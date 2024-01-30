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Красников пригласил Путина на торжества в честь 300-летия РАН - РИА Новости, 30.01.2024
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15:14 30.01.2024
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Красников пригласил Путина на торжества в честь 300-летия РАН
Красников пригласил Путина на торжества в честь 300-летия РАН - РИА Новости, 30.01.2024
Красников пригласил Путина на торжества в честь 300-летия РАН
Глава Российской академии наук Геннадий Красников пригласил президента РФ Владимира Путина на предстоящие торжества по случаю 300-летия РАН. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T15:14
2024-01-30T15:14
россия
геннадий красников
владимир путин
российская академия наук
политика
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава Российской академии наук Геннадий Красников пригласил президента РФ Владимира Путина на предстоящие торжества по случаю 300-летия РАН. "Эта дата важна не только для нас, она вошла в даты ЮНЕСКО, это международное событие. У нас запланировано мероприятие. Первое – 8 февраля, в день, когда как раз была основана в соответствии с императорским указом Академия наук. Далее у нас общее собрание в мае", - отметил Красников в ходе рабочей встречи с главой государства. В июне в Санкт-Петербурге в историческом здании, где до 1934 года, до переезда в Москву, заседала Академия наук, пройдет выездное заседание президиума РАН, добавил Красников. "И, конечно, мы вас приглашаем", - сказал он. "Спасибо большое", - ответил Путин.
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россия, геннадий красников, владимир путин, российская академия наук, политика
Россия, Геннадий Красников, Владимир Путин, Российская академия наук, Политика
Красников пригласил Путина на торжества в честь 300-летия РАН

Красников пригласил Путина на торжества, посвященные 300-летию РАН

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Российской академии наук Геннадий Красников во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Российской академии наук Геннадий Красников во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и глава Российской академии наук Геннадий Красников во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава Российской академии наук Геннадий Красников пригласил президента РФ Владимира Путина на предстоящие торжества по случаю 300-летия РАН.
"Эта дата важна не только для нас, она вошла в даты ЮНЕСКО, это международное событие. У нас запланировано мероприятие. Первое – 8 февраля, в день, когда как раз была основана в соответствии с императорским указом Академия наук. Далее у нас общее собрание в мае", - отметил Красников в ходе рабочей встречи с главой государства.
В июне в Санкт-Петербурге в историческом здании, где до 1934 года, до переезда в Москву, заседала Академия наук, пройдет выездное заседание президиума РАН, добавил Красников.
"И, конечно, мы вас приглашаем", - сказал он. "Спасибо большое", - ответил Путин.
Президент Российской академии наук Геннадий Красников
Путин включил президента РАН в состав Совета безопасности
15 января, 15:23
 
РоссияГеннадий КрасниковВладимир ПутинРоссийская академия наукПолитика
 
 
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