https://ria.ru/20240127/mumii-1923722836.html

"Сомнений нет". Что ученые нашли в "мумиях инопланетян"

"Сомнений нет". Что ученые нашли в "мумиях инопланетян" - РИА Новости, 27.01.2024

"Сомнений нет". Что ученые нашли в "мумиях инопланетян"

"Гуманоиды" из Перу наделали немало шума в Сети и даже стали предметом политических дебатов. Недавно специалисты выяснили происхождение загадочных мумий — как... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T08:00

2024-01-27T08:00

2024-01-27T08:02

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тайвань

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. "Гуманоиды" из Перу наделали немало шума в Сети и даже стали предметом политических дебатов. Недавно специалисты выяснили происхождение загадочных мумий — как оказалось, без вмешательства человека тут не обошлось.Сборная солянкаУченые из Национального института судебной медицины и криминалистики поставили точку в деле о необычных останках из пустыни Наска.В сентябре прошлого года мексиканский журналист и уфолог Хайме Мауссан представил в конгрессе страны… мумии двух "гуманоидов". Он утверждал, что двум небольшим телам высотой всего 60 сантиметров — около тысячи лет, а принадлежат они инопланетянам."Это существа нечеловеческого происхождения, которые не являются частью нашей земной эволюции", — сообщил Мауссан присутствующим. А также уточнил: анализ останков показал, что ДНК карликов всего на 30 процентов отличается от генетического материала человека.Парламентарии, шокированные увиденным, решили на два месяца отложить обсуждение. В начале ноября автор сенсации пришел в конгресс с группой поддержки. В качестве эксперта Мауссан пригласил антрополога Роджера Зунигу из Национального университета Алоизия Гонзаги в Ике. Тот уточнил, что за последние годы изучил уже пять подобных образцов. И все они настоящие."Не было абсолютно никакого человеческого вмешательства в процессы физического или биологического формирования этих существ", — заверил депутатов Зунига. Затем слово взял некий хирург из Аргентины Салестино Адольфо Пиото. Он тоже поработал с биоматериалами "инопланетян" и считает их "эволюционировавшей версией современного человека".Под конец слушания превратились в настоящий фарс: перед собравшимися выступил известный рэпер Клаудио Ярто, "лично видевший НЛО".Разобраться в непростой проблеме взялись ученые из Национального института судебной медицины и криминалистики Перу. Все-таки, как утверждал Мауссан, именно на их земле нашли гуманоидов.И уже в январе детальный отчет был готов. Выяснилось, что в мумиях действительно есть нечеловеческие элементы. А точнее — фрагменты мелких животных. Проведенное рентгенологическое исследование показало: голова одного из пришельцев соответствует черепу млекопитающего, а кости позаимствовали у птиц."Они (кости. — Прим. ред.) напоминают черепа ламы или альпаки, которые можно найти на археологических кладбищах перуанских культур, например наска (существовавшей до VI века нашей эры. — Прим. ред.)", — заявил сотрудник института Флавио Эстрада Морено.У другого образца было шарообразное утолщение в области живота — создавалось впечатление беременности. Которая, в итоге, оказалась простым камнем.Таким образом, перуанцы в ходе собственного расследования не обнаружили инопланетян. Зато нашли признаки криминала. По словам министра культуры Перу Лесли Уртеаги, музейные экспонаты — костные останки доиспанского периода. Возбудили уголовное дело об их незаконном вывозе. Так что Мауссану, возможно, придется готовиться к новому выступлению — в суде."Местные уже привыкли"Подобные мистификации — не редкость. Так, в буддийском храме Канъэндзи-Эндзиин японского города Асакути (префектура Окаяма) хранится маленький деревянный ларец. В нем — мумия длиной всего 30 сантиметров. От головы до пояса она напоминает маленькую обезьяну.Куда больше вопросов к нижней части туловища — это сплошной рыбий хвост. Русалка, не иначе. Записка, вложенная в ящик, гласит: существо попалось в рыбацкие сети на берегу современной провинции Коти. Произошло это между 1736 и 1741 годами."Русалку" высушили и привезли в город Осака, где ее купило некое богатое семейство из Фукуямы. Долгое время диковинка была домашней реликвией. А в начале XX века через третьих лиц попала в Канъэндзи-Эндзиин.