https://ria.ru/20240129/netanyakhu-1924241371.html

Эрдоган назвал Нетаньяху проклятым в своей стране

Эрдоган назвал Нетаньяху проклятым в своей стране - РИА Новости, 29.01.2024

Эрдоган назвал Нетаньяху проклятым в своей стране

Турция считает недостаточным решение Международного суда ООН по Израилю, процесс надо продолжить, премьер-министр Биньямин Нетаньяху стал "проклятым" в своей... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T22:08

2024-01-29T22:08

2024-01-29T22:08

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израиль

турция

юар

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АНКАРА, 29 янв – РИА Новости. Турция считает недостаточным решение Международного суда ООН по Израилю, процесс надо продолжить, премьер-министр Биньямин Нетаньяху стал "проклятым" в своей стране, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Международный суд ООН в Гааге в пятницу вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в сектора Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. При этом суд не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске. "Это было решением, которого Израиль не ожидал. Так или иначе, мы получили желаемый результат. Достаточно ли это? Нет. Мы стараемся расширить процесс. Я поблагодарил президента ЮАР, мы сказали, давайте продолжим это. Результат на Генеральной Ассамблее ООН был очень важен. 121 страна признала геноцид Израиля. "За" США проголосовало всего 9-10 стран. 40 стран воздержались. Постепенно они стали переходить на нашу сторону. Мы будем продолжать этот процесс", - сказал турецкий лидер на встрече с молодежью в Эскишехире, на северо-западе страны. По словам турецкого лидера, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стал "проклятым в своей собственной стране". "Человечество проклянет его. Мольбы детей, женщин (в Газе) не пощадят. Мы будем преследовать его, а он будет убегать. В конце концов, победа будет за теми, кто верит в правду", - сказал Эрдоган. Эрдоган ранее неоднократно называл Нетаньяху "палачом" и "убийцей", заявлял, что тот устроил геноцид в секторе Газа, чтобы продлить свою политическую карьеру и уклониться от судебного процесса, начатого против него в Израиле. Также Анкара отказывается признавать ХАМАС террористической организацией. Все израильские дипломаты, в том числе посол, покинули Турцию еще 19 октября, заявил ранее турецкий дипломатический источник. МИД Турции 4 ноября сообщил о решении отозвать посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара в Анкару для консультаций на фоне событий в секторе Газа. МИД Израиля заявил, что решение Турции еще сильнее приближает Анкару к ХАМАС.

https://ria.ru/20240119/erdogan-1922425351.html

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, турция, юар, реджеп тайип эрдоган, биньямин нетаньяху, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году