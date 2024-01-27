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Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах геноцида - РИА Новости, 27.01.2024
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17:13 27.01.2024 (обновлено: 20:28 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/memorial-1923873900.html
Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах геноцида
Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах геноцида - РИА Новости, 27.01.2024
Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах геноцида
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Мемориала в память о гражданах Советского Союза,... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T17:13
2024-01-27T20:28
ленинградская область
общество
ленинград
россия
владимир путин
александр лукашенко
блокада ленинграда (1941-1944)
молодая гвардия
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ЗАЙЦЕВО (Ленинградская обл.), 27 янв — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Мемориала в память о гражданах Советского Союза, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.Выступая на открытии комплекса, Путин заявил, что преступления гитлеровцев не имеют срока давности, они были совершены не на полях сражений, а стали карательными акциями. Он также отметил, что нацисты и их сателлиты воевали не с политическим режимом или идеологией, их целью были богатейшие природные ресурсы, территория страны и физическое истребление советского народа."Беспрецедентной по масштабу жестокости и цинизма стала блокада Ленинграда. &lt;...&gt; Более миллиона ленинградцев — именно мирных жителей — стали жертвами голода, холода, бесконечных обстрелов и бомбежек", — заявил глава государства.При этом сейчас, по его словам, неонацисты в некоторых странах взяли на вооружение методы гитлеровцев.&quot;В наши дни фактически пересматриваются итоги Нюрнбергского процесса. &lt;...&gt; В некоторых странах не только переписывают историю и оправдывают палачей. Реваншисты и неонацисты взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев. &lt;...&gt; В ряде стран Европы русофобия продвигается как государственная политика&quot;.Киевский режим, в свою очередь, возвеличивает пособников Гитлера, эсэсовцев, а также использует террор против неугодных. Кроме того, он продолжает варварские обстрелы мирных городов и поселков, убивая стариков, женщин и детей, подчеркнул российский лидер.&quot;Мы сделаем все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены. &lt;...&gt; Светлая память всем погибшим. Слава советскому солдату, сокрушившему нацизм&quot;.МемориалТерриторию Гатчинского района, где возвели мемориал, выбрали неслучайно: в годы Великой Отечественной войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также донорские концентрационные лагеря для советских детей.В 2022 году проект комплекса скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина одобрили ленинградские ветераны и бывшие узники концлагерей, а также члены Российской Академии художеств.В основе мемориала — стела, на вершине которой расположена фигура матери с детьми. Высота центральной скульптуры — 47 метров. Особенность памятника — 150 скульптурных барельефов, созданных на основе историй реальных людей и фотографий, предоставленных российскими регионами: двухлетний ребенок, сожженный заживо вместе с матерью и 1700 мирными жителями на Камышитовом заводе в Белгородской области; учительница, расстрелянная вместе с учениками и персоналом школы в поселке Михизеева Поляна в Краснодарском крае; подростки, погибшие в концлагерях в Карелии; образы 380 семей, расстрелянных фашистами в Орловской области, и 700 жителей деревни Любавичи в Смоленской области; истории убитых жителей Ленинградской и Новгородской областей.В 2023 году на месте установки памятника заложили капсулу с землей, собранной с памятных мест на Донбассе и в Ростове-на-Дону, где в годы Великой Отечественной войны нацисты производили массовые казни мирных жителей: с мемориала "Шахта 4/4-бис" в Донецке, где погребено от 30 до 75 тысяч жителей; мемориала "Не забудем. Не простим" в Луганске, где похоронено 3,5 тысячи жертв фашизма; мемориала "Непокоренные" в Краснодоне — на месте казни членов "Молодой гвардии", а также с мемориала "Змиевская балка" в Ростове-на-Дону — места убийства фашистами около 30 тысяч жителей.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому в город доставлялось продовольствие, проложили по льду Ладожского озера. Блокаду прорвали 18 января 1943 года, но ее полное снятие произошло 27 января 1944 года.В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Согласно материалам прокуратуры города, численность жертв составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный городу и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по нынешнему курсу.
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html
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Заявления Путина на открытии мемориала в память о жертвах нацистского геноцида
Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко принял участие в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях Советского Союза, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.
2024-01-27T17:13
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Путин и Лукашенко на открытии мемориала жертвам нацизма
Путин и Лукашенко на открытии мемориала жертвам нацизма
2024-01-27T17:13
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PT4M48S
Почти 900 дней ужаса: блокада Ленинграда глазами детей
Восьмого сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня. Под непрекращающимся артобстрелом жили 2,5 млн людей, в том числе 400 тысяч детей. Спустя 80 лет некоторые из них рассказали, каково было жить в осажденном городе.
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ленинградская область, общество, ленинград, россия, владимир путин, александр лукашенко, блокада ленинграда (1941-1944), молодая гвардия , российская академия художеств
Ленинградская область, Общество, Ленинград, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Блокада Ленинграда (1941-1944), Молодая гвардия , Российская академия художеств
Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах геноцида

Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах геноцида в Ленобласти

Читать ria.ru в
ЗАЙЦЕВО (Ленинградская обл.), 27 янв — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Мемориала в память о гражданах Советского Союза, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

Открытие памятника приурочено к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На церемонии присутствовали политики, общественные деятели, а также 80 участников слета "Внуки Победы. Ленинград" — потомки жителей города, военных, участвовавших в снятии блокады, а также добровольцы, сохраняющие историю подвига героев.

Выступая на открытии комплекса, Путин заявил, что преступления гитлеровцев не имеют срока давности, они были совершены не на полях сражений, а стали карательными акциями.
Он также отметил, что нацисты и их сателлиты воевали не с политическим режимом или идеологией, их целью были богатейшие природные ресурсы, территория страны и физическое истребление советского народа.
"Беспрецедентной по масштабу жестокости и цинизма стала блокада Ленинграда. <...> Более миллиона ленинградцев — именно мирных жителей — стали жертвами голода, холода, бесконечных обстрелов и бомбежек", — заявил глава государства.
При этом сейчас, по его словам, неонацисты в некоторых странах взяли на вооружение методы гитлеровцев.
Жители блокадного Ленинграда набирают воду из пробитого при обстреле водопровода - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Россия помнит то, что Запад предпочел забыть
Вчера, 08:00
«

"В наши дни фактически пересматриваются итоги Нюрнбергского процесса. <...> В некоторых странах не только переписывают историю и оправдывают палачей. Реваншисты и неонацисты взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев. <...> В ряде стран Европы русофобия продвигается как государственная политика".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент
Киевский режим, в свою очередь, возвеличивает пособников Гитлера, эсэсовцев, а также использует террор против неугодных. Кроме того, он продолжает варварские обстрелы мирных городов и поселков, убивая стариков, женщин и детей, подчеркнул российский лидер.
«

"Мы сделаем все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены. <...> Светлая память всем погибшим. Слава советскому солдату, сокрушившему нацизм".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент

Мемориал

Территорию Гатчинского района, где возвели мемориал, выбрали неслучайно: в годы Великой Отечественной войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также донорские концентрационные лагеря для советских детей.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Мемориал в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в деревне Зайцево Ленинградской области

Мемориал в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в деревне Зайцево Ленинградской области

Мемориал в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в деревне Зайцево Ленинградской области

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 2
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Фрагмент Мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в деревне Зайцево Ленинградской области

Фрагмент мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в деревне Зайцево Ленинградской области

Фрагмент Мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в деревне Зайцево Ленинградской области

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 2

Мемориал в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в деревне Зайцево Ленинградской области

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 2

Фрагмент Мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в деревне Зайцево Ленинградской области

