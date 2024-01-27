https://ria.ru/20240127/trepova-1923889708.html

Трепова до вступления приговора в силу будет находиться в СИЗО в Петербурге

Трепова до вступления приговора в силу будет находиться в СИЗО в Петербурге - РИА Новости, 27.01.2024

Трепова до вступления приговора в силу будет находиться в СИЗО в Петербурге

Осужденная на 27 лет лишения свободы за теракт в петербургском кафе 2 апреля, где погиб военкор Владлен Татарский (наст. имя - Максим Фомин) Дарья Трепова и... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T19:07

2024-01-27T19:07

2024-01-27T19:07

происшествия

россия

санкт-петербург

тосненский район

дарья трепова

взрыв в кафе в петербурге

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

владлен татарский

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ПАРИЖ, 27 янв — РИА Новости. Осужденная на 27 лет лишения свободы за теракт в петербургском кафе 2 апреля, где погиб военкор Владлен Татарский (наст. имя - Максим Фомин) Дарья Трепова и укрывавший ее Дмитрий Касинцев, приговоренный к 1 году и 9 месяцам лишения свободы, находятся в в СИЗО-5 до вступления приговора в законную силу. Ранее телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил о том, что планируется перевод Треповой в женскую исправительную колонию №2 в поселке Ульяновка Тосненского района Ленинградской области, либо ИК-5 в Можайске, а до вступления приговора в силу ее будут содержать в московском СИЗО-2 ФСИН России (Лефортово). "Меру пресечения Треповой в виде заключения под стражу оставить без изменений и до вступления приговора в законную силу содержать ее в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по Петербурга и Ленобласти. Меру пресечения в отношении Касинцева изменить на заключение под стражу… до вступления приговора в законную силу содержать его в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по Петербурга и Ленобласти", - огласил на приговоре председательствующий судья Второго западного окружного военного суда Тимур Жидков. Информацию о возможном переводе в колонию Трепову опровергли также в пресс-службе УФСИН по Петербургу и Ленобласти. "Этап в колонии России возможен только после вступления приговора в законную силу", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы ведомства. Адвокат Треповой Даниил Берман, общаясь с журналистами после приговора, также отмечал, что выплаты по гражданским искам потерпевшим, которые могут быть заявлены, Трепова частично признает, а также постарается сделать выплаты в частном порядке после того, как будет этапирована в колонию. "Из того, что люди в колонии работают, и зарплаты, которые они получают, с них автоматически будет удерживаться эта сумма. Суммы, конечно, микроскопические, которые они там зарабатывают, но других средств у нее (Треповой - ред.), насколько я знаю, нет", - сказал Берман.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, тосненский район, дарья трепова, взрыв в кафе в петербурге, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владлен татарский