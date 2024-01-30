https://ria.ru/20240130/protez-1924330851.html

Командир танка, чуть не потерявший руку в ДНР, хочет вернуться в строй

Командир танка, чуть не потерявший руку в ДНР, хочет вернуться в строй - РИА Новости, 30.01.2024

Командир танка, чуть не потерявший руку в ДНР, хочет вернуться в строй

Командир танка Артем Ефанов, получивший серьёзное ранение правой руки в ходе боев в ДНР, рассказал РИА Новости, что готов вернуться в строй с протезом локтевого РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T12:56

2024-01-30T12:56

2024-01-30T12:56

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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Командир танка Артем Ефанов, получивший серьёзное ранение правой руки в ходе боев в ДНР, рассказал РИА Новости, что готов вернуться в строй с протезом локтевого сустава, чтобы помочь своим товарищам. По словам Артема, до войны он работал слесарем-ремонтником на заводе в Донецке. Завод закрыли в связи с боевыми действиями, а в 2017 году, когда усилились обстрелы республики, добровольно пошел воевать. Был в пехоте, получив травму, перешел в танкисты. "Я не был до этого танкистом, обучили, стал наводчиком. В одно время получал даже грамоту как лучший наводчик батальона, со временем стал командиром танка. И вот я в танках пять лет", - сказал Ефанов. Ранение руки он получил на авдеевском направлении. Его танк при оказании поддержки пехоте попал под обстрел. Упало давление масла, а в момент внешнего осмотра танка был повторный прилет, и осколки попали в правую часть туловища и разбили полностью локтевой сустав. "Я сейчас на больничном, поэтому после операции, после восстановления я думаю вернуться и максимально, насколько могу, помогу пацанам своим", - заметил боец. Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин при поддержке общественной организации "Караван" вручил Ефанову сертификат на бесплатное протезирование (замена локтевого сустава на искусственный) в Федеральном научно-образовательном центре медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта в Петербурге. "Выехал, вернулся - уже хорошо! Для противника сберечь жизни свои -просто сдаваться, подписывать мирный договор и заканчивать эту войну. По-другому никак. То есть должна быть полная победа", - заключил Ефанов.

https://ria.ru/20230921/pomosch-1897150958.html

https://ria.ru/20230907/pomosch-1894535915.html

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Кирилл Волков

безопасность, донецк, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр