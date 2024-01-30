https://ria.ru/20240130/ran-1924380900.html
Красников пригласил Путина на торжества в честь 300-летия РАН
Красников пригласил Путина на торжества в честь 300-летия РАН - РИА Новости, 30.01.2024
Красников пригласил Путина на торжества в честь 300-летия РАН
Глава Российской академии наук Геннадий Красников пригласил президента РФ Владимира Путина на предстоящие торжества по случаю 300-летия РАН. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T15:14
2024-01-30T15:14
2024-01-30T15:14
россия
геннадий красников
владимир путин
российская академия наук
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924365059_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_00b22ab2f7ed5259012d946758ddf78c.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава Российской академии наук Геннадий Красников пригласил президента РФ Владимира Путина на предстоящие торжества по случаю 300-летия РАН. "Эта дата важна не только для нас, она вошла в даты ЮНЕСКО, это международное событие. У нас запланировано мероприятие. Первое – 8 февраля, в день, когда как раз была основана в соответствии с императорским указом Академия наук. Далее у нас общее собрание в мае", - отметил Красников в ходе рабочей встречи с главой государства. В июне в Санкт-Петербурге в историческом здании, где до 1934 года, до переезда в Москву, заседала Академия наук, пройдет выездное заседание президиума РАН, добавил Красников. "И, конечно, мы вас приглашаем", - сказал он. "Спасибо большое", - ответил Путин.
https://ria.ru/20240115/sovbez-1921437833.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924365059_131:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_ea0193702e73049e36be10cc499988fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, геннадий красников, владимир путин, российская академия наук, политика
Россия, Геннадий Красников, Владимир Путин, Российская академия наук, Политика
Красников пригласил Путина на торжества в честь 300-летия РАН
Красников пригласил Путина на торжества, посвященные 300-летию РАН