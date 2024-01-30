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Разработчик монорельса в Петербурге сообщил о поиске финансового источника - РИА Новости, 30.01.2024
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05:30 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/monorels-1924265608.html
Разработчик монорельса в Петербурге сообщил о поиске финансового источника
Разработчик монорельса в Петербурге сообщил о поиске финансового источника - РИА Новости, 30.01.2024
Разработчик монорельса в Петербурге сообщил о поиске финансового источника
Строительство монорельсовой трассы на магнитной подушке начнётся в Санкт-Петербурге после того, как будет определён источник финансирования, сообщили РИА... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T05:30
2024-01-30T05:30
экономика
ленинградская область
санкт-петербург
московский институт теплотехники
роскосмос
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Строительство монорельсовой трассы на магнитной подушке начнётся в Санкт-Петербурге после того, как будет определён источник финансирования, сообщили РИА Новости в Корпорации "Московский институт теплотехники" ("МИТ", входит в "Роскосмос"). "На сегодняшний день работы по строительству трассы в Ленинградской области не начаты, так как не определен источник финансирования", - говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что корпорация "МИТ" в рамках соглашения о сотрудничестве с органами исполнительной власти Ленинградской области разработала в 2022 году технический проект монорельса с использованием системы магнитной разгрузки для трассы от станции метро "Девяткино" до торгового центра "Мега-Парнас" в Ленинградской области. Ходовые испытания монорельсовой транспортной системы, использующей поезд, движущийся с использованием магнитолевитационной технологии, были проведены ещё в 2021 году. Такая система, по словам разработчиков, имеет ряд преимуществ перед современным городским транспортом. Её можно быстро построить и ввести в эксплуатацию. Этот транспорт обладает пониженным уровнем шума и является экологически чистым, требует минимального обслуживания подвижного состава и эстакады, обладает низким энергопотреблением, может работать в том числе в беспилотном режиме.
https://ria.ru/20240117/monorels-1921758020.html
ленинградская область
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экономика, ленинградская область, санкт-петербург, московский институт теплотехники, роскосмос
Экономика, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Московский институт теплотехники, Роскосмос
Разработчик монорельса в Петербурге сообщил о поиске финансового источника

МИТ: будущий монорельс на магнитной подушке в Петербурге ждет финансирования

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на одну из набережных в Санкт-Петербурге
Вид на одну из набережных в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на одну из набережных в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Строительство монорельсовой трассы на магнитной подушке начнётся в Санкт-Петербурге после того, как будет определён источник финансирования, сообщили РИА Новости в Корпорации "Московский институт теплотехники" ("МИТ", входит в "Роскосмос").
«
"На сегодняшний день работы по строительству трассы в Ленинградской области не начаты, так как не определен источник финансирования", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что корпорация "МИТ" в рамках соглашения о сотрудничестве с органами исполнительной власти Ленинградской области разработала в 2022 году технический проект монорельса с использованием системы магнитной разгрузки для трассы от станции метро "Девяткино" до торгового центра "Мега-Парнас" в Ленинградской области.
Ходовые испытания монорельсовой транспортной системы, использующей поезд, движущийся с использованием магнитолевитационной технологии, были проведены ещё в 2021 году. Такая система, по словам разработчиков, имеет ряд преимуществ перед современным городским транспортом. Её можно быстро построить и ввести в эксплуатацию. Этот транспорт обладает пониженным уровнем шума и является экологически чистым, требует минимального обслуживания подвижного состава и эстакады, обладает низким энергопотреблением, может работать в том числе в беспилотном режиме.
Монорельсовая дорога - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
В корпорации "МИТ" рассказали о модернизации монорельса в Москве
17 января, 03:12
 
ЭкономикаЛенинградская областьСанкт-ПетербургМосковский институт теплотехникиРоскосмос
 
 
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