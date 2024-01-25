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Консульства Китая объявили о приостановке выдачи виз - РИА Новости, 25.01.2024
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Туризм
 
14:37 25.01.2024 (обновлено: 14:38 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/kitay-1923426584.html
Консульства Китая объявили о приостановке выдачи виз
Консульства Китая объявили о приостановке выдачи виз - РИА Новости, 25.01.2024
Консульства Китая объявили о приостановке выдачи виз
Консульства Китая временно приостановят выдачу виз для российских туристов на неделю из-за китайского Нового года, сообщает дипмиссия. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:37
2024-01-25T14:38
туризм
новости - туризм
китай
хайнань
гонконг
аэрофлот
туризм
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Консульства Китая временно приостановят выдачу виз для российских туристов на неделю из-за китайского Нового года, сообщает дипмиссия.В частности, с 10 по 17 февраля будут закрыты консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Хабаровске и Владивостоке.Российских туристов, летящих прямыми рейсами "Аэрофлота" на Хайнань или в Гонконг, пауза не затронет, там действует безвизовый режим.На Хайнане можно находиться без визы до 30 дней, если турист прилетел в аэропорт города Санья и только международным рейсом. В Гонконге не требуется разрешение на въезд, если путешествие продлится до 14 дней.Безвизовые поездки организованных групп в рамках межправительственного соглашения также будут продолжены.
https://ria.ru/20240125/kitay-1923356642.html
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новости - туризм, китай, хайнань, гонконг, аэрофлот, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Китай, Хайнань, Гонконг, Аэрофлот, Туризм
Консульства Китая объявили о приостановке выдачи виз

Консульства Китая в России уходят на новогодние каникулы с 10 по 17 февраля

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртисты в национальных костюмах проносят 18-метрового дракона на праздновании китайского Нового года на ВДНХ
Артисты в национальных костюмах проносят 18-метрового дракона на праздновании китайского Нового года на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Консульства Китая временно приостановят выдачу виз для российских туристов на неделю из-за китайского Нового года, сообщает дипмиссия.
В частности, с 10 по 17 февраля будут закрыты консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Хабаровске и Владивостоке.
Российских туристов, летящих прямыми рейсами "Аэрофлота" на Хайнань или в Гонконг, пауза не затронет, там действует безвизовый режим.
На Хайнане можно находиться без визы до 30 дней, если турист прилетел в аэропорт города Санья и только международным рейсом. В Гонконге не требуется разрешение на въезд, если путешествие продлится до 14 дней.
Безвизовые поездки организованных групп в рамках межправительственного соглашения также будут продолжены.
Туристка из Китая гуляет в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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