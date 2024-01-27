https://ria.ru/20240127/yazyk-1923832329.html
Правительство одобрило создание инфосистемы с нормами русского языка
Правительство одобрило создание инфосистемы с нормами русского языка - РИА Новости, 27.01.2024
Правительство одобрило создание инфосистемы с нормами русского языка
Правительство одобрило создание бесплатной информационной системы с нормами современного русского литературного языка, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T12:26
2024-01-27T12:26
2024-01-27T14:08
общество
россия
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владимир путин
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Правительство одобрило создание бесплатной информационной системы с нормами современного русского литературного языка, сообщается на сайте кабмина. "Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в заявлении.Отмечается, что цель законопроекта — создать бесплатную информационную систему, содержащую данные о нормах современного русского литературного языка и истории его словарного состава.Документ также направлен на повышение уровня общей грамотности, защиту, сохранение, распространение и развитие русского языка, а также его популяризацию за рубежом.Как подчеркивал президент Владимир Путин, одна из составляющих национального характера российского народа — забота о сбережении общего достояния, русского языка, который был и остается способом общения сотен миллионов людей по всему миру. В качестве подтверждения он привел инициативу главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева об учреждении Международной организации по русскому языку.
https://ria.ru/20240112/vyveski-1920883112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, правительство рф, владимир путин, казахстан, касым-жомарт токаев
Общество, Россия, Правительство РФ, Владимир Путин, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
Правительство одобрило создание инфосистемы с нормами русского языка
Правительство одобрило проект создания инфосистемы с нормами русского языка
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
Правительство одобрило создание бесплатной информационной системы с нормами современного русского литературного языка, сообщается на сайте
кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что цель законопроекта — создать бесплатную информационную систему, содержащую данные о нормах современного русского литературного языка и истории его словарного состава.
Документ также направлен на повышение уровня общей грамотности, защиту, сохранение, распространение и развитие русского языка, а также его популяризацию за рубежом.
Как подчеркивал президент Владимир Путин
, одна из составляющих национального характера российского народа — забота о сбережении общего достояния, русского языка, который был и остается способом общения сотен миллионов людей по всему миру. В качестве подтверждения он привел инициативу главы Казахстана
Касым-Жомарта Токаева об учреждении Международной организации по русскому языку.
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