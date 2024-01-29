https://ria.ru/20240129/karantin-1924213280.html

В Дагестане 24 школы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

В Дагестане 24 школы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ - РИА Новости, 29.01.2024

В Дагестане 24 школы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Карантин введен в 24 образовательных учреждениях Дагестана из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили в понедельник в пресс-службе управления... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T18:58

2024-01-29T18:58

2024-01-29T18:58

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 29 янв - РИА Новости. Карантин введен в 24 образовательных учреждениях Дагестана из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили в понедельник в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике. "В Дагестане заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 7,3% <…> По состоянию на 29.01.24 в 24 образовательных учреждениях республики введен карантин", - говорится в сообщении. По данным ведомства, с 22 по 28 января в Дагестане зарегистрировано 3703 случая ОРВИ - это на 273 случая больше, чем за предыдущую неделю.

https://ria.ru/20240122/karantin-1922822462.html

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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика дагестан