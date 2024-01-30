https://ria.ru/20240130/putin-1924395006.html

ЦИК опубликовал сведения Путина об имуществе

ЦИК опубликовал сведения Путина об имуществе - РИА Новости, 30.01.2024

ЦИК опубликовал сведения Путина об имуществе

Центральная избирательная комиссия опубликовала сведения об имуществе кандидата на должность президента Владимира Путина. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T16:09

2024-01-30T16:09

2024-01-30T17:03

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия опубликовала сведения об имуществе кандидата на должность президента Владимира Путина. Общая сумма доходов политика за шесть лет составила 67 591 875 рублей. Путину принадлежат квартира (77 квадратных метров) и гараж (18 квадратных метров) в Санкт-Петербурге.Кроме того, у кандидата также есть три легковых машины — ГАЗ М21, 1960 года выпуска, ГАЗ М21, 1965 года выпуска, "Нива", 2009 года выпуска, и прицеп автомобильный "Скиф", 1987 года выпуска. Помимо этого у Путина открыты десять счетов в банках, на которых находятся 54 416 604,52 рубля. Политику также принадлежат 230 акций ПАО "Банк Санкт-Петербург" (номинальная стоимость одной акции 11,81 рубля). В бессрочном пользовании у кандидата указана квартира в Москве (153,7 квадратных метров) и машиноместо (18 квадратных метров) в Санкт-Петербурге.Накануне ЦИК зарегистрировала Путина кандидатом на должность президента России.Совет Федерации назначил выборы главы государства на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Сейчас на пост претендуют десять человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, цик рф, россия, санкт-петербург, владимир путин, москва, выборы президента рф