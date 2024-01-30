https://ria.ru/20240130/monorels-1924265608.html

Разработчик монорельса в Петербурге сообщил о поиске финансового источника

Разработчик монорельса в Петербурге сообщил о поиске финансового источника - РИА Новости, 30.01.2024

Разработчик монорельса в Петербурге сообщил о поиске финансового источника

Строительство монорельсовой трассы на магнитной подушке начнётся в Санкт-Петербурге после того, как будет определён источник финансирования, сообщили РИА... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T05:30

2024-01-30T05:30

2024-01-30T05:30

экономика

ленинградская область

санкт-петербург

московский институт теплотехники

роскосмос

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Строительство монорельсовой трассы на магнитной подушке начнётся в Санкт-Петербурге после того, как будет определён источник финансирования, сообщили РИА Новости в Корпорации "Московский институт теплотехники" ("МИТ", входит в "Роскосмос"). "На сегодняшний день работы по строительству трассы в Ленинградской области не начаты, так как не определен источник финансирования", - говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что корпорация "МИТ" в рамках соглашения о сотрудничестве с органами исполнительной власти Ленинградской области разработала в 2022 году технический проект монорельса с использованием системы магнитной разгрузки для трассы от станции метро "Девяткино" до торгового центра "Мега-Парнас" в Ленинградской области. Ходовые испытания монорельсовой транспортной системы, использующей поезд, движущийся с использованием магнитолевитационной технологии, были проведены ещё в 2021 году. Такая система, по словам разработчиков, имеет ряд преимуществ перед современным городским транспортом. Её можно быстро построить и ввести в эксплуатацию. Этот транспорт обладает пониженным уровнем шума и является экологически чистым, требует минимального обслуживания подвижного состава и эстакады, обладает низким энергопотреблением, может работать в том числе в беспилотном режиме.

https://ria.ru/20240117/monorels-1921758020.html

ленинградская область

санкт-петербург

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экономика, ленинградская область, санкт-петербург, московский институт теплотехники, роскосмос