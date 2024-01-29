https://ria.ru/20240129/ves-1924117441.html

Врач рассказал о причинах лишнего веса у детей

Врач рассказал о причинах лишнего веса у детей - РИА Новости, 29.01.2024

Врач рассказал о причинах лишнего веса у детей

Разовый прием "вредной" пищи не может стать причиной лишнего веса у детей, проблемы в большей степени возникают из-за вредных пищевых привычек – частых... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T13:10

2024-01-29T13:10

2024-01-29T13:16

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Разовый прием "вредной" пищи не может стать причиной лишнего веса у детей, проблемы в большей степени возникают из-за вредных пищевых привычек – частых перекусов, еде со смартфоном в руках или просто слишком больших порций, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог детского эндокринологического отделения Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства Мария Симакова, посоветовав родителям начать с осознания этого факта, а не бежать сразу по врачам. "Для того, чтобы бороться с уже действующим ожирением нужно принять тот факт, что это сформировалось из-за профицита калорий, то есть избытка калорий в дневном рационе ребенка, который случается с ним каждый день. Не та газировка, которую он выпил раз в месяц, виновата в его ожирении, бесполезно убирать эту газировку, которую он пьёт раз в месяц, и ожидать, что будет снижаться вес. Нужно обратить внимание на пищевые привычки", - отметила Симакова. По ее словам, сформировавшиеся вредные пищевые привычки, негативно влияющие на здоровье ребенка, могут проявляться в разных формах. Например, привычка есть даже тогда, когда не голоден, привычка "кусочничать", или увлекаться частыми перекусами. Также негативно сказаться на здоровье может привычка есть большие порции или есть вместе с телефоном в руках, так как гаджет отвлекает внимание ребенка, и он перестает следить за тем, что и сколько он ест. Превышение нормы необходимых организму в сутки калорий приводит к ожирению не только у детей, но и у взрослых. Поэтому, по словам эксперта, необходимо уделить большее внимание формированию здоровых пищевых привычек и повышению двигательной активности. "И именно с этого и начинается правильный путь к похудению. Не к поиску причин внутренних. Зачастую это отводит родителя от действительно того, что нужно делать. Они пытаются найти в своем ребенке гормональные нарушения или еще что-нибудь. Если, не дай бог, какие-нибудь минимальные отклонения находятся, то ребенка начинают лечить. Как правило, это лечение ему не нужно, и это лечение сводится к приему, возможно, БАДов или сахароснижающих препаратов, и создается иллюзия того, что терапия есть. А истинное, то, что нужно делать, - это диета, введение пищевого дневника, анализ пищевых привычек – забывается", - добавила Симакова.

https://ria.ru/20231114/nauka-1909154388.html

https://ria.ru/20230423/ozhirenie-1867096373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, социальный навигатор, детские вопросы