https://ria.ru/20240129/khaynan-1923604325.html

В Китай — на море: чем удивит туристов отдых на Хайнане

В Китай — на море: чем удивит туристов отдых на Хайнане - РИА Новости, 29.01.2024

В Китай — на море: чем удивит туристов отдых на Хайнане

С 15 февраля "Аэрофлот" в два раза увеличивает частоту полетов на Хайнань — до четырех в неделю. Рейсы востребованы, утверждают туроператоры. Что ждет туристов... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T08:00

2024-01-29T08:00

2024-01-29T08:51

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Светлана Баева. С 15 февраля "Аэрофлот" в два раза увеличивает частоту полетов на Хайнань — до четырех в неделю. Рейсы востребованы, утверждают туроператоры. Что ждет туристов на тропическом острове, где лучше отдыхать, сколько это стоит и как расплачиваться на месте — в материале РИА Новости.Россиян очень любят"Хайнань поразил масштабами. Остров, кажется, небольшой, но на осмотр одной достопримечательности может уйти целый день, — рассказывает фотограф Александр Андреев. — Очень неожиданно, что почти все знаки, особенно в туристических местах, на трех языках: китайском, английском и русском".Удивило его и отношение к россиянам. "Объехав весь остров по периметру, могу сказать, что везде меня принимали замечательно. Всегда пытались помочь, — вспоминает он. — Прохожие объясняли, как найти нужное место, общаясь через онлайн-переводчик. Когда узнавали, что я из России, радовались. Просили сфотографироваться вместе".В небольших кафе, где даже меню нет, путешественнику советовали, что лучше взять на завтрак. В одном заведении к растерянному гостю вышел сам шеф-повар, а увидев, что блюдо понравилось, вынес вторую порцию в подарок.Что изменилось"Санья, главный курортный город Хайнаня, готов к приему российских туристов и очень рад их прибытию", — подтверждают в компании Fun&Sun.За время отсутствия россиян в пандемию, по словам экспертов Tez Tour, изменения произошли, но только позитивные.Если еще месяц назад не хватало ресторанов с европейской и русской кухней, то сейчас, с открытием прямых рейсов — большое количество заведений, ориентированных на туристов из России.В популярном парке Янода появились два фуникулера и большой подвесной мост, а к стеклянному мосту добавили аттракцион — качели над обрывом.Также на Хайнане открыли кольцевую туристическую автодорогу. В поездке (надо только получить китайские права, но это несложно, если с собой есть международные) можно увидеть живописную природу: побережье, заливы, маяки, вечнозеленые мангровые и тропические леса.Как добраться"Аэрофлот" открыл прямые рейсы на Хайнань 27 декабря прошлого года, с 15 февраля в два раза увеличивается их частота: до четырех в неделю. Стоимость авиабилетов в марте — примерно 80 тысяч рублей в оба конца."Самые популярные рейсы всегда — прямые. Занимают меньше времени, нет необходимости выполнять пересадку, забирать багаж", — говорят в Tez Tour.Эксперты уверены: в зимний и весенний периоды рейсы будут на 100 процентов востребованы. Китай сейчас — очень популярное направление: его долго не было, плюс самолетов туда пока летает не так много.Еще один удобный вариант — через Гонконг. "Это хороший транзитный хаб, особенно при перелетах на Хайнань — время ожидания стыковочного рейса может составлять час с небольшим, — объясняют в Fun&Sun. — При более длительных пересадках можно выйти на прогулку в город. Виза в Гонконг на срок до 14 дней россиянам не нужна".Что с визойДля посещения Хайнаня виза не требуется, главное — прилететь прямым рейсом либо через Гонконг, Макао или Тайвань. Но это должны быть организованные туристы, группа (считается даже от одного человека), чтобы оператор включил их в список, который передают пограничным службам.Если лететь на Хайнань со стыковкой в любом городе материкового Китая, виза понадобится. Через Шанхай — тоже. Можно открыть на месте, но документы подаются заранее (примерно за две недели).Без визы можно находиться на острове до 30 дней. Покидать его, чтобы отправиться в материковый Китай, например в Пекин, — нельзя.Требования к заграничному паспорту стандартные: на момент въезда он должен действовать еще как минимум шесть месяцев.Какую бухту выбрать на ХайнанеОни отличаются, и у пляжей есть особенности. Например, по словам экспертов Fun&Sun, в самой популярной у россиян бухте Дадунхай представлены в основном гостиницы эконом-класса. Пляж песчаный, вход свободный, но сейчас там нет отельных лежаков и зонтиков.В центральной бухте Санья Бэй все отели расположены через дорогу от моря, лежаки и зонтики на пляже есть только у нескольких гостиниц. Зато рядом — приятная прогулочная зона и ночной рынок.