https://ria.ru/20240130/blinken-1924253670.html

Блинкен: отсутствие помощи Украине уже повлияло на ситуацию на поле боя

Блинкен: отсутствие помощи Украине уже повлияло на ситуацию на поле боя - РИА Новости, 30.01.2024

Блинкен: отсутствие помощи Украине уже повлияло на ситуацию на поле боя

США уже видят свидетельства того, как отсутствие военной помощи Украине влияет на ситуацию на поле боя, все "достижения" Киева в конфликте окажутся под угрозой... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T00:38

2024-01-30T00:38

2024-01-30T02:07

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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. США уже видят свидетельства того, как отсутствие военной помощи Украине влияет на ситуацию на поле боя, все "достижения" Киева в конфликте окажутся под угрозой без дальнейшего финансирования, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом."Другого волшебного горшка с деньгами не существует. Сейчас у нас закончилась военная помощь, которую мы оказывали Украине, и мы даже видим некоторые свидетельства того, что это значит на поле боя", - сказал он, не пояснив, какие именно свидетельства имеет в виду.Глава госдепа призвал конгресс одобрить запрос президента США Джо Байдена, предусматривающий выделение многомиллиардной помощи Киеву. "Без этого, говоря по-простому, все, чего добились украинцы и чего мы помогли им добиться, будет под угрозой", - заявил Блинкен.Госсекретарь добавил добавил, что, не дав денег Украине, США посылают сигнал всем своим противникам, что "мы несерьезны по поводу защиты свободы, защиты демократии". Российское же руководство, по его утверждению, укрепится во мнении, что оно "может каким-то образом продержаться дольше Украины и дольше нас". Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.Утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы и обсуждает ее параметры с коллегами-демократами и представителями администрации.После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска взяли инициативу в боевых действиях. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что части Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. В январе российские военные освободили населенный пункт Крахмальное и село Табаевка в Харьковской области.

https://ria.ru/20240129/nato-1924250531.html

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сша, украина, в мире, энтони блинкен, вооруженные силы украины, нато, йенс столтенберг, россия, владимир путин