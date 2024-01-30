Командир танка, чуть не потерявший руку в ДНР, хочет вернуться в строй
Командир танка из Донецка хочет вернуться в строй с протезом локтевого сустава
Танк в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Командир танка Артем Ефанов, получивший серьёзное ранение правой руки в ходе боев в ДНР, рассказал РИА Новости, что готов вернуться в строй с протезом локтевого сустава, чтобы помочь своим товарищам.
По словам Артема, до войны он работал слесарем-ремонтником на заводе в Донецке. Завод закрыли в связи с боевыми действиями, а в 2017 году, когда усилились обстрелы республики, добровольно пошел воевать. Был в пехоте, получив травму, перешел в танкисты. "Я не был до этого танкистом, обучили, стал наводчиком. В одно время получал даже грамоту как лучший наводчик батальона, со временем стал командиром танка. И вот я в танках пять лет", - сказал Ефанов.
Ранение руки он получил на авдеевском направлении. Его танк при оказании поддержки пехоте попал под обстрел. Упало давление масла, а в момент внешнего осмотра танка был повторный прилет, и осколки попали в правую часть туловища и разбили полностью локтевой сустав. "Я сейчас на больничном, поэтому после операции, после восстановления я думаю вернуться и максимально, насколько могу, помогу пацанам своим", - заметил боец.
Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин при поддержке общественной организации "Караван" вручил Ефанову сертификат на бесплатное протезирование (замена локтевого сустава на искусственный) в Федеральном научно-образовательном центре медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта в Петербурге.
"Выехал, вернулся - уже хорошо! Для противника сберечь жизни свои -просто сдаваться, подписывать мирный договор и заканчивать эту войну. По-другому никак. То есть должна быть полная победа", - заключил Ефанов.