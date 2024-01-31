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Польские женщины массово делают аборты за границей, заявили в Варшаве - РИА Новости, 31.01.2024
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15:45 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/abort-1924598749.html
Польские женщины массово делают аборты за границей, заявили в Варшаве
Польские женщины массово делают аборты за границей, заявили в Варшаве - РИА Новости, 31.01.2024
Польские женщины массово делают аборты за границей, заявили в Варшаве
Польские женщины массово выезжают за границу для прерывания беременности, сообщила министр здравоохранения республики Изабела Лещина на пресс-конференции в... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T15:45
2024-01-31T15:45
в мире
польша
варшава
анджей дуда
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ВАРШАВА, 31 янв – РИА Новости. Польские женщины массово выезжают за границу для прерывания беременности, сообщила министр здравоохранения республики Изабела Лещина на пресс-конференции в среду в Варшаве. В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключениями являются лишь ситуации, в которых возникает угроза жизни беременной женщины, а также случаи, когда беременность наступает в результате изнасилования. Отвечая на вопрос о количестве абортов, которые делают жительницы Польши, министр призналась, что не владеет официальной статистикой. "Почему я даже не знаю этих данных? Потому, что они попросту неправдивые. Мне тяжело давать данные, которые не имеют ничего общего с реальностью", - сказала она. По данным Лещины, для прерывания беременности польские женщины выезжают в соседние страны, где эта процедура разрешена. "Мы знаем, что аборты есть, что очень много женщин выезжают за границу, что есть врачи, которые помогают женщинам в различных трудных ситуациях, и что есть такие организации", - сказала она. При этом министр выразила уверенность, что число абортов, которые делают польские женщины, "многократно выше" официальных данных. В настоящее время правительство Польши планирует внести в парламент законопроект о легализации абортов. Также в законопроекте предусматривается свободная продажа средств "экстренной контрацепции", в том числе и подросткам. При этом, по предварительным подсчетам, данный проект закона имеет мало шансов быть принятым. В сейме Польши против легализации абортов выступают не только оппозиционная партия "Право и справедливость", но и входящее в правящую коалицию объединение "Третий путь". Даже если закон пройдет через парламент, он поступит на подпись президенту Анджею Дуде, который является активистом "Права и справедливости", выступающей против абортов.
https://ria.ru/20240123/abort-1922986148.html
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в мире, польша, варшава, анджей дуда, право и справедливость
В мире, Польша, Варшава, Анджей Дуда, Право и справедливость
Польские женщины массово делают аборты за границей, заявили в Варшаве

Польский министр: жительницы республики массово делают аборты за границей

© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 31 янв – РИА Новости. Польские женщины массово выезжают за границу для прерывания беременности, сообщила министр здравоохранения республики Изабела Лещина на пресс-конференции в среду в Варшаве.
В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключениями являются лишь ситуации, в которых возникает угроза жизни беременной женщины, а также случаи, когда беременность наступает в результате изнасилования.
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Отвечая на вопрос о количестве абортов, которые делают жительницы Польши, министр призналась, что не владеет официальной статистикой. "Почему я даже не знаю этих данных? Потому, что они попросту неправдивые. Мне тяжело давать данные, которые не имеют ничего общего с реальностью", - сказала она.
По данным Лещины, для прерывания беременности польские женщины выезжают в соседние страны, где эта процедура разрешена. "Мы знаем, что аборты есть, что очень много женщин выезжают за границу, что есть врачи, которые помогают женщинам в различных трудных ситуациях, и что есть такие организации", - сказала она.
При этом министр выразила уверенность, что число абортов, которые делают польские женщины, "многократно выше" официальных данных.
В настоящее время правительство Польши планирует внести в парламент законопроект о легализации абортов. Также в законопроекте предусматривается свободная продажа средств "экстренной контрацепции", в том числе и подросткам.
При этом, по предварительным подсчетам, данный проект закона имеет мало шансов быть принятым. В сейме Польши против легализации абортов выступают не только оппозиционная партия "Право и справедливость", но и входящее в правящую коалицию объединение "Третий путь". Даже если закон пройдет через парламент, он поступит на подпись президенту Анджею Дуде, который является активистом "Права и справедливости", выступающей против абортов.
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