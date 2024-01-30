https://ria.ru/20240130/sud-1924351903.html
Священника Винницкой епархии УПЦ приговорили к двум годам тюрьмы
Священника Винницкой епархии УПЦ приговорили к двум годам тюрьмы - РИА Новости, 30.01.2024
Священника Винницкой епархии УПЦ приговорили к двум годам тюрьмы
Суд на Украине приговорил к двум годам лишения свободы настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Винницкой области - священнику... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T13:46
2024-01-30T13:46
2024-01-30T13:46
религия
украина
винницкая область
александр захарченко
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Суд на Украине приговорил к двум годам лишения свободы настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Винницкой области - священнику вменили в вину отличный от официального взгляд на конфликт в стране, сообщает СБУ. "Реальный срок заключения получил настоятель одного из храмов Винницкой епархии УПЦ… С учетом полного сотрудничества со следствием ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Утверждается, что настоятель в своем Telegram-канале называл конфликт на Украине гражданской войной и положительно оценивал первого главу ДНР Александра Захарченко. В ведомстве уточнили, что обвинения ему были предъявлены по статьям "оправдание вооруженной агрессии" и "действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя. Имя настоятеля не называют. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920560345.html
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украина, винницкая область, александр захарченко, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Винницкая область, Александр Захарченко, Ситуация вокруг УПЦ
Священника Винницкой епархии УПЦ приговорили к двум годам тюрьмы
Суд на Украине приговорил к 2 годам тюрьмы священника УПЦ из Винницкой области
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Суд на Украине приговорил к двум годам лишения свободы настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Винницкой области - священнику вменили в вину отличный от официального взгляд на конфликт в стране, сообщает СБУ.
"Реальный срок заключения получил настоятель одного из храмов Винницкой епархии УПЦ… С учетом полного сотрудничества со следствием ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
В ООН заявили, что получили данные о насилии над священником УПЦ на Украине
Утверждается, что настоятель в своем Telegram-канале называл конфликт на Украине гражданской войной и положительно оценивал первого главу ДНР Александра Захарченко
.
В ведомстве уточнили, что обвинения ему были предъявлены по статьям "оправдание вооруженной агрессии" и "действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя. Имя настоятеля не называют.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией
, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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