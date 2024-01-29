В Китай — на море: чем удивит туристов отдых на Хайнане
Эксперты: спрос на Хайнань растет, места на новые рейсы почти раскуплены
© Фото : Александр АндреевХайнань. Китай
© Фото : Александр Андреев
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Светлана Баева. С 15 февраля "Аэрофлот" в два раза увеличивает частоту полетов на Хайнань — до четырех в неделю. Рейсы востребованы, утверждают туроператоры. Что ждет туристов на тропическом острове, где лучше отдыхать, сколько это стоит и как расплачиваться на месте — в материале РИА Новости.
Россиян очень любят
"Хайнань поразил масштабами. Остров, кажется, небольшой, но на осмотр одной достопримечательности может уйти целый день, — рассказывает фотограф Александр Андреев. — Очень неожиданно, что почти все знаки, особенно в туристических местах, на трех языках: китайском, английском и русском".
Удивило его и отношение к россиянам. "Объехав весь остров по периметру, могу сказать, что везде меня принимали замечательно. Всегда пытались помочь, — вспоминает он. — Прохожие объясняли, как найти нужное место, общаясь через онлайн-переводчик. Когда узнавали, что я из России, радовались. Просили сфотографироваться вместе".
© Фото : Александр АндреевХайнань, Китай
© Фото : Александр Андреев
Хайнань, Китай
В небольших кафе, где даже меню нет, путешественнику советовали, что лучше взять на завтрак. В одном заведении к растерянному гостю вышел сам шеф-повар, а увидев, что блюдо понравилось, вынес вторую порцию в подарок.
Что изменилось
"Санья, главный курортный город Хайнаня, готов к приему российских туристов и очень рад их прибытию", — подтверждают в компании Fun&Sun.
За время отсутствия россиян в пандемию, по словам экспертов Tez Tour, изменения произошли, но только позитивные.
© Фото : Александр АндреевХайнань, Китай
© Фото : Александр Андреев
Хайнань, Китай
Если еще месяц назад не хватало ресторанов с европейской и русской кухней, то сейчас, с открытием прямых рейсов — большое количество заведений, ориентированных на туристов из России.
В популярном парке Янода появились два фуникулера и большой подвесной мост, а к стеклянному мосту добавили аттракцион — качели над обрывом.
Также на Хайнане открыли кольцевую туристическую автодорогу. В поездке (надо только получить китайские права, но это несложно, если с собой есть международные) можно увидеть живописную природу: побережье, заливы, маяки, вечнозеленые мангровые и тропические леса.
Как добраться
"Аэрофлот" открыл прямые рейсы на Хайнань 27 декабря прошлого года, с 15 февраля в два раза увеличивается их частота: до четырех в неделю. Стоимость авиабилетов в марте — примерно 80 тысяч рублей в оба конца.
"Самые популярные рейсы всегда — прямые. Занимают меньше времени, нет необходимости выполнять пересадку, забирать багаж", — говорят в Tez Tour.
Эксперты уверены: в зимний и весенний периоды рейсы будут на 100 процентов востребованы. Китай сейчас — очень популярное направление: его долго не было, плюс самолетов туда пока летает не так много.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСалон самолета Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" на территории международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
Салон самолета Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" на территории международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
Еще один удобный вариант — через Гонконг. "Это хороший транзитный хаб, особенно при перелетах на Хайнань — время ожидания стыковочного рейса может составлять час с небольшим, — объясняют в Fun&Sun. — При более длительных пересадках можно выйти на прогулку в город. Виза в Гонконг на срок до 14 дней россиянам не нужна".
Что с визой
Для посещения Хайнаня виза не требуется, главное — прилететь прямым рейсом либо через Гонконг, Макао или Тайвань. Но это должны быть организованные туристы, группа (считается даже от одного человека), чтобы оператор включил их в список, который передают пограничным службам.
Если лететь на Хайнань со стыковкой в любом городе материкового Китая, виза понадобится. Через Шанхай — тоже. Можно открыть на месте, но документы подаются заранее (примерно за две недели).
© AP Photo / Peng PengТуристы на пляже в провинции Хайнань в Китае
© AP Photo / Peng Peng
Туристы на пляже в провинции Хайнань в Китае
Без визы можно находиться на острове до 30 дней. Покидать его, чтобы отправиться в материковый Китай, например в Пекин, — нельзя.
Требования к заграничному паспорту стандартные: на момент въезда он должен действовать еще как минимум шесть месяцев.
Какую бухту выбрать на Хайнане
Они отличаются, и у пляжей есть особенности. Например, по словам экспертов Fun&Sun, в самой популярной у россиян бухте Дадунхай представлены в основном гостиницы эконом-класса. Пляж песчаный, вход свободный, но сейчас там нет отельных лежаков и зонтиков.
В центральной бухте Санья Бэй все отели расположены через дорогу от моря, лежаки и зонтики на пляже есть только у нескольких гостиниц. Зато рядом — приятная прогулочная зона и ночной рынок.
Хайтанг Бэй застроена отелями категории "пять звезд". "Но в этой бухте запрещено купаться из-за больших волн и опасного подводного течения. Здесь отдыхают в основном китайские туристы, которые не рвутся в море", — предупреждают в Fun&Sun.
