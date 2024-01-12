Эксперты рассказали, сколько стоит пляжный отдых на китайском Хайнане
Туроператоры: отдых на Хайнане обойдется в среднем от 162 тысяч рублей на двоих
© Фото : Александр АндреевХайнань. Китай
© Фото : Александр Андреев
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Продажи туров на китайский курортный остров Хайнань начали активно расти после запуска в конце декабря прямого рейса "Аэрофлота" из Москвы в Санью, сообщает RTN.
Востребованы и туры с перелетом стыковочными рейсами через Алматы, Пекин, Ханчжоу, Шанхай или Гонконг. Но из-за нехватки прямой перевозки доля этого направления на российском рынке пока невелика. "Полетная программа на Хайнань открылась 27 декабря. Уже на следующий день стал заметен всплеск объема заказов на направлении", – сообщил директор по маркетингу интернет-магазина Travelata.ru Олег Козырев.
Эксперт полагает, что китайский остров будет набирать популярность, потому что россияне любят проводить зимний отдых на пляжах, а Хайнань как раз предоставляет такую возможность.
Как пояснили в компании "Слетать.ру", пока Китай не входит в топ-10 востребованных направлений, располагаясь лишь на 13-й строчке с долей 0,35% от общего объема заявок. Однако, по словам директора по продвижению агрегатора пакетных туров Елизаветы Тимошенко, спрос быстро растет.
"Средний чек по турам сейчас составляет 162 200 рублей на двоих. Предпочтение туристы отдают отелям “пять звезд”. На февраль приобрести недельный тур на двоих на завтраках и прямым перелетом можно от 160 тысяч рублей. Отдых на аналогичных условиях, но с перелетом стыковочными рейсами обойдется от 138 тысяч рублей", – уточнила эксперт.
"Спрос на Хайнань активно растет с 20-х чисел декабря. В общем объеме продаж на Китай у нас приходится пока меньше процента, но прогресс налицо", – подчеркивает гендиректор сети "Магазин горящих путевок" Сергей Агафонов.
В допандемийном 2019 году, напоминают эксперты, на Хайнане отдохнуло около 300 тысяч российских туристов.