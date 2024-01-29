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В Дагестане 24 школы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ - РИА Новости, 29.01.2024
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18:58 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/karantin-1924213280.html
В Дагестане 24 школы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ
В Дагестане 24 школы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ - РИА Новости, 29.01.2024
В Дагестане 24 школы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ
Карантин введен в 24 образовательных учреждениях Дагестана из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили в понедельник в пресс-службе управления... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T18:58
2024-01-29T18:58
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 29 янв - РИА Новости. Карантин введен в 24 образовательных учреждениях Дагестана из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили в понедельник в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике. "В Дагестане заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 7,3% &lt;…&gt; По состоянию на 29.01.24 в 24 образовательных учреждениях республики введен карантин", - говорится в сообщении. По данным ведомства, с 22 по 28 января в Дагестане зарегистрировано 3703 случая ОРВИ - это на 273 случая больше, чем за предыдущую неделю.
https://ria.ru/20240122/karantin-1922822462.html
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика дагестан
Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Республика Дагестан
В Дагестане 24 школы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор: в Дагестане 24 школы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкПустой класс в школе
Пустой класс в школе - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Пустой класс в школе. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 29 янв - РИА Новости. Карантин введен в 24 образовательных учреждениях Дагестана из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили в понедельник в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.
"В Дагестане заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 7,3% <…> По состоянию на 29.01.24 в 24 образовательных учреждениях республики введен карантин", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, с 22 по 28 января в Дагестане зарегистрировано 3703 случая ОРВИ - это на 273 случая больше, чем за предыдущую неделю.
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Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Дагестан
 
 
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