Ялонг Бэй — самая красивая, с чистым морем и лучшим песчаным пляжем, который за время локдауна прошел полную реконструкцию.
После пандемии открылась и новая бухта — Малин, расположенная недалеко от центра буддизма Наньшань. "Очень красивая, с небольшой туристической деревушкой, стилизованной под греческую, там много ресторанов, баров и кафе, — перечисляют в компании. — Отдых там можно рекомендовать для молодежи и родителей с детьми".
Все пляжи открыты для купания с 9:00 до захода солнца, когда дежурят спасатели. В остальное время в воду отдыхающих не пустят.
Местная кухня
Китайские отели обладают своей спецификой. "Питание в основном на завтраках. Также нужно обращать внимание на еду для детей и предоставление дополнительной кровати, — рассказывают в Tez Tour. — Во многих отелях до определенного возраста по стандарту дети едят и спят с родителями".
По словам Александра Андреева, на завтраках всегда есть лапша, фрукты, яйца, много овощей, сосиски, практически везде установлены кофемашины.
© Фото : Александр АндреевХайнань, Китай
© Фото : Александр Андреев
Хайнань, Китай
"В плане гастрономии Китай вне конкуренции. Еда — везде, в любое время, все максимально свежее, готовят быстро и очень вкусно, — отмечает Александр Андреев. — Особенно много морепродуктов. Такого ассортимента я не видел, пожалуй, нигде. Полно рынков, где можно выбрать морских обитателей прямо в аквариуме и отнести в соседний ресторанчик, где их приготовят".
© Pixabay / Pixabay / 昕 沈Блюдо из морепродуктов
Блюдо из морепродуктов
© Pixabay / Pixabay / 昕 沈
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Блюдо из морепродуктов
© Pixabay / Pixabay / 昕 沈
3 из 3
Также, уточняют в Fun&Sun, на Хайнане есть заведения с разной кухней. В бухте Дадунхай сейчас работают трактир "Катюша", узбекский ресторан, ресторан-бар международной кухни "Долфин". Представлены японская, западная, индийская гастрономия, фьюжен.
Чем заняться на острове
Комплекс Наньшань знаменит 108-метровым монументом бодхисаттве Гуаньинь — богини милосердия. Также здесь находится храмовый комплекс с золотой статуей, внутри которой, согласно преданию, покоится прах Будды.
© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанк
Статуя богини милосердия Гуаньинь, высотой 108 метров, в буддийском храмовом комплексе Наньшань
Статуя богини милосердия Гуаньинь, высотой 108 метров, в буддийском храмовом комплексе Наньшань
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Статуя богини милосердия Гуаньинь, высотой 108 метров, в буддийском храмовом комплексе Наньшань
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Национальный парк Янода — место для колоритных фотосессий на фоне водопадов и буйной тропической растительности.
"Любителям природы рекомендуем съездить на Обезьяний остров, — говорят в Fun&Sun. — Там обитают более двух тысяч макак". Добраться можно на канатке. По дороге стоит посетить рыбацкую деревню, где все постройки расположены на понтонах, а местные жители годами не сходят на сушу, разводя карпов и выращивая морепродукты.
Советуют эксперты и этнографическую деревню народностей ли и мяо — чтобы погрузиться в историю острова и узнать больше о жизни аборигенов.
Можно взять экскурсию в Киногородок, где для съемок воссоздали Китай начала XX века и целый европейский квартал. Из экзотики — заняться агро- и экотуризмом, например, собирать манго, сажать личи. Фрукты на острове свои, очень вкусные.
© Фото : Александр АндреевХайнань, Китай
© Фото : Александр Андреев
Хайнань, Китай
По оценкам туроператоров, около 60 процентов россиян приезжают сюда за отдыхом и лечением. Хороши и термальные источники, где можно расслабиться в ваннах с молоком, кофе, алоэ, гибискусом. Самые популярные — Наньтянь в 30 километрах от курорта Санья.
Сколько стоят туры и как платить на месте
"В среднем отдых на Хайнане в конце февраля на двоих стоит 180 тысяч рублей", — говорят в Tez Tour. В рознице (у турагентов) называют плюс-минус аналогичные цены. Например, недельная поездка на двоих на завтраках и прямым рейсом стоит от 160 тысяч рублей. Отдых с перелетом стыковочными рейсами обойдется от 138 тысяч рублей.
Гендиректор сети "Магазин горящих путевок" Сергей Агафонов уточнял, что средняя стоимость тура на человека составляет 123 тысячи рублей, на двоих — 208 тысяч.
На месте без расходов не обойтись, лучше ехать с юанями, рубли поменять в России.
Китайские юани
Карты UnionPay, выпущенные российскими банками, не попавшими под санкции, тоже принимают, но не везде. В основном — в крупных магазинах, сетевых кафе, отелях. В банкоматах можно снять средства. Кстати, наличным местные жители могут удивиться, тут давно расплачиваются по смартфону QR-кодами — с Alipay и WeChat.
С 10 по 17 февраля в Китае отмечают Новый год, поэтому цены повысятся, а найти места в отелях в этот период сложно. Консульства в России тоже уходят на каникулы, визы выдавать не будут.