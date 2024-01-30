https://ria.ru/20240130/leningrad-1924160711.html

Ленинград. Часть 2. Театральные аншлаги, футбол в осаде и прорыв блокады

Ленинград. Часть 2. Театральные аншлаги, футбол в осаде и прорыв блокады - РИА Новости, 30.01.2024

Ленинград. Часть 2. Театральные аншлаги, футбол в осаде и прорыв блокады

В августе 1942-го в осажденном, умирающем от голода Ленинграде прозвучала седьмая симфония Шостаковича. Несмотря ни на что, город жил – работали заводы, школы, детские сады и даже театры. О чем рассказывают блокадные дневники того времени, в чем секрет успеха операции "Искра", и когда закончилась Ленинградская битва – самая долгая за всю войну.

2024-01-30T14:00

2024-01-30T14:00

2024-01-30T14:00

освобождение

блокада ленинграда (1941-1944)

подкаст

ленинград

великая отечественная война (1941-1945)

обстрелы

адольф гитлер

нацисты

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Ленинград. Часть 2. Театральные аншлаги, футбол в осаде и прорыв блокады В августе 1942-го в осажденном, умирающем от голода Ленинграде прозвучала седьмая симфония Шостаковича. Несмотря ни на что, город жил – работали заводы, школы, детские сады и даже театры. О чем рассказывают блокадные дневники того времени, в чем секрет успеха операции "Искра", и когда закончилась Ленинградская битва – самая долгая за всю войну. audio/mpeg

Ленинград. Часть 2. Театральные аншлаги, футбол в осаде и прорыв блокады В августе 1942-го в осажденном, умирающем от голода Ленинграде прозвучала седьмая симфония Шостаковича. Несмотря ни на что, город жил – работали заводы, школы, детские сады и даже театры. О чем рассказывают блокадные дневники того времени, в чем секрет успеха операции "Искра", и когда закончилась Ленинградская битва – самая долгая за всю войну. audio/mpeg

Редакция благодарит за помощь в подготовке эпизода доктора исторических наук, профессор, проректор РГПУ им. А.И.Герцена Романа Соколова.О том, как Ленинград оказался в блокаде, и почему больше всего людей погибло в первую осень и зиму осады, мы рассказывали в эпизоде "Ленинград. Часть 1. Зачем тикал метроном, и как помогали слухачи".За каждой улицей и домом Ленинграда - истории людей, которые сражались за свою землю, близких и страну. На кадрах фотохроники, созданной военными корреспондентами Совинформбюро (было создано в первые дни войны, предшественник РИА Новости), остались запечатленными их лица. Под обстрелами и бомбежками, порой рискуя жизнью, они снимали на фотопленку все, что попадало в объектив их фотоаппаратов. Увидеть кадры фотохроники из блокадного Ленинграда можно на фотовыставках проекта "Освобождение. Путь к Победе", которые пройдут в Санкт-Петербурге с 26 января по 29 февраля 2024 года.Места проведения выставок:Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Санкт-Петербург, Политехническая улица, дом 29, корпус АФ)Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена(Санкт-Петербург, Набережная рейки Мойки 48-50, корпус 1)Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Анастасия ПаниотиАвтор эпизода: Анастасия КудрявцеваГолоса эпизода: Даниил Кононенко, Дарья Дубинина, Виктор Флиер, Анастасия Кудрявцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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