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Трепова до вступления приговора в силу будет находиться в СИЗО в Петербурге - РИА Новости, 27.01.2024
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19:07 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/trepova-1923889708.html
Трепова до вступления приговора в силу будет находиться в СИЗО в Петербурге
Трепова до вступления приговора в силу будет находиться в СИЗО в Петербурге - РИА Новости, 27.01.2024
Трепова до вступления приговора в силу будет находиться в СИЗО в Петербурге
Осужденная на 27 лет лишения свободы за теракт в петербургском кафе 2 апреля, где погиб военкор Владлен Татарский (наст. имя - Максим Фомин) Дарья Трепова и... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T19:07
2024-01-27T19:07
происшествия
россия
санкт-петербург
тосненский район
дарья трепова
взрыв в кафе в петербурге
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
владлен татарский
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ПАРИЖ, 27 янв — РИА Новости. Осужденная на 27 лет лишения свободы за теракт в петербургском кафе 2 апреля, где погиб военкор Владлен Татарский (наст. имя - Максим Фомин) Дарья Трепова и укрывавший ее Дмитрий Касинцев, приговоренный к 1 году и 9 месяцам лишения свободы, находятся в в СИЗО-5 до вступления приговора в законную силу. Ранее телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил о том, что планируется перевод Треповой в женскую исправительную колонию №2 в поселке Ульяновка Тосненского района Ленинградской области, либо ИК-5 в Можайске, а до вступления приговора в силу ее будут содержать в московском СИЗО-2 ФСИН России (Лефортово). "Меру пресечения Треповой в виде заключения под стражу оставить без изменений и до вступления приговора в законную силу содержать ее в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по Петербурга и Ленобласти. Меру пресечения в отношении Касинцева изменить на заключение под стражу… до вступления приговора в законную силу содержать его в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по Петербурга и Ленобласти", - огласил на приговоре председательствующий судья Второго западного окружного военного суда Тимур Жидков. Информацию о возможном переводе в колонию Трепову опровергли также в пресс-службе УФСИН по Петербургу и Ленобласти. "Этап в колонии России возможен только после вступления приговора в законную силу", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы ведомства. Адвокат Треповой Даниил Берман, общаясь с журналистами после приговора, также отмечал, что выплаты по гражданским искам потерпевшим, которые могут быть заявлены, Трепова частично признает, а также постарается сделать выплаты в частном порядке после того, как будет этапирована в колонию. "Из того, что люди в колонии работают, и зарплаты, которые они получают, с них автоматически будет удерживаться эта сумма. Суммы, конечно, микроскопические, которые они там зарабатывают, но других средств у нее (Треповой - ред.), насколько я знаю, нет", - сказал Берман.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, тосненский район, дарья трепова, взрыв в кафе в петербурге, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владлен татарский
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Тосненский район, Дарья Трепова, Взрыв в кафе в Петербурге, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Владлен Татарский
Трепова до вступления приговора в силу будет находиться в СИЗО в Петербурге

Трепова до вступления приговора в силу будет находиться в СИЗО-5 в Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкДарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда
Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 янв — РИА Новости. Осужденная на 27 лет лишения свободы за теракт в петербургском кафе 2 апреля, где погиб военкор Владлен Татарский (наст. имя - Максим Фомин) Дарья Трепова и укрывавший ее Дмитрий Касинцев, приговоренный к 1 году и 9 месяцам лишения свободы, находятся в в СИЗО-5 до вступления приговора в законную силу.
Ранее телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил о том, что планируется перевод Треповой в женскую исправительную колонию №2 в поселке Ульяновка Тосненского района Ленинградской области, либо ИК-5 в Можайске, а до вступления приговора в силу ее будут содержать в московском СИЗО-2 ФСИН России (Лефортово).
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"Меру пресечения Треповой в виде заключения под стражу оставить без изменений и до вступления приговора в законную силу содержать ее в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по Петербурга и Ленобласти. Меру пресечения в отношении Касинцева изменить на заключение под стражу… до вступления приговора в законную силу содержать его в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по Петербурга и Ленобласти", - огласил на приговоре председательствующий судья Второго западного окружного военного суда Тимур Жидков.
Информацию о возможном переводе в колонию Трепову опровергли также в пресс-службе УФСИН по Петербургу и Ленобласти. "Этап в колонии России возможен только после вступления приговора в законную силу", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.
Адвокат Треповой Даниил Берман, общаясь с журналистами после приговора, также отмечал, что выплаты по гражданским искам потерпевшим, которые могут быть заявлены, Трепова частично признает, а также постарается сделать выплаты в частном порядке после того, как будет этапирована в колонию. "Из того, что люди в колонии работают, и зарплаты, которые они получают, с них автоматически будет удерживаться эта сумма. Суммы, конечно, микроскопические, которые они там зарабатывают, но других средств у нее (Треповой - ред.), насколько я знаю, нет", - сказал Берман.
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ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургТосненский районДарья ТреповаВзрыв в кафе в ПетербургеФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Владлен Татарский
 
 
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