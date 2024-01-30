https://ria.ru/20240130/lenoblast-1924386857.html
В Ленобласти построят логистический комплекс для российского маркетплейса
В Ленобласти построят логистический комплекс для российского маркетплейса - РИА Новости, 30.01.2024
В Ленобласти построят логистический комплекс для российского маркетплейса
Первый распределительный центр одного из крупнейших российских маркетплейсов построят в Тосненском районе Ленинградской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T15:38
2024-01-30T15:38
2024-01-30T15:38
ленинградская область
тосненский район
санкт-петербург
александр дрозденко
татьяна бакальчук
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Первый распределительный центр одного из крупнейших российских маркетплейсов построят в Тосненском районе Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем официальном телеграмм-канале. Соглашение о строительстве логистического комплекса было заключено между Дрозденко и основательницей маркетплейса Татьяной Бакальчук в здании правительства Ленобласти в Санкт-Петербурге. Как отметил губернатор, во время встречи также были затронуты принципиальные для региона вопросы взаимодействия. "Регистрация в Ленобласти филиала компании и участие в реализации социальных проектах на территории присутствия – от трудоустройства инвалидов до образовательных и экологических инициатив", — перечислил Дрозденко, его слова приводит пресс-служба. Проект находится на сопровождении Агентства экономического развития Ленобласти, уточнили в пресс-службе областной администрации. Стоимость строительства первого распределительного центра маркетплейса оценили в 9,5 миллиарда рублей. Здание появится в индустриальном парке М-10 городского поселения Красный Бор Тосненского района. Работы планируют завершить в конце 2025 года. Площадь здания составит 154 тысячи квадратных метров. Здесь будет создано 7,5 тысячи рабочих мест.
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тосненский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тосненский район, санкт-петербург, александр дрозденко, татьяна бакальчук
Ленинградская область , Тосненский район, Санкт-Петербург, Александр Дрозденко, Татьяна Бакальчук
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Первый распределительный центр одного из крупнейших российских маркетплейсов построят в Тосненском районе Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем официальном телеграмм-канале.
Соглашение о строительстве логистического комплекса было заключено между Дрозденко и основательницей маркетплейса Татьяной Бакальчук в здании правительства Ленобласти в Санкт-Петербурге.
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Как отметил губернатор, во время встречи также были затронуты принципиальные для региона вопросы взаимодействия.
"Регистрация в Ленобласти филиала компании и участие в реализации социальных проектах на территории присутствия – от трудоустройства инвалидов до образовательных и экологических инициатив", — перечислил Дрозденко, его слова приводит пресс-служба.
Проект находится на сопровождении Агентства экономического развития Ленобласти, уточнили в пресс-службе областной администрации. Стоимость строительства первого распределительного центра маркетплейса оценили в 9,5 миллиарда рублей. Здание появится в индустриальном парке М-10 городского поселения Красный Бор Тосненского района. Работы планируют завершить в конце 2025 года. Площадь здания составит 154 тысячи квадратных метров. Здесь будет создано 7,5 тысячи рабочих мест.