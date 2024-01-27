https://ria.ru/20240127/yazyk-1923832329.html

Правительство одобрило создание инфосистемы с нормами русского языка

Правительство одобрило создание инфосистемы с нормами русского языка - РИА Новости, 27.01.2024

Правительство одобрило создание инфосистемы с нормами русского языка

Правительство одобрило создание бесплатной информационной системы с нормами современного русского литературного языка, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T12:26

2024-01-27T12:26

2024-01-27T14:08

общество

россия

правительство рф

владимир путин

казахстан

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Правительство одобрило создание бесплатной информационной системы с нормами современного русского литературного языка, сообщается на сайте кабмина. "Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в заявлении.Отмечается, что цель законопроекта — создать бесплатную информационную систему, содержащую данные о нормах современного русского литературного языка и истории его словарного состава.Документ также направлен на повышение уровня общей грамотности, защиту, сохранение, распространение и развитие русского языка, а также его популяризацию за рубежом.Как подчеркивал президент Владимир Путин, одна из составляющих национального характера российского народа — забота о сбережении общего достояния, русского языка, который был и остается способом общения сотен миллионов людей по всему миру. В качестве подтверждения он привел инициативу главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева об учреждении Международной организации по русскому языку.

https://ria.ru/20240112/vyveski-1920883112.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, правительство рф, владимир путин, казахстан, касым-жомарт токаев