Хайтанг Бэй застроена отелями категории "пять звезд". "Но в этой бухте запрещено купаться из-за больших волн и опасного подводного течения. Здесь отдыхают в основном китайские туристы, которые не рвутся в море", — предупреждают в Fun&Sun.Ялонг Бэй — самая красивая, с чистым морем и лучшим песчаным пляжем, который за время локдауна прошел полную реконструкцию.После пандемии открылась и новая бухта — Малин, расположенная недалеко от центра буддизма Наньшань. "Очень красивая, с небольшой туристической деревушкой, стилизованной под греческую, там много ресторанов, баров и кафе, — перечисляют в компании. — Отдых там можно рекомендовать для молодежи и родителей с детьми".Все пляжи открыты для купания с 9:00 до захода солнца, когда дежурят спасатели. В остальное время в воду отдыхающих не пустят. Местная кухняКитайские отели обладают своей спецификой. "Питание в основном на завтраках. Также нужно обращать внимание на еду для детей и предоставление дополнительной кровати, — рассказывают в Tez Tour. — Во многих отелях до определенного возраста по стандарту дети едят и спят с родителями".По словам Александра Андреева, на завтраках всегда есть лапша, фрукты, яйца, много овощей, сосиски, практически везде установлены кофемашины."В плане гастрономии Китай вне конкуренции. Еда — везде, в любое время, все максимально свежее, готовят быстро и очень вкусно, — отмечает Александр Андреев. — Особенно много морепродуктов. Такого ассортимента я не видел, пожалуй, нигде. Полно рынков, где можно выбрать морских обитателей прямо в аквариуме и отнести в соседний ресторанчик, где их приготовят".Также, уточняют в Fun&Sun, на Хайнане есть заведения с разной кухней. В бухте Дадунхай сейчас работают трактир "Катюша", узбекский ресторан, ресторан-бар международной кухни "Долфин". Представлены японская, западная, индийская гастрономия, фьюжен. Чем заняться на островеКомплекс Наньшань знаменит 108-метровым монументом бодхисаттве Гуаньинь — богини милосердия. Также здесь находится храмовый комплекс с золотой статуей, внутри которой, согласно преданию, покоится прах Будды.Национальный парк Янода — место для колоритных фотосессий на фоне водопадов и буйной тропической растительности."Любителям природы рекомендуем съездить на Обезьяний остров, — говорят в Fun&Sun. — Там обитают более двух тысяч макак". Добраться можно на канатке. По дороге стоит посетить рыбацкую деревню, где все постройки расположены на понтонах, а местные жители годами не сходят на сушу, разводя карпов и выращивая морепродукты. Советуют эксперты и этнографическую деревню народностей ли и мяо — чтобы погрузиться в историю острова и узнать больше о жизни аборигенов. Можно взять экскурсию в Киногородок, где для съемок воссоздали Китай начала XX века и целый европейский квартал. Из экзотики — заняться агро- и экотуризмом, например, собирать манго, сажать личи. Фрукты на острове свои, очень вкусные. По оценкам туроператоров, около 60 процентов россиян приезжают сюда за отдыхом и лечением. Хороши и термальные источники, где можно расслабиться в ваннах с молоком, кофе, алоэ, гибискусом. Самые популярные — Наньтянь в 30 километрах от курорта Санья. Сколько стоят туры и как платить на месте"В среднем отдых на Хайнане в конце февраля на двоих стоит 180 тысяч рублей", — говорят в Tez Tour. В рознице (у турагентов) называют плюс-минус аналогичные цены. Например, недельная поездка на двоих на завтраках и прямым рейсом стоит от 160 тысяч рублей. Отдых с перелетом стыковочными рейсами обойдется от 138 тысяч рублей.Гендиректор сети "Магазин горящих путевок" Сергей Агафонов уточнял, что средняя стоимость тура на человека составляет 123 тысячи рублей, на двоих — 208 тысяч.На месте без расходов не обойтись, лучше ехать с юанями, рубли поменять в России.Карты UnionPay, выпущенные российскими банками, не попавшими под санкции, тоже принимают, но не везде. В основном — в крупных магазинах, сетевых кафе, отелях. В банкоматах можно снять средства. Кстати, наличным местные жители могут удивиться, тут давно расплачиваются по смартфону QR-кодами — с Alipay и WeChat.С 10 по 17 февраля в Китае отмечают Новый год, поэтому цены повысятся, а найти места в отелях в этот период сложно. Консульства в России тоже уходят на каникулы, визы выдавать не будут.

https://ria.ru/20231129/khaynan-1912105674.html

китай

хайнань

гонконг

южно-китайское море

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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