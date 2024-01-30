https://ria.ru/20240130/ran-1924380900.html

Красников пригласил Путина на торжества в честь 300-летия РАН

Красников пригласил Путина на торжества в честь 300-летия РАН - РИА Новости, 30.01.2024

Красников пригласил Путина на торжества в честь 300-летия РАН

Глава Российской академии наук Геннадий Красников пригласил президента РФ Владимира Путина на предстоящие торжества по случаю 300-летия РАН. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T15:14

2024-01-30T15:14

2024-01-30T15:14

россия

геннадий красников

владимир путин

российская академия наук

политика

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава Российской академии наук Геннадий Красников пригласил президента РФ Владимира Путина на предстоящие торжества по случаю 300-летия РАН. "Эта дата важна не только для нас, она вошла в даты ЮНЕСКО, это международное событие. У нас запланировано мероприятие. Первое – 8 февраля, в день, когда как раз была основана в соответствии с императорским указом Академия наук. Далее у нас общее собрание в мае", - отметил Красников в ходе рабочей встречи с главой государства. В июне в Санкт-Петербурге в историческом здании, где до 1934 года, до переезда в Москву, заседала Академия наук, пройдет выездное заседание президиума РАН, добавил Красников. "И, конечно, мы вас приглашаем", - сказал он. "Спасибо большое", - ответил Путин.

https://ria.ru/20240115/sovbez-1921437833.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, геннадий красников, владимир путин, российская академия наук, политика