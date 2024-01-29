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Диетолог назвала продукт, который "ломает" мозг - РИА Новости, 29.01.2024
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02:10 29.01.2024
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Диетолог назвала продукт, который "ломает" мозг
Диетолог назвала продукт, который "ломает" мозг - РИА Новости, 29.01.2024
Диетолог назвала продукт, который "ломает" мозг
Частое употребление жареного картофеля может негативно отразиться на состоянии головного мозга, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T02:10
2024-01-29T02:10
общество
елена соломатина
здоровье - общество
головной мозг
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Частое употребление жареного картофеля может негативно отразиться на состоянии головного мозга, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.Высокий гликемический индекс делает жареную картошку продуктом, способным провоцировать различные патологические процессы в организме, в том числе повреждение стенок сосудов, рассказала она."Жареный картофель, в отличие от вареного, имеет высокий гликемический индекс. Если мы часто едим жареную картошку, то у нас часто повышается уровень глюкозы в крови. Это ведет к частым воспалениям, на которые организм реагирует. Например, повреждения эндотелия сосудов "залепляются" холестерином", – отметила Соломатина.Холестериновые бляшки затрудняют кровообращение и, следовательно, ухудшают снабжение головного мозга необходимыми ему веществами, продолжила она."Мозг начинает недополучать кислород и питательные вещества. Из-за этого он "ломается", то есть многие нейроны погибают", – пояснила Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.
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общество, елена соломатина, здоровье - общество, головной мозг
Общество, Елена Соломатина, Здоровье - Общество, Головной мозг
Диетолог назвала продукт, который "ломает" мозг

Врач Соломатина предупредила об опасности жареного картофеля для головного мозга

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Медицинский работник наблюдает за показаниями пациента - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинский работник наблюдает за показаниями пациента. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Частое употребление жареного картофеля может негативно отразиться на состоянии головного мозга, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.
Высокий гликемический индекс делает жареную картошку продуктом, способным провоцировать различные патологические процессы в организме, в том числе повреждение стенок сосудов, рассказала она.
«
"Жареный картофель, в отличие от вареного, имеет высокий гликемический индекс. Если мы часто едим жареную картошку, то у нас часто повышается уровень глюкозы в крови. Это ведет к частым воспалениям, на которые организм реагирует. Например, повреждения эндотелия сосудов "залепляются" холестерином", – отметила Соломатина.
Холестериновые бляшки затрудняют кровообращение и, следовательно, ухудшают снабжение головного мозга необходимыми ему веществами, продолжила она.
"Мозг начинает недополучать кислород и питательные вещества. Из-за этого он "ломается", то есть многие нейроны погибают", – пояснила Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.
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