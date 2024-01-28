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Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницкой области - РИА Новости, 28.01.2024
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Религия
 
16:05 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/khram-1923988119.html
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницкой области
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницкой области - РИА Новости, 28.01.2024
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницкой области
Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили Свято-Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T16:05
2024-01-28T16:05
религия
религия
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
украина
в мире
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили Свято-Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области, сообщили в епархии УПЦ. "В субботу после богослужения в Свято-Покровском храме села Печеское Хмельницкого района, местные сторонники ПЦУ при бездействии сотрудников полиции завладели помещением храма. В то же время активисты вытолкали из храма его настоятеля протоиерея Михаила Фурмана и благочинного Красиловского округа протоиерея Виталия Дунца", - говорится в сообщении Хмельницкой епархии, опубликованном на странице в соцсети Facebook*.По информации епархии, сторонники ПЦУ в октябре прошлого года провели незаконное собрание о переходе храма к раскольнической структуре. В нем участвовало до 40 человек, не имеющих отношения к УПЦ. "Законодательство Украины не предусматривает созыва и/или участие в общем собрании религиозной общины лиц, не являющихся ее членами. Однако нормы права были проигнорированы, и 28 декабря 2023 года Хмельницкая областная военная администрация перерегистрировала устав религиозной организации "Свято-Покровский приход Хмельницкой епархии Украинской православной церкви"", - отметили в епархии. В УПЦ подчеркивают, что для выселения церкви из храма нет никаких правовых оснований, верующие Свято-Покровского прихода намерены обращаться в государственные и международные правовые институты для защиты своих прав. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240126/zakhvaty-1923579931.html
https://ria.ru/20240113/upts-1921171330.html
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религия, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, украина, в мире
Религия, Религия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Украина, В мире
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницкой области

Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в селе Печеское Хмельницкой области

© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкКупола храма
Купола храма - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Александр Поляков
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Купола храма. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили Свято-Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области, сообщили в епархии УПЦ.
"В субботу после богослужения в Свято-Покровском храме села Печеское Хмельницкого района, местные сторонники ПЦУ при бездействии сотрудников полиции завладели помещением храма. В то же время активисты вытолкали из храма его настоятеля протоиерея Михаила Фурмана и благочинного Красиловского округа протоиерея Виталия Дунца", - говорится в сообщении Хмельницкой епархии, опубликованном на странице в соцсети Facebook*.
По информации епархии, сторонники ПЦУ в октябре прошлого года провели незаконное собрание о переходе храма к раскольнической структуре. В нем участвовало до 40 человек, не имеющих отношения к УПЦ.
"Законодательство Украины не предусматривает созыва и/или участие в общем собрании религиозной общины лиц, не являющихся ее членами. Однако нормы права были проигнорированы, и 28 декабря 2023 года Хмельницкая областная военная администрация перерегистрировала устав религиозной организации "Свято-Покровский приход Хмельницкой епархии Украинской православной церкви"", - отметили в епархии.
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26 января, 09:59
В УПЦ подчеркивают, что для выселения церкви из храма нет никаких правовых оснований, верующие Свято-Покровского прихода намерены обращаться в государственные и международные правовые институты для защиты своих прав.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РелигияРелигияПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьСитуация вокруг УПЦУкраинаВ мире
 
 
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