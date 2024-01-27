https://ria.ru/20240127/putin-1923874806.html

Путин назвал трагедию ленинградцев свидетельством чудовищной сути нацизма

Путин назвал трагедию ленинградцев свидетельством чудовищной сути нацизма - РИА Новости, 27.01.2024

Путин назвал трагедию ленинградцев свидетельством чудовищной сути нацизма

Трагедии ленинградцев во время блокады города гитлеровцами и узников нацистских концлагерей останутся свидетельствами чудовищной сути нацизма, заявил президент... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T17:16

2024-01-27T17:16

2024-01-27T20:24

владимир путин

общество

блокада ленинграда (1941-1944)

ссср

россия

ленинград

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ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН (Ленинградская область), 27 янв - РИА Новости. Трагедии ленинградцев во время блокады города гитлеровцами и узников нацистских концлагерей останутся свидетельствами чудовищной сути нацизма, заявил президент РФ Владимир Путин."Трагедия, мученичество ленинградцев, как и узников лагерей смерти, навсегда останутся свидетельствами чудовищной сути нацизма, немыслимых страданий миллионов невинных мирных граждан", - заявил Путин в субботу на церемонии открытия мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР.Президент России назвал 27 января одной из важнейших дат общей, всенародной истории. В этот день в 1944 году войска Красной армии полностью сломили блокаду Ленинграда, а год спустя также 27 января освободили Аушвиц (Освенцим), напомнил Путин."Смерть была поставлена на поток в концлагерях, гетто, тюрьмах в Германии, на оккупированных землях Австрии, Голландии, Чехословакии, Польши, Советского Союза. Лагерь смерти был и здесь, в Гатчине, а неподалеку - лагерь, где содержали детей, совсем маленьких, малышей, у которых нацисты в прямом смысле выкачивали кровь для своих солдат", - сказал президент.Мемориал жертвам нацистского геноцида в СССР возвели в Гатчинском районе Ленинградской области. Место выбрано не случайно, именно в этом районе в военные годы располагались многочисленные лагеря для военнопленных и донорские концентрационные лагеря для советских детей.

ссср

россия

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Заявления Путина на открытии мемориала в память о жертвах нацистского геноцида Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко принял участие в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях Советского Союза, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. 2024-01-27T17:16 true PT2M44S

Почти 900 дней ужаса: блокада Ленинграда глазами детей Восьмого сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня. Под непрекращающимся артобстрелом жили 2,5 млн людей, в том числе 400 тысяч детей. Спустя 80 лет некоторые из них рассказали, каково было жить в осажденном городе. 2024-01-27T17:16 true PT4M02S

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владимир путин, общество, блокада ленинграда (1941-1944), ссср, россия, ленинград