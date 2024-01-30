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Ленобласть окажет всестороннюю поддержку НКО, заявил Дрозденко - РИА Новости, 30.01.2024
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
19:51 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/nko-1924449425.html
Ленобласть окажет всестороннюю поддержку НКО, заявил Дрозденко
Ленобласть окажет всестороннюю поддержку НКО, заявил Дрозденко - РИА Новости, 30.01.2024
Ленобласть окажет всестороннюю поддержку НКО, заявил Дрозденко
Власти Ленинградской области обеспечат участников социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) всесторонней поддержкой для реализации их... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T19:51
2024-01-30T19:51
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Власти Ленинградской области обеспечат участников социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) всесторонней поддержкой для реализации их проектов в регионе, написал губернатор Александр Дрозденко в своем официальном телеграм-канале после встречи с руководителями НКО. Глава Ленинградской области встретился с руководителями 27 социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), которые победили в первом этапе конкурсов 2024 года и привлекли в регион на помощь людям и развитие территорий больше 43 миллионов рублей. Глава региона отметил, что большинство участников мероприятия получили гранты Фонда президентских грантов (ФПГ) и Фонда культурных инициатив (ФКИ) впервые. "То, что вы выиграли гранты, это не значит, что мы с вами не будем сотрудничать. Мы рассчитываем, что это сотрудничество будет долгим. Вы можете рассчитывать и на нашу методическую помощь и при реализации ваших проектов, подготовке отчетов, подаче новых заявок. Ждем вас не только на федеральном, но и на региональном уровне, многие из вас уже знают, как это делать и как это работает", — отметил Дрозденко добавив, что, согласно статистике, проекты которые уже реализовываются или будут реализованы затрагивают 1,5 миллиона ленинградцев. В свою очередь, в пресс-службе областной администрации добавили, что ленинградские проекты направлены на сохранение исторической памяти и культурного наследия, поддержку семей участников СВО и социально незащищенных граждан, экологическое и творческое просвещение молодежи. Ряд проектов посвящен созданию инклюзивного общества. По итогам первого конкурсного отбора ФПГ, 19 инициатив региона получат более 27 миллионов рублей. Победителями первого грантового конкурса ФКИ стали семь проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий, общая сумма поддержки превысила 14,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240130/lenoblast-1924386857.html
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ленинградская область, александр дрозденко
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко

Ленобласть окажет всестороннюю поддержку НКО, заявил Дрозденко

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Власти Ленинградской области обеспечат участников социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) всесторонней поддержкой для реализации их проектов в регионе, написал губернатор Александр Дрозденко в своем официальном телеграм-канале после встречи с руководителями НКО.
Глава Ленинградской области встретился с руководителями 27 социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), которые победили в первом этапе конкурсов 2024 года и привлекли в регион на помощь людям и развитие территорий больше 43 миллионов рублей. Глава региона отметил, что большинство участников мероприятия получили гранты Фонда президентских грантов (ФПГ) и Фонда культурных инициатив (ФКИ) впервые.
"То, что вы выиграли гранты, это не значит, что мы с вами не будем сотрудничать. Мы рассчитываем, что это сотрудничество будет долгим. Вы можете рассчитывать и на нашу методическую помощь и при реализации ваших проектов, подготовке отчетов, подаче новых заявок. Ждем вас не только на федеральном, но и на региональном уровне, многие из вас уже знают, как это делать и как это работает", — отметил Дрозденко добавив, что, согласно статистике, проекты которые уже реализовываются или будут реализованы затрагивают 1,5 миллиона ленинградцев.
В свою очередь, в пресс-службе областной администрации добавили, что ленинградские проекты направлены на сохранение исторической памяти и культурного наследия, поддержку семей участников СВО и социально незащищенных граждан, экологическое и творческое просвещение молодежи. Ряд проектов посвящен созданию инклюзивного общества. По итогам первого конкурсного отбора ФПГ, 19 инициатив региона получат более 27 миллионов рублей. Победителями первого грантового конкурса ФКИ стали семь проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий, общая сумма поддержки превысила 14,5 миллиона рублей.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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