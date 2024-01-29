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Более 40 регионов РФ участвует в фестивале "Сделано в России" в Китае - РИА Новости, 29.01.2024
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16:22 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/festival-1924174489.html
Более 40 регионов РФ участвует в фестивале "Сделано в России" в Китае
Более 40 регионов РФ участвует в фестивале "Сделано в России" в Китае - РИА Новости, 29.01.2024
Более 40 регионов РФ участвует в фестивале "Сделано в России" в Китае
Почти половина российских регионов участвует в первом фестивале-ярмарке российских продуктов "Сделано в России" в городах Шэньян и Далянь китайской провинция... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:22
2024-01-29T16:22
экономика
россия
китай
вероника никишина
николай журавлев
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Почти половина российских регионов участвует в первом фестивале-ярмарке российских продуктов "Сделано в России" в городах Шэньян и Далянь китайской провинция Ляонин, свою продукцию потребителям и дистрибьюторам презентуют более 150 компаний из 41 субъекта страны, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Региональные компании поддерживают лично делегации органов исполнительной власти РФ. В частности, в организации переговоров с бизнес-сообществом Китая участвуют представители Московской, Архангельской, Смоленской, Амурской областей, Ханты-Мансийского автономного округа", - говорится в сообщении."Особое место во всем комплексе отношений двух стран занимает межрегиональное сотрудничество. Сегодня уже две трети российских субъектов имеют связи с регионами Китая. А если говорить о побратимских отношениях на уровне муниципалитетов, то это уже более 200 таких муниципальных пар. И с каждым годом количество таких соглашений, меморандумов о сотрудничестве расширяется", – отметил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев."Фестиваль-ярмарка является не только площадкой для знакомства китайской аудитории с российскими товарами, а также значимым событием для культурного обмена, установления межгосударственного диалога и продвижения традиционных российских ценностей. Помимо насыщенной деловой программы, эффект от которой мы уже наблюдаем, фестивальная часть включает в себя выступления известных российских творческих коллективов и исполнителей", – уточнила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Свое профессиональное мастерство продемонстрируют ансамбль народных инструментов "Карусель" из Амурской области, "Садко" и "Ярица" из Приморского края, Государственный концертный оркестр Якутии. Также свое искусство жителям Поднебесной представят коренные народы ХМАО в лице фолк-исполнителя окружного дома народного творчества Югры, представителя этнографического музея под открытым небом "Торум Маа".Напомним, фестиваль-ярмарка "Сделано в России" продлится до 5 февраля. Он организован в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и открывает перекрестный Год культуры России – Китая.Партнерами фестиваля-ярмарки выступают ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК.
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экономика, россия, китай, вероника никишина, николай журавлев
Экономика, Россия, Китай, Вероника Никишина, Николай Журавлев

Более 40 регионов РФ участвует в фестивале "Сделано в России" в Китае

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Почти половина российских регионов участвует в первом фестивале-ярмарке российских продуктов "Сделано в России" в городах Шэньян и Далянь китайской провинция Ляонин, свою продукцию потребителям и дистрибьюторам презентуют более 150 компаний из 41 субъекта страны, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Региональные компании поддерживают лично делегации органов исполнительной власти РФ. В частности, в организации переговоров с бизнес-сообществом Китая участвуют представители Московской, Архангельской, Смоленской, Амурской областей, Ханты-Мансийского автономного округа", - говорится в сообщении.
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"Особое место во всем комплексе отношений двух стран занимает межрегиональное сотрудничество. Сегодня уже две трети российских субъектов имеют связи с регионами Китая. А если говорить о побратимских отношениях на уровне муниципалитетов, то это уже более 200 таких муниципальных пар. И с каждым годом количество таких соглашений, меморандумов о сотрудничестве расширяется", – отметил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.
"Фестиваль-ярмарка является не только площадкой для знакомства китайской аудитории с российскими товарами, а также значимым событием для культурного обмена, установления межгосударственного диалога и продвижения традиционных российских ценностей. Помимо насыщенной деловой программы, эффект от которой мы уже наблюдаем, фестивальная часть включает в себя выступления известных российских творческих коллективов и исполнителей", – уточнила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
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Свое профессиональное мастерство продемонстрируют ансамбль народных инструментов "Карусель" из Амурской области, "Садко" и "Ярица" из Приморского края, Государственный концертный оркестр Якутии. Также свое искусство жителям Поднебесной представят коренные народы ХМАО в лице фолк-исполнителя окружного дома народного творчества Югры, представителя этнографического музея под открытым небом "Торум Маа".
Напомним, фестиваль-ярмарка "Сделано в России" продлится до 5 февраля. Он организован в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и открывает перекрестный Год культуры России – Китая.
Партнерами фестиваля-ярмарки выступают ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК.
 
ЭкономикаРоссияКитайВероника НикишинаНиколай Журавлев
 
 
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