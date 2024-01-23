https://ria.ru/20240123/leningrad-1922898769.html
Ленинград. Часть 1. Зачем тикал метроном, и как помогали слепые слухачи
Ленинград. Часть 1. Зачем тикал метроном, и как помогали слепые слухачи - РИА Новости, 23.01.2024
Ленинград. Часть 1. Зачем тикал метроном, и как помогали слепые слухачи
Непрерывные бомбежки, артиллерийские обстрелы, изнуряющий голод — и так почти все 872 дня чудовищной осады Ленинграда. Почему Гитлер хотел разрушить город до основания, из-за чего провалились первые попытки прорыва блокады и как ученые ленинградского Политеха рассчитали "Дорогу жизни"?
2024-01-23T14:00
2024-01-23T14:00
2024-01-23T14:37
освобождение
блокада ленинграда (1941-1944)
подкаст
ленинград
великая отечественная война (1941-1945)
обстрелы
адольф гитлер
нацисты
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Ленинград. Часть 1. Зачем тикал метроном, и как помогали слепые слухачи
Непрерывные бомбежки, артиллерийские обстрелы, изнуряющий голод — и так почти все 872 дня чудовищной осады Ленинграда. Почему Гитлер хотел разрушить город до основания, из-за чего провалились первые попытки прорыва блокады и как ученые ленинградского Политеха рассчитали "Дорогу жизни"?
audio/mpeg
Ленинград. Часть 1. Зачем тикал метроном, и как помогали слепые слухачи
Непрерывные бомбежки, артиллерийские обстрелы, изнуряющий голод — и так почти все 872 дня чудовищной осады Ленинграда. Почему Гитлер хотел разрушить город до основания, из-за чего провалились первые попытки прорыва блокады и как ученые ленинградского Политеха рассчитали "Дорогу жизни"?
audio/mpeg
Редакция благодарит за помощь в подготовке эпизода доктора исторических наук, профессора кафедры общественных наук ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого; ведущего научного сотрудника отдела "Института истории обороны и блокады Ленинграда" ГММОБЛ Елену Красноженову.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Андрей ТемновАвтор эпизода: Анастасия КудрявцеваГолоса эпизода: Анна Глушенкова, Даниил Кононенко, Дарья Дубинина, Артем Буфтяк, Руслан Жигалов, Анастасия Кудрявцева
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блокада ленинграда (1941-1944), подкаст, ленинград, великая отечественная война (1941-1945), обстрелы, адольф гитлер, нацисты, нацистский режим, аудио, социальный навигатор, освобождение. путь к победе
Освобождение, Блокада Ленинграда (1941-1944), Подкаст, Ленинград, Великая Отечественная война (1941-1945), обстрелы, Адольф Гитлер, нацисты, нацистский режим, Социальный навигатор, Освобождение. Путь к победе
Ленинград. Часть 1. Зачем тикал метроном, и как помогали слепые слухачи
Непрерывные бомбежки, артиллерийские обстрелы, изнуряющий голод — и так почти все 872 дня чудовищной осады Ленинграда. Почему Гитлер хотел разрушить город до основания, из-за чего провалились первые попытки прорыва блокады и как ученые ленинградского Политеха рассчитали "Дорогу жизни"?