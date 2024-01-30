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Глава РАН выразил поддержку кандидатуре Путина на выборах президента - РИА Новости, 30.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:36 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/vybory-1924368370.html
Глава РАН выразил поддержку кандидатуре Путина на выборах президента
Глава РАН выразил поддержку кандидатуре Путина на выборах президента - РИА Новости, 30.01.2024
Глава РАН выразил поддержку кандидатуре Путина на выборах президента
Российская академия наук поддерживает кандидатуру Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ, заявил глава РАН Геннадий Красников. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:36
2024-01-30T14:36
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
геннадий красников
российская академия наук
выборы президента рф
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российская академия наук поддерживает кандидатуру Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ, заявил глава РАН Геннадий Красников. "Я хотел в первую очередь сказать, что ваше решение по поводу выдвижения своей кандидатуры на пост президента нашло у нас глубокое удовлетворение. Мы это ожидали давно. Хотел бы отметить, что Российская академия (наук) поддерживает это и просит считать, что мы тоже в рядах вашей команды", - сказал Красников в ходе рабочей встречи с главой государства. "Спасибо большое", - ответил Путин. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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политика, россия, владимир путин, геннадий красников, российская академия наук, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Геннадий Красников, Российская академия наук, Выборы президента РФ
Глава РАН выразил поддержку кандидатуре Путина на выборах президента

Красников: РАН поддерживает кандидатуру Путина на выборах президента

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Российской академии наук Геннадий Красников во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Российской академии наук Геннадий Красников во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и глава Российской академии наук Геннадий Красников во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российская академия наук поддерживает кандидатуру Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ, заявил глава РАН Геннадий Красников.
"Я хотел в первую очередь сказать, что ваше решение по поводу выдвижения своей кандидатуры на пост президента нашло у нас глубокое удовлетворение. Мы это ожидали давно. Хотел бы отметить, что Российская академия (наук) поддерживает это и просит считать, что мы тоже в рядах вашей команды", - сказал Красников в ходе рабочей встречи с главой государства. "Спасибо большое", - ответил Путин.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
В Кремле прокомментировали вопрос об участии Путина в предвыборных дебатах
29 января, 14:25
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинГеннадий КрасниковРоссийская академия наукВыборы президента РФ
 
 
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