В 2022-м специалистам Университета науки и искусств Курасики разрешили изучить мумию. В хвосте обнаружили кости спинного плавника крупной рыбы из семейства горбылевых. От некоей хищной водоплавающей "морской деве" досталась и нижняя челюсть. Волосы на голове и ногти принадлежат млекопитающему.Вычленить ДНК не удалось — его попросту не оказалось. Специалисты лишь соскребли с хвоста несколько чешуек. Радиоуглеродный анализ показал: они относятся ко второй половине 1880-х. Ученые пришли к выводу, что "русалка" из Канъэндзи-Эндзиин — творение человека. Компьютерная томография показала в теле наличие бумаги, ткани, ваты и гипса.Несмотря на вскрывшийся обман, настоятель монастыря заявил, что реликвия останется в храме. "Местные жители уже привыкли приходить сюда и, взявшись за руки, молиться русалке, — пояснил он. — Поэтому мы продолжим оберегать ее с максимальной осторожностью".Истории о русалках — нингё — известны в Японии с X века. Их мясу и костям приписывали целебные свойства. Неудивительно, что быстро нашлись мастера по изготовлению фальшивок. За изделия платили большие деньги. В XVIII столетии технология проникла на Запад. Поэтому нингё можно увидеть в музеях Старого Света.Бежали от "больших людей"Куда больше человеческого — в "пришельцах" из США. В 1932-м американские старатели Фрэнк Карр и Сэсил Мейн взорвали в горах Сан-Педро скалу с золотоносной жилой. Когда пыль улеглась, их взору открылась небольшая камера с крошечной мумией внутри.Ростом от силы 40 сантиметров, весом — 300 граммов. Тело непропорциональное: большая плоская голова, низкий лоб, широкий и плоский нос. Карр и Мейн продали мумию на черном рынке. Несколько лет она ходила по рукам частных коллекционеров. А в середине прошлого века попала в университет Вайоминга, где сразу же подверглась исследованию.На рентгеновских снимках было видно, что у существа человекоподобный скелет. Однако ключицы, кости позвоночника и черепа сломаны. Родилась версия, что это представитель племени "маленьких людей". Мифы североамериканских индейцев-шошонов рассказывают, что в далеком прошлом землю населяли карлики, которые с приходом "больших людей" ушли под землю или скрывались в горах.Двадцать лет назад американские антропологи, взяв ДНК мумии, установили, что это новорожденный индеец. Слишком маленький рост и сильно деформированная голова — признаки порока внутриутробного развития. Малыш погиб почти сразу. По данным радиоуглеродного анализа — примерно в 1700 году.Легенды не врутНа другом конце света — на Тайване — тоже знали древнее предание о низкорослом народе с темной кожей. Негрито обитали высоко в горах и говорили на непонятном языке. А затем исчезли.До сих пор никаких материальных свидетельств о черных "малышах" не было. Поэтому ученые сомневались, что на острове хоть когда-то жили темнокожие. Но два года назад совместная экспедиция археологов из Австралии, Вьетнама и Японии обнаружила в пещерном комплексе Сяома на восточном побережье Тайваня необычное женское захоронение.Покойную зарыли в сидячем положении с плотно прижатыми к голове коленями. Это способ, нехарактерный для местной культуры. Возраст по радиоуглеродному анализу — приблизительно шесть тысяч лет. Но больше всего удивляли размеры."Бедренные кости — 35 сантиметров. Череп гораздо меньше обычного. Исходя из этих пропорций, получается, что рост женщины не превышал 140 сантиметров", — сообщил журналистам руководитель экспедиции, профессор Гуамского университета Майк Карсон.Археологи предположили, что имеют дело с представительницей легендарного низкорослого народа. Дальнейшие исследования лишь укрепили эту догадку."ДНК черепа генетически схожа с африканскими образцами той же эпохи. А по размеру и форме тело напоминает пигмеев, которые жили на территории современной Южной Африки", — говорится в отчете экспедиции.Команда Карсона была уверена: женщина из пещеры Сяома принадлежит к негрито — коренному населению Азии, выходцам из Африки. К этой группе относятся многие народы на Филиппинах, некоторые аборигены Австралии и Андамандских островов. У всех низкий рост (от 140 до 150 сантиметров) и темная кожа. Так ученые подтвердили: легенды порой не врут.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

перу, япония, тайвань, аналитика - религия и мировоззрение