инструктором, не игнорировать предупреждения местных властей и не выходить на лед в одиночку.Менее известна другая жемчужина Байкала — гора Соболиная. В одноименном горнолыжном комплексе можно покататься на лыжах и сноуборде. 15 трасс общей протяженностью 17 километров позволят разглядеть весь Байкал. "Эпично", — отзываются об этом месте туристы. Некоторые приезжают просто покататься на подъемниках и посидеть в кафе со смотровой площадкой на высоте 900 метров, чтобы подышать свежим воздухом и насладиться уникальной красотой природы.Дагестан: мороз, солнце и горный воздухОдин из самых больших естественных катков в дагестанском селе Мочох порадует любителей фигурного катания. Горные пейзажи и прозрачный лед, через который в солнечную погоду можно увидеть растения и рыб, располагают к фотосессиям. Каток возник относительно недавно — в 1963 году оползень перекрыл русло небольшой речки, образованный горными породами, котлован заполнился водой и появилось Мочохское озеро.На горных лыжах можно покататься в Чиндирчеро. Курорт предлагает зеленые, синие, красные и черные спуски протяженностью от 250 метров до трех километров. Для любителей тюбинга предусмотрена отдельная трасса.Татарстан: зимний отдых в третьей столицеЗимой Кремлевская набережная вдоль исторического центра превращается в атмосферный каток — на коньках можно добраться от стен кремля до Национального культурного центра "Казань". Относительно недалеко от Казани расположен всесезонный город-курорт "Свияжские холмы", который в зимнее время радует горнолыжными трассами разного уровня сложности. Сюда можно вырваться хотя бы на один день — бассейны, сауны, рестораны располагают к беззаботному отдыху.Урал: ледовые просторыСамый большой каток на Урале открыли недалеко от Екатеринбурга — на территории городского пруда Сысерть. Вид завораживает: ледяная дорожка тянется за горизонт, а снежный покров кажется бескрайним. Оборудованы две ледовые трассы — трехкилометровый внутренний круг и внешнее кольцо на семь километров. Прокат коньков не предусмотрен. Зато сам каток бесплатный.Одна из самых близких к Екатеринбургу горнолыжных трасс — на горе Ежовая. Завсегдатаи хвалят.Хабаровский край: амурские ветры и пухлый снегСамый большой каток на Дальнем Востоке площадью семь тысяч метров открылся на набережной Хабаровска. Если не пугает морозный воздух с Амура, здесь прекрасно, выделены зоны для самых маленьких, а также для любителей хоккея.Горнолыжных курортов и баз в регионе больше десятка: "Холдоми", "Дерсу", "Заимка", "Пивань". Раньше в окрестностях Хабаровска располагались только небольшие комплексы, и туристы, в основном, отправлялись в Комсомольск-на-Амуре. В этом сезоне близ Хабаровска открылся новый современный горнолыжный комплекс "Хехцир". Ленинградская область: живописные пейзажиВ Ленинградской области много озер, но самые туристические места для катания на коньках – на Ладожском. Эти пейзажи прославили Иван Шишкин, Архип Куинджи, Николай Рерих. Туристы обычно стартуют близ поселка Моторное и Березовое. Как и у всех природных озер, замерзание льда неравномерное, так что перед поездкой нужно обязательно построить маршрут.Покататься на горных лыжах можно недалеко от Санкт-Петербурга: в десяти километрах от города в сосновых лесах расположился горнолыжный клуб. Он находится на территории всесезонного курорта "Охта-парк".
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республика татарстан (татарстан)
урал
ленинградская область
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новости - туризм, туризм, туристы, республика дагестан, республика татарстан (татарстан), урал, ленинградская область, хабаровский край, байкал, куда поехать, куда поехать в выходные, куда можно лететь, достопримечательности, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Республика Дагестан, Республика Татарстан (Татарстан), Урал, Ленинградская область, Хабаровский край, Байкал, куда поехать, куда поехать в выходные, куда можно лететь, Достопримечательности, отдых в России
Названы шесть регионов России с самыми живописными зимними развлечениями

Дагестан и Татарстан вошли в число регионов с живописными зимними развлечениями

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкПосетители у ледяной фигуры на фестивале "Айс фест" на острове Ольхон в Иркутской области
Посетители у ледяной фигуры на фестивале Айс фест на острове Ольхон в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме назвали шесть мест России с живописными горнолыжными трассами и природными катками, сообщает пресс-служба ВШБ.

