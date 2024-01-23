https://ria.ru/20240123/leningrad-1922898769.html

Ленинград. Часть 1. Зачем тикал метроном, и как помогали слепые слухачи

Ленинград. Часть 1. Зачем тикал метроном, и как помогали слепые слухачи - РИА Новости, 23.01.2024

Ленинград. Часть 1. Зачем тикал метроном, и как помогали слепые слухачи

Непрерывные бомбежки, артиллерийские обстрелы, изнуряющий голод — и так почти все 872 дня чудовищной осады Ленинграда. Почему Гитлер хотел разрушить город до основания, из-за чего провалились первые попытки прорыва блокады и как ученые ленинградского Политеха рассчитали "Дорогу жизни"?

2024-01-23T14:00

2024-01-23T14:00

2024-01-23T14:37

освобождение

блокада ленинграда (1941-1944)

подкаст

ленинград

великая отечественная война (1941-1945)

обстрелы

адольф гитлер

нацисты

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Ленинград. Часть 1. Зачем тикал метроном, и как помогали слепые слухачи Непрерывные бомбежки, артиллерийские обстрелы, изнуряющий голод — и так почти все 872 дня чудовищной осады Ленинграда. Почему Гитлер хотел разрушить город до основания, из-за чего провалились первые попытки прорыва блокады и как ученые ленинградского Политеха рассчитали "Дорогу жизни"? audio/mpeg

Ленинград. Часть 1. Зачем тикал метроном, и как помогали слепые слухачи Непрерывные бомбежки, артиллерийские обстрелы, изнуряющий голод — и так почти все 872 дня чудовищной осады Ленинграда. Почему Гитлер хотел разрушить город до основания, из-за чего провалились первые попытки прорыва блокады и как ученые ленинградского Политеха рассчитали "Дорогу жизни"? audio/mpeg

Редакция благодарит за помощь в подготовке эпизода доктора исторических наук, профессора кафедры общественных наук ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого; ведущего научного сотрудника отдела "Института истории обороны и блокады Ленинграда" ГММОБЛ Елену Красноженову.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Андрей ТемновАвтор эпизода: Анастасия КудрявцеваГолоса эпизода: Анна Глушенкова, Даниил Кононенко, Дарья Дубинина, Артем Буфтяк, Руслан Жигалов, Анастасия Кудрявцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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