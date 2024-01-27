https://ria.ru/20240127/memorial-1923873900.html

Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах геноцида

Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах геноцида - РИА Новости, 27.01.2024

Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах геноцида

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Мемориала в память о гражданах Советского Союза,... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T17:13

2024-01-27T17:13

2024-01-27T20:28

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ЗАЙЦЕВО (Ленинградская обл.), 27 янв — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Мемориала в память о гражданах Советского Союза, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.Выступая на открытии комплекса, Путин заявил, что преступления гитлеровцев не имеют срока давности, они были совершены не на полях сражений, а стали карательными акциями. Он также отметил, что нацисты и их сателлиты воевали не с политическим режимом или идеологией, их целью были богатейшие природные ресурсы, территория страны и физическое истребление советского народа."Беспрецедентной по масштабу жестокости и цинизма стала блокада Ленинграда. <...> Более миллиона ленинградцев — именно мирных жителей — стали жертвами голода, холода, бесконечных обстрелов и бомбежек", — заявил глава государства.При этом сейчас, по его словам, неонацисты в некоторых странах взяли на вооружение методы гитлеровцев."В наши дни фактически пересматриваются итоги Нюрнбергского процесса. <...> В некоторых странах не только переписывают историю и оправдывают палачей. Реваншисты и неонацисты взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев. <...> В ряде стран Европы русофобия продвигается как государственная политика".Киевский режим, в свою очередь, возвеличивает пособников Гитлера, эсэсовцев, а также использует террор против неугодных. Кроме того, он продолжает варварские обстрелы мирных городов и поселков, убивая стариков, женщин и детей, подчеркнул российский лидер."Мы сделаем все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены. <...> Светлая память всем погибшим. Слава советскому солдату, сокрушившему нацизм".МемориалТерриторию Гатчинского района, где возвели мемориал, выбрали неслучайно: в годы Великой Отечественной войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также донорские концентрационные лагеря для советских детей.В 2022 году проект комплекса скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина одобрили ленинградские ветераны и бывшие узники концлагерей, а также члены Российской Академии художеств.В основе мемориала — стела, на вершине которой расположена фигура матери с детьми. Высота центральной скульптуры — 47 метров. Особенность памятника — 150 скульптурных барельефов, созданных на основе историй реальных людей и фотографий, предоставленных российскими регионами: двухлетний ребенок, сожженный заживо вместе с матерью и 1700 мирными жителями на Камышитовом заводе в Белгородской области; учительница, расстрелянная вместе с учениками и персоналом школы в поселке Михизеева Поляна в Краснодарском крае; подростки, погибшие в концлагерях в Карелии; образы 380 семей, расстрелянных фашистами в Орловской области, и 700 жителей деревни Любавичи в Смоленской области; истории убитых жителей Ленинградской и Новгородской областей.В 2023 году на месте установки памятника заложили капсулу с землей, собранной с памятных мест на Донбассе и в Ростове-на-Дону, где в годы Великой Отечественной войны нацисты производили массовые казни мирных жителей: с мемориала "Шахта 4/4-бис" в Донецке, где погребено от 30 до 75 тысяч жителей; мемориала "Не забудем. Не простим" в Луганске, где похоронено 3,5 тысячи жертв фашизма; мемориала "Непокоренные" в Краснодоне — на месте казни членов "Молодой гвардии", а также с мемориала "Змиевская балка" в Ростове-на-Дону — места убийства фашистами около 30 тысяч жителей.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому в город доставлялось продовольствие, проложили по льду Ладожского озера. Блокаду прорвали 18 января 1943 года, но ее полное снятие произошло 27 января 1944 года.В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Согласно материалам прокуратуры города, численность жертв составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный городу и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по нынешнему курсу.

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Заявления Путина на открытии мемориала в память о жертвах нацистского геноцида Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко принял участие в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях Советского Союза, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. 2024-01-27T17:13 true PT2M44S

Путин и Лукашенко на открытии мемориала жертвам нацизма Путин и Лукашенко на открытии мемориала жертвам нацизма 2024-01-27T17:13 true PT4M48S

Почти 900 дней ужаса: блокада Ленинграда глазами детей Восьмого сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня. Под непрекращающимся артобстрелом жили 2,5 млн людей, в том числе 400 тысяч детей. Спустя 80 лет некоторые из них рассказали, каково было жить в осажденном городе. 2024-01-27T17:13 true PT4M02S

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