Байкал: уникальное зеркало природы

Самый удивительный природный каток России — это, конечно же, Байкал. Популярное место для катания на коньках находится близ поселка Листвянка Иркутской области.
Стоит следить за безопасностью: следовать за инструктором, не игнорировать предупреждения местных властей и не выходить на лед в одиночку.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкТурист с собакой породы ретривер на льду замерзшего озера Байкал
Турист с собакой породы ретривер на льду замерзшего озера Байкал - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Турист с собакой породы ретривер на льду замерзшего озера Байкал
Менее известна другая жемчужина Байкала — гора Соболиная. В одноименном горнолыжном комплексе можно покататься на лыжах и сноуборде. 15 трасс общей протяженностью 17 километров позволят разглядеть весь Байкал.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на горнолыжный курорт "Соболиная гора" в Байкальске
Вид на горнолыжный курорт Соболиная гора в Байкальске - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Вид на горнолыжный курорт "Соболиная гора" в Байкальске
"Эпично", — отзываются об этом месте туристы. Некоторые приезжают просто покататься на подъемниках и посидеть в кафе со смотровой площадкой на высоте 900 метров, чтобы подышать свежим воздухом и насладиться уникальной красотой природы.

Дагестан: мороз, солнце и горный воздух

Один из самых больших естественных катков в дагестанском селе Мочох порадует любителей фигурного катания. Горные пейзажи и прозрачный лед, через который в солнечную погоду можно увидеть растения и рыб, располагают к фотосессиям.
Каток возник относительно недавно — в 1963 году оползень перекрыл русло небольшой речки, образованный горными породами, котлован заполнился водой и появилось Мочохское озеро.
© Фото : предоставлено Шамилем ШангереевымГорнолыжная база "Чиндирчеро"
Горнолыжная база Чиндирчеро - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : предоставлено Шамилем Шангереевым
Горнолыжная база "Чиндирчеро"
На горных лыжах можно покататься в Чиндирчеро. Курорт предлагает зеленые, синие, красные и черные спуски протяженностью от 250 метров до трех километров. Для любителей тюбинга предусмотрена отдельная трасса.

Татарстан: зимний отдых в третьей столице

Зимой Кремлевская набережная вдоль исторического центра превращается в атмосферный каток — на коньках можно добраться от стен кремля до Национального культурного центра "Казань".
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПодсветка мечети Кул-Шариф в Казани
Подсветка мечети Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Подсветка мечети Кул-Шариф в Казани
Относительно недалеко от Казани расположен всесезонный город-курорт "Свияжские холмы", который в зимнее время радует горнолыжными трассами разного уровня сложности. Сюда можно вырваться хотя бы на один день — бассейны, сауны, рестораны располагают к беззаботному отдыху.

Урал: ледовые просторы

Самый большой каток на Урале открыли недалеко от Екатеринбурга — на территории городского пруда Сысерть. Вид завораживает: ледяная дорожка тянется за горизонт, а снежный покров кажется бескрайним. Оборудованы две ледовые трассы — трехкилометровый внутренний круг и внешнее кольцо на семь километров. Прокат коньков не предусмотрен. Зато сам каток бесплатный.
CC BY 3.0 / Андрей Шайдюк / Сброс воды с Верх-Сысертского пруда Сысерть
 Сысерть - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
CC BY 3.0 / Андрей Шайдюк / Сброс воды с Верх-Сысертского пруда
Сысерть
Одна из самых близких к Екатеринбургу горнолыжных трасс — на горе Ежовая. Завсегдатаи хвалят.

Хабаровский край: амурские ветры и пухлый снег

Самый большой каток на Дальнем Востоке площадью семь тысяч метров открылся на набережной Хабаровска. Если не пугает морозный воздух с Амура, здесь прекрасно, выделены зоны для самых маленьких, а также для любителей хоккея.
CC BY-SA 3.0 / Andshel / Amurskaya protokaВид на остров Большой Уссурийский с площади Славы в Хабаровске
Вид на остров Большой Уссурийский с площади Славы в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
CC BY-SA 3.0 / Andshel / Amurskaya protoka
Вид на остров Большой Уссурийский с площади Славы в Хабаровске
Горнолыжных курортов и баз в регионе больше десятка: "Холдоми", "Дерсу", "Заимка", "Пивань". Раньше в окрестностях Хабаровска располагались только небольшие комплексы, и туристы, в основном, отправлялись в Комсомольск-на-Амуре. В этом сезоне близ Хабаровска открылся новый современный горнолыжный комплекс "Хехцир".

Ленинградская область: живописные пейзажи

В Ленинградской области много озер, но самые туристические места для катания на коньках – на Ладожском. Эти пейзажи прославили Иван Шишкин, Архип Куинджи, Николай Рерих. Туристы обычно стартуют близ поселка Моторное и Березовое. Как и у всех природных озер, замерзание льда неравномерное, так что перед поездкой нужно обязательно построить маршрут.
© РИА Новости / Вадим Жернов | Перейти в медиабанкПосетитель горнолыжного курорта "Охта-Парк" в Ленинградской области
Посетитель горнолыжного курорта Охта-Парк в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Посетитель горнолыжного курорта "Охта-Парк" в Ленинградской области
Покататься на горных лыжах можно недалеко от Санкт-Петербурга: в десяти километрах от города в сосновых лесах расположился горнолыжный клуб. Он находится на территории всесезонного курорта "Охта-парк".
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