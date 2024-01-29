https://ria.ru/20240129/turisty-1924064252.html

Турпоток из России в Узбекистан в 2023 году вырос на 25,8 процента

Турпоток из России в Узбекистан в 2023 году вырос на 25,8 процента - РИА Новости, 29.01.2024

Турпоток из России в Узбекистан в 2023 году вырос на 25,8 процента

Число граждан России, посетивших Узбекистан с туристическими целями, в 2023 году выросло на 25,8% по сравнению с годом ранее, до 714,2 тысячи человек, сообщили... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T09:10

2024-01-29T09:10

2024-01-29T09:10

туризм

новости - туризм

узбекистан

россия

казахстан

всемирная туристская организация

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ТАШКЕНТ, 29 янв – РИА Новости. Число граждан России, посетивших Узбекистан с туристическими целями, в 2023 году выросло на 25,8% по сравнению с годом ранее, до 714,2 тысячи человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства по статистике страны. По расчетам агентства, для формирования статистики туризма используются рекомендации Всемирной туристской организации. Согласно этим рекомендациям, к туристическим целям относятся: отдых и досуг, учеба, служебная командировка, посещение родственников, лечение и коммерческие цели. Ранее агентство сообщало, что общий поток иностранных туристов в Узбекистан в 2023 году вырос на 27% по сравнению с 2022 годом, до 6,6 миллиона человек. "В 2023 году из Российской Федерации в Узбекистан с туристическими целями прибыли 714 282 человека, в то время как в 2022 году этот показатель составил 567 725 человек", - сообщил представитель агентства, отвечая на запрос РИА Новости о динамике турпотока из РФ. Ранее в комитете по туризму Узбекистана РИА Новости оценивали рост потока туристов из РФ в 2023 году на уровне около 800 тысяч, к 2025 году - до 1 миллиона человек. По данным ведомства, Россия является для республики стратегическим партнером по туризму - турпоток российских туристов в республику традиционно в 1,5-2 раза превышает число гостей из стран дальнего зарубежья. При этом российские туристы занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран – Казахстана, Таджикистана и Киргизии.

https://ria.ru/20240111/putin-1920658851.html

https://ria.ru/20240119/indiya-1918347589.html

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россия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, узбекистан, россия, казахстан, всемирная туристская организация