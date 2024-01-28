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Захарова подтвердила, что Гросси намерен в ближайшее время посетить Россию - РИА Новости, 28.01.2024
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09:01 28.01.2024 (обновлено: 09:11 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/magate-1923937860.html
Захарова подтвердила, что Гросси намерен в ближайшее время посетить Россию
Захарова подтвердила, что Гросси намерен в ближайшее время посетить Россию - РИА Новости, 28.01.2024
Захарова подтвердила, что Гросси намерен в ближайшее время посетить Россию
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Россию, где запланированы межведомственные консультации и его визит на Запорожскую АЭС, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T09:01
2024-01-28T09:11
россия
магатэ
в мире
украина
рафаэль гросси
мария захарова
сергей шойгу
запорожская аэс
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Россию, где запланированы межведомственные консультации и его визит на Запорожскую АЭС, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси действительно намерен посетить Россию в ближайшее время для дальнейшей координации нашего взаимодействия с агентством", - сказала она."В рамках поддержания диалога с руководством МАГАТЭ по вопросам ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС запланированы межведомственные консультации с Гросси в Москве. До этих консультаций гендиректор агентства намерен в очередной раз посетить российскую Запорожскую АЭС, которая расположена возле города Энергодар", - пояснила Захарова. По ее словам, "это произойдет в ходе регулярной ротации экспертов Секретариата МАГАТЭ".Ранее советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил РИА Новости, что визит гендиректора МАГАТЭ на ЗАЭС может состояться в первой декаде февраля. Сам Гросси в ходе пресс-подхода на полях ООН сообщил, что в ближайшие десять дней планирует посетить Украину и Россию.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20240127/zaes-1923874660.html
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россия, магатэ, в мире, украина, рафаэль гросси, мария захарова, сергей шойгу, запорожская аэс, оон
Россия, МАГАТЭ, В мире, Украина, Рафаэль Гросси, Мария Захарова, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС, ООН
Захарова подтвердила, что Гросси намерен в ближайшее время посетить Россию

Захарова:гендиректор МАГАТЭ Гросси намерен в ближайшее время посетить Россию

© AP Photo / Heinz-Peter BaderГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Россию, где запланированы межведомственные консультации и его визит на Запорожскую АЭС, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси действительно намерен посетить Россию в ближайшее время для дальнейшей координации нашего взаимодействия с агентством", - сказала она.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
"Росатом" готовится к полноформатным консультациям с МАГАТЭ по ЗАЭС
Вчера, 17:16
"В рамках поддержания диалога с руководством МАГАТЭ по вопросам ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС запланированы межведомственные консультации с Гросси в Москве. До этих консультаций гендиректор агентства намерен в очередной раз посетить российскую Запорожскую АЭС, которая расположена возле города Энергодар", - пояснила Захарова. По ее словам, "это произойдет в ходе регулярной ротации экспертов Секретариата МАГАТЭ".
Ранее советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил РИА Новости, что визит гендиректора МАГАТЭ на ЗАЭС может состояться в первой декаде февраля. Сам Гросси в ходе пресс-подхода на полях ООН сообщил, что в ближайшие десять дней планирует посетить Украину и Россию.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
МАГАТЭ заявило о потенциальной опасности крупной ядерной аварии на ЗАЭС
26 января, 12:49
 
РоссияМАГАТЭВ миреУкраинаРафаэль ГроссиМария ЗахароваСергей ШойгуЗапорожская АЭСООН
 
 
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