https://ria.ru/20240125/kitay-1923426584.html

Консульства Китая объявили о приостановке выдачи виз

Консульства Китая объявили о приостановке выдачи виз - РИА Новости, 25.01.2024

Консульства Китая объявили о приостановке выдачи виз

Консульства Китая временно приостановят выдачу виз для российских туристов на неделю из-за китайского Нового года, сообщает дипмиссия. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:37

2024-01-25T14:37

2024-01-25T14:38

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Консульства Китая временно приостановят выдачу виз для российских туристов на неделю из-за китайского Нового года, сообщает дипмиссия.В частности, с 10 по 17 февраля будут закрыты консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Хабаровске и Владивостоке.Российских туристов, летящих прямыми рейсами "Аэрофлота" на Хайнань или в Гонконг, пауза не затронет, там действует безвизовый режим.На Хайнане можно находиться без визы до 30 дней, если турист прилетел в аэропорт города Санья и только международным рейсом. В Гонконге не требуется разрешение на въезд, если путешествие продлится до 14 дней.Безвизовые поездки организованных групп в рамках межправительственного соглашения также будут продолжены.

https://ria.ru/20240125/kitay-1923356642.html

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новости - туризм, китай, хайнань, гонконг, аэрофлот, туризм