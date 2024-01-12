https://ria.ru/20240112/khaynan-1920947636.html

Эксперты рассказали, сколько стоит пляжный отдых на китайском Хайнане

Эксперты рассказали, сколько стоит пляжный отдых на китайском Хайнане - РИА Новости, 12.01.2024

Эксперты рассказали, сколько стоит пляжный отдых на китайском Хайнане

Продажи туров на китайский курортный остров Хайнань начали активно расти после запуска в конце декабря прямого рейса "Аэрофлота" из Москвы в Санью, сообщает... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T15:03

2024-01-12T15:03

2024-01-12T15:03

туризм

новости - туризм

хайнань

китай

москва

аэрофлот

куда можно лететь

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912203169_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_e2033edaf65b8db1a8c4ce610be142dd.jpg

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Продажи туров на китайский курортный остров Хайнань начали активно расти после запуска в конце декабря прямого рейса "Аэрофлота" из Москвы в Санью, сообщает RTN.Востребованы и туры с перелетом стыковочными рейсами через Алматы, Пекин, Ханчжоу, Шанхай или Гонконг. Но из-за нехватки прямой перевозки доля этого направления на российском рынке пока невелика. "Полетная программа на Хайнань открылась 27 декабря. Уже на следующий день стал заметен всплеск объема заказов на направлении", – сообщил директор по маркетингу интернет-магазина Travelata.ru Олег Козырев.Эксперт полагает, что китайский остров будет набирать популярность, потому что россияне любят проводить зимний отдых на пляжах, а Хайнань как раз предоставляет такую возможность.Как пояснили в компании "Слетать.ру", пока Китай не входит в топ-10 востребованных направлений, располагаясь лишь на 13-й строчке с долей 0,35% от общего объема заявок. Однако, по словам директора по продвижению агрегатора пакетных туров Елизаветы Тимошенко, спрос быстро растет."Средний чек по турам сейчас составляет 162 200 рублей на двоих. Предпочтение туристы отдают отелям “пять звезд”. На февраль приобрести недельный тур на двоих на завтраках и прямым перелетом можно от 160 тысяч рублей. Отдых на аналогичных условиях, но с перелетом стыковочными рейсами обойдется от 138 тысяч рублей", – уточнила эксперт."Спрос на Хайнань активно растет с 20-х чисел декабря. В общем объеме продаж на Китай у нас приходится пока меньше процента, но прогресс налицо", – подчеркивает гендиректор сети "Магазин горящих путевок" Сергей Агафонов.Он уточнил, что средняя стоимость тура на человека составляет 123 тысячи рублей, на двоих – 208 тыс. рублей, что сопоставимо со средним чеком на курортах Таиланда, ОАЭ, Шри-Ланки. На последнюю декаду января можно купить туры и дешевле.В допандемийном 2019 году, напоминают эксперты, на Хайнане отдохнуло около 300 тысяч российских туристов.

https://ria.ru/20231129/khaynan-1912105674.html

хайнань

китай

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, хайнань, китай, москва, аэрофлот, куда можно лететь, туризм