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 2
В 2022 году проект комплекса скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина одобрили ленинградские ветераны и бывшие узники концлагерей, а также члены Российской Академии художеств.
В основе мемориала — стела, на вершине которой расположена фигура матери с детьми. Высота центральной скульптуры — 47 метров. Особенность памятника — 150 скульптурных барельефов, созданных на основе историй реальных людей и фотографий, предоставленных российскими регионами: двухлетний ребенок, сожженный заживо вместе с матерью и 1700 мирными жителями на Камышитовом заводе в Белгородской области; учительница, расстрелянная вместе с учениками и персоналом школы в поселке Михизеева Поляна в Краснодарском крае; подростки, погибшие в концлагерях в Карелии; образы 380 семей, расстрелянных фашистами в Орловской области, и 700 жителей деревни Любавичи в Смоленской области; истории убитых жителей Ленинградской и Новгородской областей.
Почти 900 дней в осаде. Город, который выстоял вопреки
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Жители блокадного города набирают воду из пробитого при обстреле водопровода. Ленинград, 1941 год.

Жители блокадного Ленинграда набирают воду, появившуюся после артобстрела в пробоинах в асфальте

Жители блокадного города набирают воду из пробитого при обстреле водопровода. Ленинград, 1941 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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1 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Девушки-бойцы местной противовоздушной обороны (МПВО) несут боевое дежурство на крыше дома №4 по улице Халтурина (Миллионной). Ленинград, 1942 год.

Девушки-бойцы на боевом дежурстве во время блокады Ленинграда

Девушки-бойцы местной противовоздушной обороны (МПВО) несут боевое дежурство на крыше дома №4 по улице Халтурина (Миллионной). Ленинград, 1942 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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2 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Школьный урок, проводимый на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы. Ленинград, 1943 год.

Урок на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы

Школьный урок, проводимый на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы. Ленинград, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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3 из 12
© РИА Новости / Григорий Чертов | Перейти в медиабанк

Школьники собирают пулеметы для фронта на заводе "Линотип". Ленинград, 1942 год.

Школьники собирают пулеметы для фронта на заводе Линотип. Ленинград, 1942 год

Школьники собирают пулеметы для фронта на заводе "Линотип". Ленинград, 1942 год.

© РИА Новости / Григорий Чертов
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4 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Производство снарядов на одном из ленинградских заводов, 1943 год.

Производство снарядов на одном из ленинградских заводов, 1943 год

Производство снарядов на одном из ленинградских заводов, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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5 из 12
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанк

Атака советских войск во время операции по прорыву блокады Ленинграда – переломный момент в обороне города. Ленинградская область, 1943 год.

Атака советских войск во время операции по прорыву блокады Ленинграда – переломный момент в обороне города. Ленинградская область, 1943 год

Атака советских войск во время операции по прорыву блокады Ленинграда – переломный момент в обороне города. Ленинградская область, 1943 год.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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6 из 12
© РИА Новости / Семен Нордштейн | Перейти в медиабанкБлокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года.
Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года
Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года.
© РИА Новости / Семен Нордштейн
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7 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой Люсей. Ее и других детей вывозят из блокадного города. Девочка осталась сиротой – ее родители умерли от голода. Ленинград, 1943 год.

Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой Люсей. Её и других детей вывозят из блокадного города

Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой Люсей. Ее и других детей вывозят из блокадного города. Девочка осталась сиротой – ее родители умерли от голода. Ленинград, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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8 из 12
© РИА Новости / Борис Лосин | Перейти в медиабанк

Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. Советские автоматчики, прибывшие на бронеавтомобилях БА-10 М, врываются в занятый противником населенный пункт под Красным Селом. Ленинградская область, 1944 год.

Бои за прорыв блокады Ленинграда

Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. Советские автоматчики, прибывшие на бронеавтомобилях БА-10 М, врываются в занятый противником населенный пункт под Красным Селом. Ленинградская область, 1944 год.

© РИА Новости / Борис Лосин
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9 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца в городе Пушкин. Ленинградская область, январь 1944 год.

Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца в городе Пушкин. Ленинградская область, январь 1944 год

Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца в городе Пушкин. Ленинградская область, январь 1944 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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10 из 12
© РИА Новости / Давид Трахтенберг

27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся 872 дня. После снятия блокады Ленинграда, жители города освобождают памятник Петру l от защитных укрытий.

Памятник Петру I освобождают от защитных сооружений. Апрель 1944 года

27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся 872 дня. После снятия блокады Ленинграда, жители города освобождают памятник Петру l от защитных укрытий.

© РИА Новости / Давид Трахтенберг
11 из 12
© РИА Новости / Александр Бродский | Перейти в медиабанк

Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд, прошедший по Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала "Дорогой Победы". Ленинградская область, 1944 год.

Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд, прошедший по Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала Дорогой Победы. Ленинградская область, 1944 год

Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд, прошедший по Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала "Дорогой Победы". Ленинградская область, 1944 год.

© РИА Новости / Александр Бродский
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12 из 12

Жители блокадного города набирают воду из пробитого при обстреле водопровода. Ленинград, 1941 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
1 из 12

Девушки-бойцы местной противовоздушной обороны (МПВО) несут боевое дежурство на крыше дома №4 по улице Халтурина (Миллионной). Ленинград, 1942 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
2 из 12

Школьный урок, проводимый на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы. Ленинград, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
3 из 12

Школьники собирают пулеметы для фронта на заводе "Линотип". Ленинград, 1942 год.

© РИА Новости / Григорий Чертов
Перейти в медиабанк
4 из 12

Производство снарядов на одном из ленинградских заводов, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
5 из 12

Атака советских войск во время операции по прорыву блокады Ленинграда – переломный момент в обороне города. Ленинградская область, 1943 год.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Перейти в медиабанк
6 из 12
Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года.
© РИА Новости / Семен Нордштейн
Перейти в медиабанк
7 из 12

Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой Люсей. Ее и других детей вывозят из блокадного города. Девочка осталась сиротой – ее родители умерли от голода. Ленинград, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
8 из 12

Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. Советские автоматчики, прибывшие на бронеавтомобилях БА-10 М, врываются в занятый противником населенный пункт под Красным Селом. Ленинградская область, 1944 год.

© РИА Новости / Борис Лосин
Перейти в медиабанк
9 из 12

Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца в городе Пушкин. Ленинградская область, январь 1944 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
10 из 12

27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся 872 дня. После снятия блокады Ленинграда, жители города освобождают памятник Петру l от защитных укрытий.

© РИА Новости / Давид Трахтенберг
11 из 12

Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд, прошедший по Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала "Дорогой Победы". Ленинградская область, 1944 год.

© РИА Новости / Александр Бродский
Перейти в медиабанк
12 из 12
В 2023 году на месте установки памятника заложили капсулу с землей, собранной с памятных мест на Донбассе и в Ростове-на-Дону, где в годы Великой Отечественной войны нацисты производили массовые казни мирных жителей: с мемориала "Шахта 4/4-бис" в Донецке, где погребено от 30 до 75 тысяч жителей; мемориала "Не забудем. Не простим" в Луганске, где похоронено 3,5 тысячи жертв фашизма; мемориала "Непокоренные" в Краснодоне — на месте казни членов "Молодой гвардии", а также с мемориала "Змиевская балка" в Ростове-на-Дону — места убийства фашистами около 30 тысяч жителей.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому в город доставлялось продовольствие, проложили по льду Ладожского озера. Блокаду прорвали 18 января 1943 года, но ее полное снятие произошло 27 января 1944 года.
В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Согласно материалам прокуратуры города, численность жертв составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный городу и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по нынешнему курсу.
 
Ленинградская областьОбществоЛенинградРоссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоБлокада Ленинграда (1941-1944)Молодая гвардияРоссийская академия художеств
 
 
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