https://ria.ru/20240130/vybory-1924368370.html

Глава РАН выразил поддержку кандидатуре Путина на выборах президента

Глава РАН выразил поддержку кандидатуре Путина на выборах президента - РИА Новости, 30.01.2024

Глава РАН выразил поддержку кандидатуре Путина на выборах президента

Российская академия наук поддерживает кандидатуру Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ, заявил глава РАН Геннадий Красников. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:36

2024-01-30T14:36

2024-01-30T14:36

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

геннадий красников

российская академия наук

выборы президента рф

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российская академия наук поддерживает кандидатуру Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ, заявил глава РАН Геннадий Красников. "Я хотел в первую очередь сказать, что ваше решение по поводу выдвижения своей кандидатуры на пост президента нашло у нас глубокое удовлетворение. Мы это ожидали давно. Хотел бы отметить, что Российская академия (наук) поддерживает это и просит считать, что мы тоже в рядах вашей команды", - сказал Красников в ходе рабочей встречи с главой государства. "Спасибо большое", - ответил Путин. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, геннадий красников, российская академия наук, выборы президента рф