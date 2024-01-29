Эрдоган назвал Нетаньяху проклятым в своей стране
Эрдоган: Турция считает недостаточным решение Международного суда ООН по Израилю
© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
АНКАРА, 29 янв – РИА Новости. Турция считает недостаточным решение Международного суда ООН по Израилю, процесс надо продолжить, премьер-министр Биньямин Нетаньяху стал "проклятым" в своей стране, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Международный суд ООН в Гааге в пятницу вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в сектора Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. При этом суд не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.
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"Это было решением, которого Израиль не ожидал. Так или иначе, мы получили желаемый результат. Достаточно ли это? Нет. Мы стараемся расширить процесс. Я поблагодарил президента ЮАР, мы сказали, давайте продолжим это. Результат на Генеральной Ассамблее ООН был очень важен. 121 страна признала геноцид Израиля. "За" США проголосовало всего 9-10 стран. 40 стран воздержались. Постепенно они стали переходить на нашу сторону. Мы будем продолжать этот процесс", - сказал турецкий лидер на встрече с молодежью в Эскишехире, на северо-западе страны.
По словам турецкого лидера, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стал "проклятым в своей собственной стране".
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"Человечество проклянет его. Мольбы детей, женщин (в Газе) не пощадят. Мы будем преследовать его, а он будет убегать. В конце концов, победа будет за теми, кто верит в правду", - сказал Эрдоган.
Все израильские дипломаты, в том числе посол, покинули Турцию еще 19 октября, заявил ранее турецкий дипломатический источник. МИД Турции 4 ноября сообщил о решении отозвать посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара в Анкару для консультаций на фоне событий в секторе Газа. МИД Израиля заявил, что решение Турции еще сильнее приближает Анкару к ХАМАС.