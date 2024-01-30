https://ria.ru/20240130/lenoblast-1924386857.html

В Ленобласти построят логистический комплекс для российского маркетплейса

В Ленобласти построят логистический комплекс для российского маркетплейса - РИА Новости, 30.01.2024

В Ленобласти построят логистический комплекс для российского маркетплейса

Первый распределительный центр одного из крупнейших российских маркетплейсов построят в Тосненском районе Ленинградской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T15:38

2024-01-30T15:38

2024-01-30T15:38

ленинградская область

тосненский район

санкт-петербург

александр дрозденко

татьяна бакальчук

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Первый распределительный центр одного из крупнейших российских маркетплейсов построят в Тосненском районе Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем официальном телеграмм-канале. Соглашение о строительстве логистического комплекса было заключено между Дрозденко и основательницей маркетплейса Татьяной Бакальчук в здании правительства Ленобласти в Санкт-Петербурге. Как отметил губернатор, во время встречи также были затронуты принципиальные для региона вопросы взаимодействия. "Регистрация в Ленобласти филиала компании и участие в реализации социальных проектах на территории присутствия – от трудоустройства инвалидов до образовательных и экологических инициатив", — перечислил Дрозденко, его слова приводит пресс-служба. Проект находится на сопровождении Агентства экономического развития Ленобласти, уточнили в пресс-службе областной администрации. Стоимость строительства первого распределительного центра маркетплейса оценили в 9,5 миллиарда рублей. Здание появится в индустриальном парке М-10 городского поселения Красный Бор Тосненского района. Работы планируют завершить в конце 2025 года. Площадь здания составит 154 тысячи квадратных метров. Здесь будет создано 7,5 тысячи рабочих мест.

https://ria.ru/20240125/zarabotal-1923508413.html

тосненский район

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тосненский район, санкт-петербург, александр дрозденко, татьяна бакальчук